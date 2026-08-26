এবার রাখিপূর্ণিমা কবে? জেনে নিন রাখিবন্ধনের সেরা শুভ সময়, মাহেন্দ্রযোগ ও ভদ্রাকালের সময়সূচী

এবার রাখিপূর্ণিমা কবে? জেনে নিন রাখিবন্ধনের সেরা শুভ সময়, মাহেন্দ্রযোগ ও ভদ্রাকালের সময়সূচী
রাখি বাঁধার সময় বৈদিক তিথি, শুভ মুহূর্ত এবং বিশেষ করে ‘ভদ্রাকাল’ (Bhadra Kaal)-এর নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্র মতে, ভদ্রাকালে কোনো মাঙ্গলিক কাজ বা রাখি বাঁধার প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
শ্রাবণ মাসের শুভ পূর্ণিমা তিথিতে পালিত হওয়া রাখিবন্ধন বা রাখিপূর্ণিমা হলো ভাই-বোনের পারস্পরিক পবিত্র ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সুরক্ষার অঙ্গীকারের অন্যতম প্রধান উৎসব। বৈদিক পঞ্জিকা অনুসারে শ্রাবণী পূর্ণিমার এই পুণ্য তিথিতে বোনেরা তাঁদের ভাইদের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে হাতে মঙ্গলসূতো বা রাখি বাঁধেন। অপরদিকে ভাইয়েরাও বোনদের আজীবন আগলে রাখার সংকল্প নেন এবং উপহার তুলে দেন।
উৎসবে রাখি বাঁধার সময় বৈদিক তিথি, শুভ মুহূর্ত এবং বিশেষ করে ‘ভদ্রাকাল’ (Bhadra Kaal)-এর নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাস্ত্র মতে, ভদ্রাকালে কোনো মাঙ্গলিক কাজ বা রাখি বাঁধার প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ২০২৬ সালের রাখিপূর্ণিমা কত তারিখে পড়েছে, রাখি বাঁধার সবচেয়ে উপযুক্ত শুভ মুহূর্ত বা মাহেন্দ্রযোগ কখন এবং কোন সময়ে ভদ্রাকালের ছায়া থাকছে—তা নিয়ে বিস্তারিত জেনে নিন।
১. ২০২৬ সালে রাখিপূর্ণিমা কত তারিখে?
বৈদিক পঞ্চাঙের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথি শুরু এবং উদয়া তিথি পালনের তারিখ হলো:
- রাখিপূর্ণিমার তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৬, শুক্রবার।
- শ্রাবণ পূর্ণিমা তিথি সূচনা: ২৭ আগস্ট ২০২৬ রাত থেকে পূর্ণিমা তিথি শুরু হবে।
- পূর্ণিমা তিথি সমাপ্তি: ২৮ আগস্ট ২০২৬ গভীর রাতে পূর্ণিমা তিথি সমাপ্ত হবে।
উৎসবে উদয়া তিথি (সূর্যোদয়ের সময় বিরাজমান তিথি) মান্য করার নিয়ম থাকায় আগামী ২৮ আগস্ট ২০২৬ (শুক্রবার) দেশজুড়ে সাড়ম্বরে উদযাপিত হবে পবিত্র রাখিবন্ধন উৎসব।
২. রাখিবন্ধন ২০২৬: রাখি বাঁধার সবচেয়ে শুভ সময় ও মুহূর্ত
শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দুপুরের দিকে (অপরাহ্ণ কাল) রাখি বাঁধার সময়টি সবচেয়ে সেরা ও শুভ বলে গণ্য করা হয়। যদি অপরাহ্ণ সময়ে রাখি বাঁধা সম্ভব না হয়, তবে প্রদোষ কালেও (সন্ধ্যাবেলা) রাখি বাঁধা যেতে পারে।
- রাখি বাঁধার প্রধান শুভ সময় (অপরাহ্ণ কাল): ২৮ আগস্ট ২০২৬, দুপুর ০১:৪৫ মিনিট থেকে বিকেল ০৪:২০ মিনিট পর্যন্ত। (মোট সময়: প্রায় ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট)
- প্রদোষ কালের শুভ সময় (সন্ধ্যাবেলা): ২৮ আগস্ট ২০২৬, সন্ধ্যা ০৬:৫৫ মিনিট থেকে রাত ০৯:১০ মিনিট পর্যন্ত।
এই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভাইয়ের হাতে রাখি বাঁধা অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এতে ভাইয়ের জীবনে সাফল্য আসে এবং পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন মিটে গিয়ে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।
৩. ভদ্রাকাল ২০২৬: কোন সময়ে ভুল করেও রাখি বাঁধবেন না?
হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ‘ভদ্রা’ হলেন শনিদেবের বোন এবং সূর্যদেবের কন্যা। বৈদিক শাস্ত্রমতে, ভদ্রাকালে শুভ কাজ করলে অশুভ ফল মিলে থাকে। পৌরাণিক কথা অনুযায়ী, লঙ্কাপতি রাবণকে তাঁর বোন ভদ্রাকালে রাখি বেঁধেছিলেন, যার ফলে রাবণের বংশ ধ্বংস হয়েছিল। তাই রাখি বাঁধার সময় ভদ্রাকাল এড়িয়ে চলা জরুরি।
- ভদ্রাকাল সূচনার সময়: ২৭ আগস্ট রাত থেকে শুরু হয়ে ২৮ আগস্ট ২০২৬-এর সকালের ভাগ পর্যন্ত ভদ্রার ছায়া থাকবে।
- ভদ্রাকাল সমাপ্তি: ২৮ আগস্ট ২০২৬, দুপুর ০১:৩৫ মিনিটে ভদ্রাকাল শেষ হবে।
অতএব, ২৮ আগস্ট ২০২৬ সকালের দিকে (দুপুর ১:৩৫ পর্যন্ত) কোনোভাবেই রাখি বাঁধবেন না। দুপুর ১:৩৫ মিনিটে ভদ্রা সমাপ্ত হওয়ার পরই শুভ মুহূর্ত শুরু হবে এবং নিশ্চিন্তে রাখি পরানো যাবে।
৪. শাস্ত্রমতে রাখি বাঁধার সঠিক নিয়ম ও বিধি
রাখিবন্ধনের দিন সঠিক বৈদিক নিয়ম মেনে রাখি বাঁধলে গ্রহের শুভ প্রভাব বজায় থাকে:
- ১. থালি সাজানো: একটি কাঁসার বা পিতলের থালায় রেশমি রাখি, অক্ষত (অখণ্ড চাল), চন্দন, সিঁদুর, প্রদীপ এবং তাজা মিষ্টি রাখুন।
- ২. দিক নির্দেশ: রাখিবন্ধনের সময় ভাইয়ের মুখ পূর্ব বা উত্তর দিকে এবং বোনের মুখ পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে থাকা শুভ।
- ৩. তিলক ও চাল নিবেদন: প্রথমে ভাইয়ের কপালে সিঁদুর ও চন্দনের তিলক লাগান এবং তার ওপর সামান্য অক্ষত (চাল) লাগিয়ে দিন।
- ৪. ডান হাতে রাখি বাঁধা: ভাইয়ের ডান হাতের কব্জিতে মন্ত্র পাঠ করে বা ভালো কামনা করে রাখি বাঁধুন।
- ৫. আরতি ও মিষ্টি মুখ: প্রদীপ জ্বালিয়ে ভাইয়ের আরতি করুন এবং মিষ্টি দিয়ে মুখ মিষ্টি করান। এরপর ভাই তাঁর বোনকে সাধ্যমতো উপহার ও আশীর্বাদ বা ভালোবাসা দিন।
২০২৬ সালের রাখিপূর্ণিমা ভাই-বোনের জীবনে নিয়ে আসুক আনন্দ ও সুরক্ষার বার্তা। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে আগামী ২৮ আগস্ট দুপুর ১:৪৫-এর পর শুভ মুহূর্তে ভাইয়ের হাতে রাখি বেঁধে এই পবিত্র উৎসব উদযাপন করুন।
- ABOUT THE AUTHORSuman Roy
সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More