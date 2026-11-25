শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Rahu Gochar: ২০২৬ এ রাহুর গোচরের পর ফের ২০২৮ সালে ট্রানজিট! মেষ সহ কিছু রাশিতে কোন প্রভাব?
রাহুর বর্তমান ট্রানজিট শীঘ্রই ঘটতে চলেছে। তারপর, ২০২৮ সালে, রাহু আবার রাশি পরিবর্তন করবেন। কোন রাশিচক্র ২০২৭ সালে রাহুর থেকে লাভ পেতে পারে।
রাহু একটি ছায়া গ্রহ। এটি একজন ব্যক্তিকে মানসিক বিভ্রান্তি দেয় কিন্তু রাতারাতি ধনী করে তোলে। রাহু ৫ ডিসেম্বর, ২০২৬ তারিখে মকর রাশিতে পরিবর্তিত হবেন। রাহু মকর রাশিতে যাচ্ছেন, কিন্তু রাহু ২০২৮ সালে আবার ট্রানজিট করবেন। রাহু ২০২৮ সালে ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন। রাহুর এই পরিবর্তন ২৩ জুন হবে, যা অনেক রাশিচক্রের জন্য ভালো বিবেচিত হবে। ২০২৭ সালে রাহুর অবস্থানে কোন কোন রাশি শুভ ফল পেতে চলেছে, তা দেখে নিন।
মেষ
অনেক ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে। আপনার কাজ গতি পাবে, এবং আপনি আপনার ক্যারিয়ারে ভালো অগ্রগতি করবেন। আপনার ক্যারিয়ারে পদোন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে। জীবনে যা আগে থেকেই খারাপ ছিল তা সংশোধন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কিছু তর্ক থাকবে। সামগ্রিকভাবে, রাহু আপনার জন্য ভালো লক্ষণ নিয়ে আসে।
সিংহ
রাহু সিংহের জন্যও সাফল্য এনেছে। আপনি টাকা পেতে পারেন, এবং একের পর এক এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার জন্য পরিস্থিতি আরও ভালো হতে পারে। আপনি আপনার বসের কাছ থেকেও প্রশংসা পাবেন। বর্তমান রাহুর অবস্থান আপনার জন্য ভালো লক্ষণ নিয়ে আসছে।
বৃশ্চিক
শুভ যোগ বৃশ্চিকদের জন্য ভালো ও শুভ সংমিশ্রণ নিয়ে আসে। আপনি শুধু ভালো আর্থিক সুবিধাই পাবেন না, কাজের জন্য বাইরে গেলে সবকিছু সফল হবে। বিদেশে যাওয়ার আপনার স্বপ্নও পূরণ হতে পারে। রাহু আপনার জন্য ভালো সম্ভাবনা নিয়ে আসছে।
মীন
রাহুর ট্রানজিট মীন রাশির স্থানীয়দের আয় বেড়ে যাওয়ার সময় নিয়ে আসছেন রাহু। আপনি মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির মুখোমুখি হতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি তা কাটিয়ে উঠেন, তাহলে কোনোভাবেই পিছিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আপনার আর্থিক অবস্থা খুবই ভালো।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)