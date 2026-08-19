১৮ বছর পরে শনির রাশিতে রাহু! ৫ রাশির বহু দুর্যোগ কাটবে, খুলবে ভাগ্যের তালা! আসবে টাকাপয়সা

১৮ বছর পরে শনির রাশিতে রাহু! ৫ রাশির বহু দুর্যোগ কাটবে, খুলবে ভাগ্যের তালা! আসবে টাকাপয়সা
মকর রাশি হলো শনিদেবের নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও কর্মের রাশি। শনি ও রাহুর মধ্যে জ্যোতিষীয় মিত্রতা রয়েছে। ফলে মকর রাশিতে রাহুর এই প্রবেশ বেশ কয়েকটি রাশির শুভ ও সমৃদ্ধিশালী অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়া গ্রহ রাহু (Rahu)-র স্থান পরিবর্তনকে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে গণ্য করা হয়। রাহু যখনই এক রাশি ছেড়ে অন্য রাশিতে প্রবেশ করে, তখন মানবজীবন থেকে শুরু করে পুরো দেশ ও বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত রাহু প্রায় ১৮ মাস পর পর রাশি পরিবর্তন করে থাকে। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে রাহুর মকর রাশিতে (Capricorn) গোচর হতে চলেছে।
মকর রাশি হলো শনিদেবের নিজস্ব স্বক্ষেত্র ও কর্মের রাশি। শনি ও রাহুর মধ্যে জ্যোতিষীয় মিত্রতা রয়েছে। ফলে মকর রাশিতে রাহুর এই প্রবেশ বেশ কয়েকটি রাশির শুভ ও সমৃদ্ধিশালী অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে। বিশেষ করে ক্যারিয়ার, ব্যবসা ও আর্থিক ক্ষেত্রে ৫টি রাশি পেতে চলেছে অভাবনীয় অগ্রগতি ও ভাগ্যের সঙ্গ। ২০২৬ সালে রাহু গোচরের ফলে কোন কোন ৫টি রাশির আর্থিক ভাগ্য খুলতে চলেছে এবং কার জীবনে কী কী শুভ পরিবর্তন আসবে—তা জেনে নিন।
১. রাহু গোচর ২০২৬: এই ৫ রাশির ভাগ্যে শুভ পরিবর্তন
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২০২৬ সালে রাহুর মকর রাশিতে প্রবেশ কর্মক্ষেত্র বা দশম ভাবে বিশেষ প্রভাব ফেলবে। এর ফলে চাকরিতে বড় ধরণের পদোন্নতি (Promotion) এবং বেতন বৃদ্ধির জোরালো যোগ তৈরি হচ্ছে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ভালো চাকরির সন্ধান করছিলেন, তাঁরা মনের মতো সুযোগ পাবেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে নতুন চুক্তি বা বিনিয়োগ বিপুল লাভ এনে দেবে। সমাজে সম্মান ও কর্মক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।
খ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই গোচর সুখ, সমৃদ্ধি ও বস্তুগত সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দেবে। চতুর্থ ও পঞ্চম ভাবের শুভ প্রভাবে জমি, বাড়ি বা নতুন গাড়ি কেনার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। এ ছাড়া আকস্মিক ধনলাভের (Sudden Financial Gain) যোগ রয়েছে। আর্থিক সঞ্চয় বাড়াতে পারবেন এবং পুরনো কোনো বড় ঋণ পরিশোধ করে মানসিক স্বস্তি মিলবে। শেয়ার বাজার বা লটারিতে লাভবান হতে পারেন।
গ) বৃশ্চিক রাশি (Scorpio): বৃশ্চিক রাশির জাতকদের পরাক্রম ও সাহসের ভাব সক্রিয় করবে এই রাহু গোচর। আপনার নেওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত ব্যবসায় নতুন মাত্রা যোগ করবে। প্রতিপক্ষ বা শত্রুরা আপনার সামনে নতি স্বীকার করবে। কর্মসূত্রে বা ব্যবসার তাগিদে দূরবর্তী কোনো লাভজনক ভ্রমণ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আটকে থাকা সরকারি কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হবে।
ঘ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের ধন ও বাণীর ঘরে রাহুর এই অবস্থান বিশেষ শুভ ফল দান করবে। ফলে আপনার বাচিক দক্ষতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায় বড় সুযোগ আসবে। পারিবারিক সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তি বা অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে হঠাৎ মোটা অঙ্কের টাকা হাতে আসতে পারে। আর্থিক স্থায়িত্ব অর্জিত হবে এবং আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
ঙ) মকর রাশি (Capricorn): যেহেতু রাহু স্বয়ং মকর রাশিতেই (লগ্ন বা প্রথম ভাব) গোচর করবে, তাই মকর রাশির জাতকদের মানসিক আত্মবিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বহু গুণ বেড়ে যাবে। ব্যক্তিত্বে এক আকর্ষণীয় পরিবর্তন আসবে। রাজনীতি, প্রশাসন, আইটি ও গণমাধ্যমের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করবেন। ব্যবসার সম্প্রসারণ ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক বা বৈদেশি বাণিজ্যের সাথে যুক্তদের অর্থনৈতিক উন্নতি চোখ পড়ার মতো হবে।
২. রাহু গ্রহকে প্রসন্ন ও শুভ ফল লাভের সহজ প্রতিকার
রাহুর এই শুভ গোচর থেকে শতভাগ সুফল পেতে এবং রাহুর যেকোনো নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে জ্যোতিষশাস্ত্রে কিছু বিশেষ প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে:
- ভগবান শিবের উপাসনা: প্রতিদিন সকালে শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল ঢেলে নমঃ শিবায় মন্ত্র জপ করলে রাহুর অশুভ প্রভাব কেটে যায়।
- ভৈরব চালিশা পাঠ: শনিবার সন্ধ্যায় শ্রী ভৈরব বাবার মন্দিরে সরষের তেলের প্রদীপ জ্বেলে ভৈরব চালিশা পাঠ করা অত্যন্ত ফলদায়ক।
- কালো তিল ও বস্ত্র দান: শনিবার অসচ্ছল বা দুঃস্থ মানুষদের কালো তিল, কম্বল বা কালো ছাতা দান করা যেতে পারে।
জ্যোতিষ মতে রাহু যেমন বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে, তেমনই কৃপা থাকলে এক লহমায় মানুষকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিতে পারে। ২০২৬ সালে মকর রাশিতে রাহুর এই গোচর এই ৫টি রাশির জীবনে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা ও সাফল্যের এক নতুন আলো নিয়ে আসছে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More