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    Shravan Rahu Transit: শ্রাবণে রয়েছে রাহুর গোচর!ভালো সময় শুরু একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?

    রাহু শ্রাবণে তার নক্ষত্র পরিবর্তন করবেন। রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তনের কারণে, তিনটি রাশিচক্র সুখ এবং সৌভাগ্য পেতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক রাহু নক্ষত্রের পরিবর্তনের কারণে কোন রাশিচক্র সময় বদলে দেবে।

    Published on: Jul 28, 2026, 16:00:54 IST
    By Sritama Mitra
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    শ্রাবণ ৩০ জুলাই ২০২৬ থেকে শুরু হবে। রাহু ১ আগস্ট ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে ভ্রমণ করবেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি হলেন মঙ্গল। মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে রাহু আসার সাথে সাথে অঙ্গরক যোগ তৈরি হবে।

    শ্রাবণে রাহু ট্রানজিটের কারণে এই 3 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে, সুখ এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে
    শ্রাবণে রাহু ট্রানজিটের কারণে এই 3 টি রাশির ভাগ্য উজ্জ্বল হবে, সুখ এবং সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে

    পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, রাহু যখন মঙ্গল গ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জে আসেন, তখন ব্যক্তির মধ্যে নেতৃত্বের গুণ, অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে, রাহু প্রধানত স্থানীয়দের সম্পদ, কর্মজীবন, মেজাজ এবং স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে। রাহু নক্ষত্র ট্রানজিট তিনটি ভাগ্যবান রাশিচক্রের জীবনে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। এই ট্রানজিট এই রাশিচক্রের জন্য আর্থিক সাফল্যের পাশাপাশি কেরিয়ারে নতুন সাফল্যও বয়ে আনবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক মঙ্গলের ধনিষ্ঠ নক্ষত্রে রাহু ট্রানজিটের সাথে কোন রাশিচক্র শুরু হবে।

    মেষ- রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন মেষ রাশির জন্য ভাল হবে। এই মুহুর্তে, আপনার আর্থিক পরিস্থিতিতে একটি দুর্দান্ত ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। আয় বৃদ্ধির জোরালো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে একটি নতুন পরিচয় তৈরি করতে সফল হবেন। অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সময়ে, আপনি পরিবারের কোনও সদস্যের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন।

    কন্যা- কন্যা রাশির জন্য রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তন শুভ ফল দেবে। এই সময়ে আপনার সম্পদ বাড়তে পারে। ভাগ্যের সহায়তায় আটকে থাকা কাজগুলি সম্পন্ন হবে এবং একই সাথে আটকে থাকা অর্থ ফেরতের লক্ষণও রয়েছে। পরিবারে সুখ থাকবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। শত্রুরা পরাজিত হবে। আপনি আদালতে জিততে পারেন। আপনি চাকরিতে নতুন অফার বা সুযোগ পেতে পারেন। পেশাগতভাবে, আপনি ভাল করবেন।

    ধনু - রাহুর নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন ধনু রাশির জন্য শুভ হতে চলেছে। এ সময় আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। সাহস ও বীরত্ব ফলপ্রসূ হবে। আপনি আপনার ক্যারিয়ারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং ভালো বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। প্রতিপক্ষ আপনাকে হয়রানি করার চেষ্টা করতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত বিজয় আপনারই হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে অগ্রগতি পাবেন। অর্থ সংক্রান্ত পরিকল্পনা সফল হবে।

    (এই প্রতিবাদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/Shravan Rahu Transit: শ্রাবণে রয়েছে রাহুর গোচর!ভালো সময় শুরু একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?

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