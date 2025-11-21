Edit Profile
    ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভালো দিন, রাহু এবার বদলে দেবেন ভাগ্য

    ২ ডিসেম্বর, রাহু তার গতিবিধি পরিবর্তন করবে এবং শতভিষ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি কুম্ভ রাশির ভিতরে আসে এবং এর প্রভুও স্বয়ং রাহু। এই কারণে, জ্যোতিষশাস্ত্রের এই পরিবর্তনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। রাহু শুধু অশুভ ফলাফল দেয় না। রাহু শুভ ফলও দেন।

    Published on: Nov 21, 2025 6:45 PM IST
    By Suman Roy
    ২ ডিসেম্বর রাহু তার গতিবিধি পরিবর্তন করবে এবং শতভিষ নক্ষত্রে প্রবেশ করবে। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি কুম্ভ রাশির ভিতরে আসে এবং এর প্রভুও স্বয়ং রাহু। এই কারণে, জ্যোতিষশাস্ত্রের এই পরিবর্তনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। রাহু শুধু অশুভ ফলাফল দেয় না। রাহু শুভ ফলও দেন। যখন রাহু শুভ হয়, তখন মানুষের ভাগ্য ওঠে। সমস্ত ১২টি রাশিচক্র রাহুর এই পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হবে, তবে তিনটি রাশিচক্র থাকবে যাদের রাহুর এই নক্ষত্র পরিবর্তন সরাসরি আর্থিক সুবিধা দিতে পারে। আয় বৃদ্ধি, স্থবির অর্থ বা আকস্মিক লাভের সম্ভাবনা থাকবে। রাহু যখন নিজের নক্ষত্রপুঞ্জে আসে, তখন তার প্রভাব আরও বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় অনেক নেটিভের জীবনে নতুন নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয়। কেউ অর্থের প্রান্ত পান, কেউ নতুন সুযোগ পান, কেউ দীর্ঘদিন ধরে থেমে থাকা কাজের ফলাফল পান। আসুন জেনে নেওয়া যাক, কোন রাশিচক্র ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে, ভাল সময়

    ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভালো দিন, রাহু এবার বদলে দেবেন ভাগ্য (gemini )
    ২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভালো দিন, রাহু এবার বদলে দেবেন ভাগ্য (gemini )

    মিথুন- রাহুর এই নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মিথুন রাশির লোকদের জন্য খুব উপকারী হতে চলেছে। সম্পদ বৃদ্ধির সুস্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে এবং যারা ব্যবসা করছেন তারা হঠাৎ বৃদ্ধির সুযোগ পেতে পারেন। আপনি যদি কোনও নতুন চাকরি শুরু করার কথা ভাবছেন তবে এই সময়টি খুব অনুকূল। পুরনো বিনিয়োগ থেকেও সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে অহেতুক খরচ কমবে এবং সঞ্চয় বাড়বে। বুদ্ধিমান এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপগুলি আগামী মাসগুলিতে মিথুন রাশিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে পারে।

    তুলা রাশি - তুলা রাশির লোকদের জন্য, এই রাহুর পরিবর্তন হঠাৎ ভাগ্যের খোলার মতো সময় নিয়ে আসছে। আয় বৃদ্ধির নতুন পথ তৈরি হবে এবং চাকরির অগ্রগতি বা নতুন সুযোগের সম্ভাবনা থাকবে। আটকে রাখা অর্থ প্রদান বা ঋণ পরিশোধ করা যেতে পারে, যা অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করবে। পরিবারে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং বাড়িতে এবং বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই লাভের সুযোগ থাকবে। সামগ্রিকভাবে, তুলা রাশির বাসিন্দাদের জন্য, এটি সম্পদ, কাজ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সময়, যেখানে কঠোর পরিশ্রমের ফল আগের চেয়ে দ্রুত প্রতিদান দেওয়া হবে।

    কুম্ভ রাশি- এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই রাশির মানুষেরা পেতে চলেছেন। কুম্ভ রাশির মানুষের জন্য অর্থ বন্ধ হওয়ার লক্ষণ রয়েছে এবং যে কোনও কাজ থেকে হঠাৎ বড় সুবিধা হতে পারে। চাকরি বা ব্যবসায় একটি নতুন সুযোগ আসবে, যা সামনের দিকটি পরিষ্কার করবে। যে কোনও পুরনো আটকে থাকা কাজ এগিয়ে যাবে এবং আপনার পরিচিতি এবং খ্যাতিও বাড়বে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি অর্থ, কাজ এবং ভাগ্যের গতি বাড়িয়ে তুলবে। সামনের দিনগুলোতে কিছু ভালো খবর বা বড় অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।

    ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

    News/Astrology/২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে ভালো দিন, রাহু এবার বদলে দেবেন ভাগ্য

