অক্টোবর ২০২৬ মাসের বাকি দিনে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে ৭ রাশির, কী কী প্রাপ্তি!
অক্টোবর ২০২৬ মাসের বাকি দিনে লাকি কারা, দেখে নিন।
অক্টোবরে গ্রহগুলির পরিবর্তিত গতিবিধির মধ্যে সাতটি রাশিচক্রের জন্য আগামী দিনগুলি ভাল হতে পারে। বৃষ, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, মকর এবং মীন রাশি অর্থ এবং ক্যারিয়ারের দিক থেকে সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারও আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকতে পারে, তবে কারও চাকরি বা ব্যবসায় এগিয়ে যাওয়ার পথ খুলতে পারে।
অক্টোবরে শনি, সূর্য, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং মঙ্গলের অবস্থান জীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে সংযুক্ত করে দেখা হয়। এমন পরিস্থিতিতে, এই পরিবর্তনগুলির প্রভাব সমস্ত রাশির উপর একই হিসাবে বিবেচিত হয় না।
বৃষ-এই রাশির জন্য, মাসের বাকি সময়টি আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি দিতে পারে। অর্থ সম্পর্কে চলমান উদ্বেগ হ্রাস করা যেতে পারে। এটি আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে। এই সময়ে, আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখার দিকে মনোনিবেশ করা উপকারী হবে।
কর্কট- আগামী দিনগুলি কর্কট রাশির আশীর্বাদীদের জন্য ইতিবাচক হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কোনও কাজ শেষ করতে আপনাকে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না। চাকরি এবং ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের পরিকল্পনায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন।
সিংহ - সিংহ রাশির লোকেরা ভাগ্য পেতে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা কাজ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও লাভের সম্ভাবনা থাকতে পারে। যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্য এগিয়ে যাওয়ার পথকে সহজ করে তুলতে পারে।
কন্যা - কন্যা রাশির জাতক-জাতিকারা ক্যারিয়ার বা ব্যবসা সম্পর্কিত নতুন সুযোগের মুখোমুখি হতে পারেন। এই সুযোগ থেকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চাকরি খুঁজছেন এমন লোকদের নতুন বিকল্পের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। ব্যবসায়ীদের জন্য কাজ বাড়ানোর প্রচেষ্টা করাও কার্যকর হতে পারে।
তুলা- তুলা রাশির লোকদের আত্মবিশ্বাস বাড়তে পারে। এর প্রভাব তাদের কাজের উপরও দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে আরও ভাল পারফরম্যান্স করার এবং নিজের পরিচয় তৈরি করার সুযোগ থাকতে পারে। এই সময়ে, আপনার দায়িত্বগুলি সঠিকভাবে পালন করা প্রয়োজন।
মকর- মকর রাশির জাতক-জাতিকারা পরিবার সম্পর্কিত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। বাচ্চাদের দিক থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়িতে সুখের পরিবেশ থাকতে পারে। পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে এবং আপনি গার্হস্থ্য বিষয়ে স্বস্তি বোধ করতে পারেন।
মীন - মীন রাশির লোকেরা কর্মক্ষেত্রে সমর্থন পেতে পারেন। বন্ধু এবং সহকর্মীদের সহায়তায় কঠিন কাজগুলি সম্পন্ন করা সহজ হবে। কোনও প্রকল্পে কাজ করা ব্যক্তিরা দলের সমর্থন পেতে পারেন। এটি কাজকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
(ডিসক্লেমার- প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More