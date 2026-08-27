ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে ছায়া গ্রহ রাহুর মহাগোচর, একটি রাশি পাবে বাম্পার লাভ! বাকিরা জেনে নিন প্রতিকারের রাস্তাও
সম্প্রতি বৈদিক পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী, রাহু গ্রহ প্রবেশ করতে চলেছে মঙ্গল গ্রহের স্বক্ষেত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে (Dhanishta Nakshatra)। ধনিষ্ঠা হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ২৩তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন পরাক্রম, শক্তি ও সাহসের কারক গ্রহ মঙ্গল (Mars)।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে মায়াবী ও ছায়া গ্রহ রাহু-কে আকস্মিক পরিবর্তন, আকস্মিক ধনলাভ, বৈদেশি বাণিজ্য, কৌশল ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরম কারক গ্রহ হিসেবে গণ্য করা হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, রাহুর রাশি পরিবর্তনের মতোই তার নক্ষত্র পরিবর্তনও মানবজীবনে ব্যাপক তোলপাড় ও শুভ-অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।
সম্প্রতি বৈদিক পঞ্জিকার হিসাব অনুযায়ী, রাহু গ্রহ প্রবেশ করতে চলেছে মঙ্গল গ্রহের স্বক্ষেত্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে (Dhanishta Nakshatra)। ধনিষ্ঠা হলো ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে ২৩তম নক্ষত্র, যার অধিপতি হলেন পরাক্রম, শক্তি ও সাহসের কারক গ্রহ মঙ্গল (Mars)। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের মূল প্রতীক হলো ঢোলক বা বাঁশি, যা সুর, খ্যাতি, ধন-সম্পদ ও উচ্চ সাফল্যের সাথে যুক্ত। ছায়া গ্রহ রাহুর এই ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গোচরের ফলে জ্যোতিষ মণ্ডলে এক অত্যন্ত বলশালী প্রভাব তৈরি হতে যাচ্ছে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর এই মহাগোচর তুলা রাশির (Libra) জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম বরদানস্বরূপ হতে চলেছে। এর প্রভাবে তুলা রাশির জাতকদের ক্যারিয়ারে নতুন মাইলফলক স্পর্শ, ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি এবং আকস্মিক ধনলাভের শুভ পথ প্রশস্ত হবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর গোচরে তুলা রাশির জীবনে কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে—জেনে নিন।
১. ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর গোচরের বৈদিক ও জ্যোতিষীয় গুরুত্ব
জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের নক্ষত্রে রাহুর অবস্থানকে উচ্চ সাফল্য ও সাহসের যোগ বলে ধরা হয়:
- সাহস ও কৌশলের মেলবন্ধন: ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি মঙ্গলের পরাক্রমের সাথে রাহুর কূটনীতি ও আকস্মিক সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা মিললে জাতক কঠিনতম পরিস্থিতিতেও বড় জয় হাসিল করে নেন।
- ধনসম্পদ ও বৈদেশিক সুযোগ: ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ধন-সম্পদ ও খ্যাতির সাথে সম্পর্কিত। ফলে এই নক্ষত্রে রাহুর বিচরণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আইটি, ডিজিটাল মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট এবং লার্জ স্কিল ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের রাতারাতি উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়।
২. রাহুর ধনিষ্ঠা নক্ষত্র গোচরে তুলা রাশির জীবনে বাম্পার সুবিধা ও পরিবর্তন
ক) ক্যারিয়ারে অভাবনীয় পদোন্নতি ও নতুন সুযোগ: তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাহুর এই নক্ষত্র গোচর কর্মক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ নিয়ে আসবে। এতদিন ধরে অফিসে যে কঠোর পরিশ্রম আপনি করে আসছিলেন, তার পূর্ণ মূল্যায়ন করবেন বসেরা। বহু প্রতীক্ষিত প্রমোশন বা কাঙ্ক্ষিত পদে বদলির খবর মিলতে পারে। যাঁরা নতুন চাকরির সন্ধান করছেন বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে (MNC) কাজ করতে চান, তাঁদের জন্য রাহুর এই অবস্থান শুভ দুয়ার খুলে দেবে।
খ) ব্যবসায়িক সাফল্য ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ: ব্যবসায়ী জাতক-জাতিকাদের জন্য ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর গোচর কোনো জ্যাকপটের চেয়ে কম নয়। নতুন কোনো বড় প্রকল্প বা বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তি (Deal) সই করার শুভ সম্ভাবনা রয়েছে। রাহুর প্রভাবে আপনার স্ট্র্যাটেজিক বা কৌশলগত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিতে সাহায্য করবে, যার ফলে ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।
গ) আকস্মিক অর্থলাভ ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বৃদ্ধি: অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলা রাশির জন্য এই সময়টি সেরা হতে চলেছে। শেয়ার বাজার, প্রপার্টি বা পুরনো কোনো সুচিন্তিত বিনিয়োগ থেকে অপ্রত্যাশিত মোটা অঙ্কের মুনাফা হাতে আসতে পারে। বকেয়া বা আটকে থাকা টাকা উদ্ধারের যোগ স্পষ্ট। আয়ের নতুন একাধিক মাধ্যম তৈরি হওয়ায় আপনার সঞ্চয় লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।
ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি: ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর প্রবেশের সাথে সাথেই সমাজে আপনার মান-সম্মান ও আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে, যা ভবিষ্যতে আপনার কাজের পথকে আরও সহজ করে তুলবে।
৩. রাহুর শুভ প্রভাব বহুগুণ বাড়াতে সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে রাহুর এই মহাগোচরের ১০০% শুভ ফল পেতে এবং কোনো নেতিবাচক অশুভ নজর এড়াতে কিছু শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে চলতে পারেন:
- ভগবান ভৈরব ও শিবের আরাধনা: প্রতি শনিবার ভগবান ভৈরব বা শ্রী শিবের সহস্রনাম জপ করুন এবং শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ ও জল অর্পণ করুন।
- রাহু মন্ত্র জপ: প্রতিদিন বা প্রতি শনিবার রাতে ‘ওঁ রাং রাহবে নমঃ’ মন্ত্র অন্তত ১০৮ বার জপ করলে রাহুর সুপ্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়।
- পশুপাখির সেবা ও দান: পথকুকুরদের মিষ্টি রুটি বা খাদ্যসামগ্রী খাওয়ালে রাহুর অশুভ ছায়া কাটে। এছাড়া অনাথ বা দুঃস্থ মানুষদের কালো অড়হর ডাল বা কম্বল দান করা অত্যন্ত কল্যাণকর।
ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মায়াবী রাহুর এই মহা-গোচর তুলা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, ব্যবসায় প্রগতি এবং ক্যারিয়ারে উচ্চ শিখরে পৌঁছানোর এক অনন্য সুবর্ণ সুযোগ। সঠিক লক্ষ্য, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক সিদ্ধান্তের সাথে পদক্ষেপ নিলে এই সময়টি আপনার জীবনে রাজকীয় সমৃদ্ধি ও স্থায়ী রূপান্তর নিয়ে আসবে।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More