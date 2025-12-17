রাহু যখন আগামী বছর শনিদেবের মূল ত্রিকোণ রাশিতে উঠবে, ৪ রাশির জীবনে আসবে বদল, জানুন কারা তারা
রাহু সর্বদা বিপরীতমুখী বা বক্রগতিতে চলে এবং এক একটি রাশিতে প্রায় ১৮ মাস অবস্থান করে। ২০২৫ সালে রাহুর রাশি পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু এবং কেতুকে 'ছায়া গ্রহ' বলা হলেও এদের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। রাহু সর্বদা বিপরীতমুখী বা বক্রগতিতে চলে এবং এক একটি রাশিতে প্রায় ১৮ মাস অবস্থান করে। ২০২৫ সালে রাহুর রাশি পরিবর্তন জ্যোতিষশাস্ত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হতে চলেছে। ১৮ মে, ২০২৫ তারিখে রাহু মীন রাশি ত্যাগ করে কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে।
রাহুর এই গোচরের ফলে কোন কোন রাশির জীবনে বড় বদল আসবে, জেনে নিন।
১. রাহু গোচর ২০২৫: পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু
রাহু যখন কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করবে, তখন এটি শনিদেবের এই মূল ত্রিকোণ রাশিতে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। রাহু আকস্মিকতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারক। কুম্ভ রাশিতে এর অবস্থান প্রযুক্তিনির্ভর কাজ এবং সামাজিক কাঠামোতে বড় প্রভাব ফেলবে।
২. কোন কোন রাশির ভাগ্যে বড় বদল আসবে?
রাহুর কুম্ভ রাশিতে প্রবেশের ফলে বিশেষ করে ৪টি রাশির জীবনে আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে:
ক. মেষ রাশি (Aries)
মেষ রাশির একাদশ ঘরে রাহুর গোচর হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রে এটি উপচয় স্থান, যেখানে রাহু অত্যন্ত শুভ ফল দেয়।
প্রভাব: দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পাওনা টাকা ফিরে পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। সামাজিক পরিচিতি বাড়বে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনার ক্যারিয়ারে বড় লাফ আসতে পারে।
খ. বৃষ রাশি (Taurus)
বৃষ রাশির দশম ঘরে (কর্মস্থান) রাহুর অবস্থান হবে।
প্রভাব: কর্মক্ষেত্রে আপনি অপরাজেয় হয়ে উঠবেন। তবে কাজের চাপে অস্থিরতা বাড়তে পারে। বিদেশ যাত্রার সুযোগ বা বিদেশি কোনো সংস্থার সঙ্গে কাজের যোগ তৈরি হবে। রাজনীতি বা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এটি সুবর্ণ সময়।
গ. সিংহ রাশি (Leo)
সিংহ রাশির সপ্তম ঘরে রাহুর গোচর হবে।
প্রভাব: ব্যবসায় অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। তবে বৈবাহিক জীবনে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি বা দূরত্বের সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে অংশীদারী ব্যবসায় বড় বিনিয়োগ করার আগে সতর্ক থাকতে হবে। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় পরিবর্তন আসবে।
ঘ. কুম্ভ রাশি (Aquarius)
যেহেতু রাহু কুম্ভ রাশিতেই প্রবেশ করছে (প্রথম ঘর), তাই এই রাশির জাতকদের ওপর এর প্রভাব হবে সবচেয়ে বেশি।
প্রভাব: আপনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠবেন। আপনার চারিত্রিক পরিবর্তন সবাইকে অবাক করে দিতে পারে। শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কোনো নতুন উদ্ভাবনী কাজ বা স্টার্টআপ শুরু করার জন্য এটি আদর্শ সময়।
৩. রাহুর অশুভ প্রভাব কাটানোর প্রতিকার
যাদের কুণ্ডলীতে রাহু প্রতিকূল অবস্থানে রয়েছে, তারা রাহুর এই গোচর চলাকালীন কিছু নিয়ম পালন করতে পারেন:
- প্রতিদিন 'ওঁ রাঁ রাহুবে নমঃ' মন্ত্র জপ করা।
- প্রতি শনিবার কালো কুকুরকে রুটি বা বিস্কুট খাওয়ানো।
- শিবের উপাসনা করা বা শিবলিঙ্গে জল ও বেলপাতা অর্পণ করা।
৪. দরকারি কথা
রাহু মানেই ভয় নয়, রাহু মানে হলো সুযোগ। ২০২৫ সালের এই গোচর অনেক রাশির জন্য সাফল্যের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। তবে রাহুর প্রভাবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ধৈর্য ধরলে সুফল নিশ্চিত।