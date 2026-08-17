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    রাখি পূর্ণিমা ২০২৬-এ এবার রাহুকালের প্রভাব? বাঁধার শুভ সময় দেখে নিন

    রাখি বন্ধন উৎসব ২৮ আগস্ট ২০২৬ উদযাপিত হবে। এই দিনে চন্দ্রগ্রহণও হয়। জেনে নিন এ রাখি বন্ধনে রাখি বাঁধার শুভ সময় কোন এবং কোন সময়ে রাখি বাঁধবেন না।

    Published on: Aug 17, 2026, 16:21:10 IST
    By Sritama Mitra
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    প্রতি বছর শ্রাবণ পূর্ণিমায় রাখি বন্ধন বা রাখি উৎসব পালিত হয়। এই বছর, রাখি বন্ধন ২৮ আগস্ট, ২০২৬ শুক্রবার উদযাপিত হবে। বছরের দ্বিতীয় ও শেষ চন্দ্রগ্রহণও ঘটছে এই দিনে। তবে এই গ্রহণের দৃশ্যমানতা দেশে থাকবে না, যার কারণে এর সুতককাল এবং এর নিয়মগুলি বৈধ হবে না। এ কারণে রাখি বন্ধন উৎসব উদযাপনে চন্দ্রগ্রহণের কোনও বাধা থাকবে না, বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র।

    রাখি মহুরত: রাখি বন্ধনে ভদ্র থাকবে না, রাহু কাল থাকবে, রাখি বাঁধার শুভ সময়টি জেনে নিন।. (Photo for representational purposes only)
    রাখি মহুরত: রাখি বন্ধনে ভদ্র থাকবে না, রাহু কাল থাকবে, রাখি বাঁধার শুভ সময়টি জেনে নিন।. (Photo for representational purposes only)

    জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, ভাদ্রকাল এবং রাহুকালে রাখি বাঁধানো অশুভ বলে মনে করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে ২০২৬ সালের রাখিতে ভাদ্রের ছায়া না থাকলেও, রাখিতে থাকবে রাহুকালের প্রভাব। সেটিই বাধা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।রাখি বন্ধনের কোন সময় থেকে রাহু কাল শুরু হবে এবং রাখি বাঁধার শুভ সময় কী তা জেনে নিন।

    ২৮ আগস্ট, ২০২৬ রাখি বাঁধার শুভ সময়: পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, রাখি পূর্ণিমা তিথি ২৮ আগস্ট সকাল ০৯:০৮ টায় শুরু হবে এবং ২৮ আগস্ট সকাল ০৯:৪৮ মিনিটে শেষ হবে। রাখি বাঁধার সেরা সময় হবে সকাল ০৫:৫৭ থেকে সকাল ০৯:৪৮ মিনিটে পর্যন্ত। রাখি বাঁধার সেরা সময়ের মোট সময়কাল ০৩ ঘন্টা ৫১ মিনিট।

    সূর্যোদয়ের আগেই ভদ্র শেষ হবে: এবার রাখি বন্ধনে সূর্যোদয়ের আগেই ভদ্র শেষ হবে। এইভাবে, এই দিনে ভাদ্রের কোনও ছায়া থাকবে না এবং রাখি উৎসব সারা দিন উদযাপন করা যেতে পারে।

    রাহু কালে রাখি বাঁধবেন না: ২৮ আগস্ট রাখি বন্ধনের দিন, রাহু কালে রাখি বাঁধা এড়ানো উচিত। এই দিনে, রাহু কাল সকাল ১০.৪৬ মিনিটে শুরু হবে এবং দুপুর ১২.২২ এ শেষ হবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/রাখি পূর্ণিমা ২০২৬-এ এবার রাহুকালের প্রভাব? বাঁধার শুভ সময় দেখে নিন

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