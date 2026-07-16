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    Rath Yatra 2026 Speical Rajyog: রথযাত্রার দিনই মহা রাজযোগ তৈরি! ২ গ্রহের মিলনে বদলে যাচ্ছে ৩ রাশির ভাগ্য, কাদের?

    Rath Yatra 2026 Speical Rajyog: রথযাত্রার দিনই মহা রাজযোগ তৈরি! দুই গ্রহের মিলনে বদলে যাচ্ছে তিনটি রাশির জাতকদের ভাগ্য। কোন কোন রাশির জাতকদের কী কী লাভ হবে? কোন কোন গ্রহের সংযোগে সেই যোগ তৈরি হবে রথের দিন?

    Published on: Jul 16, 2026, 10:15:13 IST
    By Ayan Das
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    Rath Yatra 2026 Speical Rajyog: আজ রথযাত্রা। আর সেই পবিত্র দিনেই এক মহাজাগতিক ও অত্যন্ত শুভ সংযোগ তৈরি হল। সূর্য মিথুন রাশি ত্যাগ করে চন্দ্রের স্বরাশি কর্কটে প্রবেশ করেছেন। আর দেবগুরু বৃহস্পতি আগে থেকেই কর্কট রাশিতে গোচর করছেন। তার ফলে সূর্য এবং বৃহস্পতির এক বিশেষ যুগলবন্দী তৈরি হয়েছে। যে অবস্থান বজায় থাকবে আগামী ১৭ অগস্ট পর্যন্ত। তার ফলে কোন কোন রাশির জাতকরা লাভবান হবেন?

    আজ রথযাত্রা পালন করা হচ্ছে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই এবং Indian Post)
    আজ রথযাত্রা পালন করা হচ্ছে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই এবং Indian Post)

    বৃষ রাশির জাতকদের কী কী লাভ হবে?

    বৃষ রাশির জাতক-জাতিকার ওপর এই সূর্য-বৃহস্পতির যুতির অত্যন্ত অনুকূল এবং ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে। এই সময়ে আপনাদের উপার্জনের নতুন-নতুন উৎস তৈরি হবে এবং আকস্মিক ধনলাভের সম্ভাবনা রয়েছে। যাঁরা চাকরিজীবী, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের বড় কোনও পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত বদলি হতে পারে।

    সমাজে আপনার মান-যশ এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তির পরিবেশ বজায় থাকবে। ব্যবসায়ীদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত লাভজনক। ব্যবসার পরিধি বাড়াতে নতুন কোনও বড় চুক্তি বা ডিলে স্বাক্ষর করার প্রবল যোগ রয়েছে। যে কোনও শুভ সংবাদ আপনার জীবনে খুশির জোয়ার নিয়ে আসবে।

    কন্যা রাশির জাতকদের কাজে গতি আসবে

    কন্যা রাশির জাতক-জাতিকার জন্য এই গুরু আদিত্য রাজযোগ অত্যন্ত শুভ ও ফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আপনার যে সমস্ত কাজ আটকে ছিল বা আইনি জটিলতায় ফেঁসে ছিল, তা আচমকাই গতি পাবে। এই সময় আয়ের একাধিক নতুন পথ উন্মুক্ত হবে।

    শুধু নতুন উৎসই নয়, পুরনো বিভিন্ন মাধ্যম থেকেও আটকে থাকা টাকা আপনার হাতে চলে আসবে। বৈবাহিক জীবন অত্যন্ত সুখের হবে এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মধুর সময় কাটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং প্রমোশনের সঙ্গে-সঙ্গে বেতন বৃদ্ধির স্পষ্ট যোগ রয়েছে। ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় এই এক মাস আপনি যাতেই হাত দেবেন, তাতেই সাফল্য পাবেন।

    মকর রাশির জাতকদের গাড়ি কেনার যোগ

    মকর রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ আর্থিক সংকট থেকে মুক্তির বার্তা নিয়ে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা ঋণের বোঝা বা টাকার অভাব দূর হবে। এই সময় আপনার কথার জাদু বা বাচনভঙ্গির মাধ্যমে আপনি অন্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন, যা ক্যারিয়ারে বিশেষ সুবিধা দেবে। কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য পাওয়ায় কর্মজীবনে বড় মোড় আসতে পারে।

    এই সময় জমি, বাড়ি অথবা নতুন গাড়ি কেনার প্রবল যোগ তৈরি হচ্ছে। পুরনো কোনো কোর্ট-কাছারির মামলা চললে তার রায় আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। অফিসে নতুন কোনও বড় দায়িত্ব বা লিডারশিপের ভূমিকা পেতে পারেন, যা আপনার পেশাদার জীবনে এক নতুন উচ্চতা এনে দেবে। শত্রুরা সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করলেও আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/Astrology/Rath Yatra 2026 Speical Rajyog: রথযাত্রার দিনই মহা রাজযোগ তৈরি! ২ গ্রহের মিলনে বদলে যাচ্ছে ৩ রাশির ভাগ্য, কাদের?

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