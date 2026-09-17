ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণে এসে চমকে দেবেন রাহু! কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৩ রাশি হাতে পাবে সৌভাগ্যের চাঁদ

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের তৃতীয় চরণে এসে চমকে দেবেন রাহু! কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই ৩ রাশি হাতে পাবে সৌভাগ্যের চাঁদ
ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হলো খ্যাতি, সঙ্গীত, স্থাবর সম্পত্তি, ধন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জ্যোতিষবিদদের মতে, রাহুদেবের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের ইতিবাচক প্রভাব নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক ধনবর্ষণ, ব্যবসায়িক সফলতা এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহুদেবকে ছায়াগ্ৰহ, রহস্য, আকস্মিক পরিবর্তন, মেধা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং দ্রুত ধনলাভের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাহুদেবের গোচর এবং নক্ষত্র পরিবর্তন মানবজীবনের ভাগ্যচক্রে অত্যন্ত গভীর ও অলৌকিক প্রভাব ফেলে। জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু যখন কোনো শুভ নক্ষত্রের নির্দিষ্ট চরণে সঞ্চার করে, তখন নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য তৈরি হয় অপ্রত্যাশিত ভাগ্যবদলের মুহূর্ত।
বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে রাহুদেব মঙ্গল ও ধনষ্ঠ অধিপতির প্রভাবযুক্ত ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ৩য় চরণে (Dhanishta Nakshatra 3rd Stage) প্রবেশ করেছেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হলো খ্যাতি, সঙ্গীত, স্থাবর সম্পত্তি, ধন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জ্যোতিষবিদদের মতে, রাহুদেবের এই বিশেষ নক্ষত্র গোচরের ইতিবাচক প্রভাব নির্দিষ্ট ৩টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে আকস্মিক ধনবর্ষণ, ব্যবসায়িক সফলতা এবং কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। বিশেষ করে মেষ, সিংহ ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকারা রাহুদেবের এই সঞ্চারে ভাগ্যের পূর্ণ সঙ্গ পাবেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ৩য় চরণে রাহুর গমনে কোন ৩ রাশির জীবনে গোল্ডেন টাইম শুরু হতে চলেছে—তা নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর ৩য় চরণের বিশেষ তাৎপর্য
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিচারে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মঙ্গলের অধিনস্থ নক্ষত্র হলেও এর ৩য় চরণটি শুক্র ও বুধের প্রভাবে শুভ ফলদায়ক হয়ে ওঠে:
- আকস্মিক ধনলাভ ও ব্যবসায় গতি: রাহু ও ধনিষ্ঠার এই মেলবন্ধন প্রযুক্তি, মিডিয়া, শেয়ার বাজার, রিয়েল এস্টেট, অনলাইন বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ও আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নজিরবিহীন লাভ এনে দেবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্তে জয়: রাহু সাহস ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার কারক হওয়ায় এই সময়ে নেওয়া সুচিন্তিত ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বা বিনিয়োগ বিপুল আর্থিক মুনাফা এনে দিতে পারে।
২. রাহুর নক্ষত্র সঞ্চারে যে ৩ রাশির খুলবে ভাগ্যে ধন ও সাফল্যের বন্ধ দুয়ার
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির একাদশ भाव অর্থাৎ লাভ স্থানে রাহুর এই নক্ষত্র সঞ্চারের শুভ প্রভাব বজায় থাকবে। ফলে মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের আয়ের একাধিক নতুন উৎস সুগম হবে। শেয়ার বাজার বা পুরোনো কোনো বিনিয়োগ থেকে আকস্মিক বাম্পার অর্থ মিলতে পারে। চাকুরিজীবীরা কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শুভ নজরে এসে নতুন প্রজেক্ট বা প্রমোশনের ইঙ্গিত পেতে পারেন।
খ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির সপ্তম ও সপ্তম ভাব থেকে নবম ভাবকে প্রভাবিত করবে রাহুর এই বিশেষ সঞ্চার। সিংহ রাশির ব্যবসায়ীরা নতুন বড় চুক্তি বা বিদেশি ক্লায়েন্টদের সাথে পার্টনারশিপে নজিরবিহীন সফলতা পাবেন। সমাজে আপনার মান-সম্মান ও নেটওয়ার্ক বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। চাকুরিজীবীরা কাঙ্ক্ষিত স্থান পরিবর্তন বা পদোন্নতির সুসংবাদ পেতে পারেন।
গ) কুম্ভ রাশি (Aquarius): কুম্ভ রাশির ক্ষেত্রে ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর ৩য় চরণের প্রভাব বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আপনার ব্যক্তিত্বে দারুণ আকর্ষণ আসবে এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা বা বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুবর্ণ পথ সুগম হবে। নতুন গাড়ি বা সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
৩. রাহুদেবের শুভ প্রভাব বৃদ্ধি ও নেতিবাচকতা কাটানোর সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহু সঞ্চারের শতভাগ ইতিবাচক ফল পেতে এবং যেকোনো অনিশ্চয়তা কাটাতে কিছু সহজ বৈদিক নিয়ম পালন করা যেতে পারে:
- শ্রী ভৈরব ও হনুমান পুজো: প্রতি মঙ্গল ও শনিবার শ্রী হনুমান চালিসা পাঠ করুন এবং ভৈরব মন্দিরে তেল বা সর্ষের প্রদীপ জ্বালান।
- সর্ষের তেল ও তিল দান: শনি বা মঙ্গলবারে দুঃস্থদের সর্ষের তেল, কালো তিল বা কম্বল দান করা অত্যন্ত শুভ।
- রাহু বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা রাতে অন্তত ১০৮ বার 'ওঁ রাং রাহবে নমঃ' মন্ত্র জপ করলে রাহুর শুভ প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের ৩য় চরণে রাহুদেবের এই বিশেষ গোচর মেষ, সিংহ ও কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, কেরিয়ারে উন্নতি ও আকস্মিক সুযোগের এক ঐতিহাসিক অধ্যায় নিয়ে এসেছে। সঠিক কৌশল ও সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চললে এই সময়টিতে জীবনের মোড় ঘুরে যাওয়া সুনিশ্চিত।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More