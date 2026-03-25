Ram Navami 2026: রামনবমীতেই ভাগ্য খুলে যাবে এই তিন রাশির! আসবে টাকা, সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরবে পরিবার
চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবম দিনে রামনবমী পালিত হয়। এই বছর রাম নবমী দুই দিনে পড়ায় কোন দিনটি পালন করা হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। রাম নবমী ২৬ মার্চ পালিত হবে। এই দিনটিকে অত্যন্ত শুভ, কারণ এই দিনে বেশ কয়েকটি শুভ যোগ তৈরি হচ্ছে। ধনদাতা শুক্র এই দিনে মেষ রাশিতে প্রবেশ করবে। এছাড়াও, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের সংযোগে গজকেশরী রাজযোগ এবং বৃহস্পতি ও মঙ্গলের সংযোগে নবপঞ্চম রাজযোগ তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া, একটি দ্বৈত ত্রিগ্রাহী যোগও তৈরি হচ্ছে, যা তিনটি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য খুবই শুভ।
মেষ, বৃষ এবং কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য রাম নবমীর দিনটি বিশেষ সুফল বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে, যা আপনার জীবনে সুখ বয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদের অবসান ঘটতে পারে, যার ফলে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি হবে। আপনি আপনার সন্তান বা পরিবারের কাছ থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে।
আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে আপনাকে পদোন্নতি বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন। ভগবান রামের আশীর্বাদে ব্যবসায় ভালো লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। দীর্ঘদিনের পারিবারিক মতবিরোধের অবসান ঘটতে পারে এবং সম্পর্ক আরও সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। পরিবারের সকল সদস্য মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং পুরনো দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে মিটে যেতে পারে। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই তিনটি রাশি ছাড়াও মিথুন, তুলা, মকর এবং সিংহ রাশির জাতক-জাতিকারাও উপকৃত হতে পারেন। বৃশ্চিক এবং মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এই রাশিগুলির স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। চাকরি এবং ব্যবসার উপর তেমন কোনও নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না।
রাম নবমীতে কিছু জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রতিকার পালন করলে ভগবান রামের বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করা যায়। এই দিনে রামচরিতমানস পাঠ করুন। এছাড়াও, ভগবান রামকে তুলসী পাতার মালা অর্পণ করুন। হনুমান চালিসা পাঠ করাও উপকারী হতে পারে।