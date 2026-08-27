Rakhi Purnima 2026: রাখি পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি শুরু হয়েছে, রাখি বাঁধার শুভ সময় দেখে নিন

Rakhi Purnima 2026: রাখি পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি শুরু হয়েছে, রাখি বাঁধার শুভ সময় দেখে নিন
রাখি পূর্ণিমা ২০২৬র তিথি শুরু হয়েছে, শুভ তিথি দেখে নিন।
দেশের বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে রাখি পূর্ণিমা অন্যতম। এই শুভ দিনে ভাই বোনের সম্পর্ককে উদযাপন করে পালিত হয় এই উৎসব। এই দিনে শুভ সময়ে ভাইয়ের হাতে রাখি পরিয়ে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করে থাকেন বোনরা। দেখে নিন রাখি পূর্ণিমার তিথি।
আগামিকাল পূর্ণিমার তারিখ কবে শেষ হবে?
আজ থেকে শুরু হয়েছে রাখি পূর্ণিমার তিথি। আজ ২৭ আগস্ট সকাল ৯ টা ০৮ মিনিটে। তিথি শেষ হবে আগামিকাল শুক্রবার সকাল ৯.৩৮ মিনিটে। তারপরে ভাদো পড়োয়া শুরু হবে। সেই তিথিতে কেউ রাখি পরানোকে শুভ বলে মনে করেন না।একই সময়ে, কিছু জ্যোতিষীর মতামত যে যখন উদয় তিথি থাকে, তখন এর মূল্য সারাদিন থাকে, এমন পরিস্থিতিতে, ভদ্র না থাকার কারণে রাখা সারা দিন ভাইয়ের সাথে বেঁধে রাখা যেতে পারে। সুতরাং, আপনি এই দুটি জিনিস বিশ্বাস করতে পারেন। তবে আপনার কাছে বিকল্প রয়েছে যে আপনি যদি রাখি বাঁধার জন্য পূর্ণিমার তারিখটিকে শুভ মনে করেন, তবে আপনি শুক্রবার ২৮ আগস্টের সকাল ৯.৩৮ মিনিটের এর আগে রাখি বাঁধতে পারেন।
রাখি বাঁধার শুভ সময়: -
এটি সকাল ৬:২২ মিনিট থেকে ০৯:৪৮ মিনিট পর্যন্ত। আমরা আপনাকে বলতে পারি যে প্রায় ২৭ বছর পরে, একটি বিরল কাকতালীয় ঘটছে, যখন ভদ্রার ছায়া থেকে মুক্ত রাখীবন্ধন উৎসব পালিত হবে। ২৭ বছর পরে, রাখির সময় ভদ্রার ছায়া থাকছে না।জ্যোতিষীদের মতে, এবার রাখীবন্ধনে শতভীষা নক্ষত্রের পাশাপাশি আতিগন্ডা, শোভন, শ্রীবৎস, সৌম্য মতো মোট ১১ টি যোগও তৈরি হচ্ছে, যা এই উৎসবের ক্ষেত্রে খুবই শুভ। এই দিনে চন্দ্রাধি, বুধাদিত্য, বিমল বিপারিতা রাজযোগ, ধনযোগ, আম্ফিভারি, শকত এবং সুনফ যোগের সংমিশ্রণও পাওয়া যায়।
আজ রাখি পূর্ণিমার তিথি শুরু হলেও, হিন্দু ক্যালেন্ডারে উদয় তিথির স্বীকৃতির কারণে, ২৮ আগস্ট রাখি বন্ধন উদযাপিত হবে। পূর্ণিমার সাথে যুক্ত ভদ্রা ২৭ আগস্ট সকাল ০৮:৫৪ মিনিটে এ শেষ হবে। অতএব, রাখীবন্ধনের দিন ভাদ্রের কোনও প্রভাব থাকবে না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার খাওয়ান: এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের উপর, আমরা দাবি করি না যে তারা সম্পূর্ণ সত্য এবং নির্ভুল। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More