Lucky Zodiac Signs: স্বয়ং রাহু করবেন কৃপা বর্ষণ! ৩ রাশির ভাগ্যে প্রাপ্তিযোগ আসছে

Lucky Zodiac Signs: স্বয়ং রাহু করবেন কৃপা বর্ষণ! ৩ রাশির ভাগ্যে প্রাপ্তিযোগ আসছে
রাহু কিছু সময়ের মধ্যে শনির রাশিচক্রের মকর রাশিতে যাবেন এবং এই সময়ে মোট ৩ টি রাশির জন্য হঠাৎ আর্থিক লাভের পরিস্থিতি দেখা দেবে। এই রাশিচক্রগুলি কী জানেন?
আজ থেকে ৫১ দিন পরে, রাহুর সাথে সম্পর্কিত একটি বড় ট্রানজিট হতে চলেছে। রাহু এই দিনগুলিতে কুম্ভ রাশিতে ভ্রমণ করবেন এবং ৫ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকবেন। এর পরে, রাহু একই দিনে শনির মকর রাশিতে প্রবেশ করবেন। মকর রাশিতে রাহুর প্রস্থান কোনও না কোনও উপায়ে প্রতিটি রাশির রাশিকে প্রভাবিত করবে।
একদিকে, এই সময়ে কারও অসুবিধা বাড়বে, অন্যদিকে এই বিষয়টি ৩ রাশির জন্য উপকারী হবে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপের মতে, ধ্যায়জি, এই সময়ে সিংহ, বৃশ্চিক এবং মীন রাশির রাশিচক্রের রাশিগুলি অনেক উপকার পেতে চলেছে। তাহলে আসুন জেনে নেওয়া যাক এই রাশিচক্রগুলি কীভাবে আগামী দিনে জীবনে পরিবর্তন আনতে চলেছে এবং এই সময়ে কোন বিষয়গুলিতে সতর্ক থাকতে হবে?
এই ৩ টি রাশিচক্র রাশি থেকে উপকৃত হবে:
সিংহ
এই রাশির জাতকদের জন্য রাহু ট্রানজিটের প্রভাব খুব অনুকূল হতে চলেছে। ব্যবসা-রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা হঠাৎ কিছু সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন প্রকল্প পেতে পারেন। ইতিমধ্যে, যে কাজগুলি বাধা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে তা সম্পূর্ণ হতে দেখা যাবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা অনেক উপকৃত হবেন। আর্থিক অবস্থার অনেকাংশে উন্নতি হবে। আপনাকে কেবল প্রতিটি দিক মাথায় রেখে যে কোনও ধরণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কোনও ভুল করবেন না।
বৃশ্চিক
এই রাশির উপর রাহু ট্রানজিটের প্রভাব বৃশ্চিক রাশির লোকেরা ব্যবসা এবং রাজনীতির দিক থেকে উপকৃত হবেন। ব্যবসায়ীরা আগামী দিনে ভাগ্য দেখতে পাবেন। জিনিসগুলি সঠিক দিকে এগিয়ে যাবে। যদি কোনও প্রকল্প দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পনা করা হয়, তবে রাহুর ট্রানজিট এটি ত্বরান্বিত করবে এবং কাজ শুরু হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেমন খুশি তেমন পেতে পারেন। জনগণের সহায়তায় কাজ করা হবে। তাড়াহুড়ো করে সুবিধা পেতে দেরি করবেন না।
মীন
রাহু মকর রাশিতে পৌঁছানোর সাথে সাথেই মীন রাশির লোকেরা তাদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব দেখতে পাবেন। ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আটকে থাকা কাজগুলি শেষ হতে শুরু করবে। এদিকে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং কাজ আরও মজাদার হবে। একই সময়ে, হঠাৎ আর্থিক লাভের পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে। রাহুর ট্রানজিটের সাথে, মীন রাশির লোকেরা ভাগ্য পাবেন এবং সমস্ত কাজ সম্পন্ন হবে। কারও কথায় আসবেন না এবং তাড়াহুড়ো করে ভুল সিদ্ধান্ত নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More