Rakhi Purnima 2026: আসছে ২০২৬ রাখি পূর্ণিমা! তারিখ, তিথি থেকে গ্রহদের অবস্থান দেখে নিন
রাখি পূর্ণিমার তিথি, তারিখ দেখে নিন।
শ্রাবণ শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার দিন রাখি বন্ধনের পবিত্র উৎসব অত্যন্ত জাঁকজমক ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উদযাপিত হবে। এই বছর, রাখি পূর্ণিমা শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ পালিত হবে। পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৬ রাত ৮:৩১ টায় শুরু হবে। যা শুক্রবার, ২৮ আগস্ট রাত ৯:১৮ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
গ্রহদের অবস্থান-
জ্যোতিষী দিবাকর ত্রিপাঠী বলছেন, রাখির দিন শতাব্দী নক্ষত্র সারা দিন এবং ভোররাত ৪:০১ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। রাখি বাঁধার অনুষ্ঠান তাই ২৮ আগস্ট অনেকেই পালন করতে পারেন পূর্ণিমা তিথির মধ্যে। এদিন অতিগন্ড যোগ এবং সৌম্য নামক যোগ থাকবে। এই দিনে কেতুর সঙ্গে সিংহ রাশিতে সূর্য থাকবে। রাহুর সাথে কুম্ভ রাশিতে চন্দ্র। মঙ্গল থাকবে বুধের রাশি মিথুনে। বুধ, সূর্যের রাশি সিংহে বুধাদিত্য যোগ নিয়ে থাকবে। দেবগুরু বৃহস্পতি থাকবেন তাঁর উচ্চতর রাশি কর্কট রাশিতে। শুক্র তার দুর্বল রাশি কন্যা রাশিতে উপস্থিত থাকবে। সুতরাং গ্রহগুলির অবস্থান খুব ভাল। এটি একটি অত্যন্ত শুভ সংযোগ তৈরি করছে।
এই উৎসব ভাই ও বোনেদের জন্য অত্যন্ত শুভ হতে চলেছে। জ্যোতিষবিদরা বলছেন, রাখি বন্ধনের কাজ তখনই হয় যখন ভাদ্র উপস্থিত থাকে না। তবে জ্যোতিষবিদদের মতে রাখি বন্ধন পর্ব ২৭ আগস্ট রাত ৮:৫৪ মিনিট অবধি না করাই ভালো। পূর্ণিমার দিন শুক্রবার, ২৮ আগস্ট সকাল ৯:১৮ মিনিট অবধি থাকা সত্ত্বেও, উদয় তিথির ভিত্তিতে রাখাবন্ধনের পবিত্র কাজটি সারা দিন করা যেতে পারে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More