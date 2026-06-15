Sadesati Impact: সাড়েসাতিতে কি শুভ কাজ করা যাবে?মেষ, কুম্ভ, মীনে শনিদেবের কী প্রভাব! দেখে নিন জ্যোতিষমত
শনির সাড়েসাতি ও ঢাইয়ার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকের মনে ভয় জেগে ওঠে। তবে জ্যোতিষীরা বলছেন, এখন আতঙ্কিত হওয়ার নয়, নিজের কাজ ও আচরণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময়। শনিকে এমন একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কর্মের ফল দেয়।
Shani Sadeasati: শনি কি সাড়েসতী এবং ঢাইয়ার নাম শোনার সাথে সাথেই অনেকের মনে ভয় বেসে ওঠে। তবে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, শনির সাড়েসতীর সময় আতঙ্কিত হওয়ার জন্য নয়, বরং আপনার কাজ এবং আচরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া। শনিকে এমন একটি গ্রহ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা কর্মের ফল দেয়।
অতএব, এই সময়ে, একজন ব্যক্তিকে তার কাজ সততার সাথে করার এবং ভুল পথ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। শনি বর্তমানে মীন রাশিতে রয়েছে। এই কারণে, মীন, কুম্ভ এবং মেষ রাশির জাতক জাতিকার সাড়েসতীর প্রভাবের অধীনে বলে মনে করা হয়। একই সঙ্গে সিংহ ও ধনু রাশির মানুষের ওপর চলছে শনি।
জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় যে এই সময়টি একজন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল করে তোলে এবং জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শেখায়।
সাড়েসতী ও ঢাইয়ায় কী করার আছে?
জ্যোতিষশাস্ত্রের মতে, এই সময়ে অভাবী লোকদের সাহায্য করা ভাল বলে মনে করা হয়। গরিবদের খাওয়ানো, শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা শুভ বলে মনে করা হয়। অনেকে শনিবার সরিষার তেল, কালো কাপড় বা লোহার আইটেমও দান করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, ভগবান শিবের পূজা এবং হনুমান চালিসা পাঠও উপকারী বলে মনে করা হয়। নিয়মিত ইবাদত মনকে শান্ত রাখে এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনা কমায়।
শ্রমিক এবং কর্মচারীদের সম্মান করুন:
শনি কঠোর পরিশ্রমী জাতকদের সাথে যুক্ত। এমতাবস্থায় বাসা, অফিস বা ব্যবসায় কর্মরত কর্মচারী ও শ্রমিকদের সঙ্গে সুচিকিৎসা করতে হবে। তাদের সম্মান দেওয়া এবং সময়মতো পারিশ্রমিক প্রদান করাও ভাল কাজের মধ্যে গণ্য করা হয়। অনেক ধর্মীয় বিশ্বাসে, কাককে রুটি খাওয়ানো, কুকুরকে খাওয়ানো এবং পিঁপড়ার জন্য ময়দা ঢেলে দেওয়া শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই জাতীয় কাজগুলি পুণ্য নিয়ে আসে এবং মনের মধ্যে ইতিবাচকতা বজায় রাখে।
আপনি কি এই সময়ে বিয়ে করতে পারেন বা নতুন কাজ করতে পারেন?
প্রায়ই মানুষের মনে প্রশ্ন জেগে ওঠে যে তাদের বিয়ে করা উচিত, বাড়ি কেনা উচিত নাকি সাদেসাতী বা ধাইয়ায় নতুন ব্যবসা শুরু করা উচিত। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এমন কোনও নিয়ম নেই যে এই সময়ে শুভ কাজ করা যাবে না। হ্যাঁ, যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত। পরিকল্পনা ছাড়া কোনও পদক্ষেপ না নেওয়াই ভালো বলে মনে করা হয়।
কী এড়ানো উচিত?
বিশ্বাস করা হয় যে শনি একজন ব্যক্তিকে তার কর্মের উপর ভিত্তি করে ফল দেয়। এই সময়ে, একজন ব্যক্তির ভুল ক্রিয়াকলাপ এড়ানো উচিত। এই সময় ভালো কাজ করা, শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকা এবং সঠিক পথে চলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More