ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল
ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
ধনু (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনি হাসিমুখে প্রতিটি সমস্যা পরিচালনা করেন প্রেমের সম্পর্ক আরও যোগাযোগের দাবি করে। আজ ক্যারিয়ারের সাথে সম্পর্কিত হেঁচকি এড়িয়ে চলুন। আপনার সম্পদ বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত আরও পরিকল্পনার দাবি করে। আজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবন বজায় রাখুন। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম অক্ষত থাকলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ পেশাদার কার্যভার আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আর্থিক সমৃদ্ধি বিদ্যমান। আপনার স্বাস্থ্যও ইতিবাচক। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল আজ অভদ্র হবেন না, এবং একটি দুর্দান্ত রোমান্টিক জীবন যাপনের জন্য আপনার সমস্ত প্রচেষ্টা হওয়া দরকার। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার একটি পরিপক্ক মনোভাব প্রদর্শন করা অত্যাবশ্যক। সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলুন। আপনার একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হতে পারে। সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য একসাথে ছুটি কাটানোও একটি দুর্দান্ত ধারণা। কিছু প্রেমের সম্পর্ক আজ বন্ধন আরও দৃঢ় হতে দেখবে। বিবাহিত নারীরা আজ গর্ভধারণ করতে পারেন। ধনু রাশির রাশিফল আজ নতুন কাজগুলি আপনার সময়সূচিকে ব্যস্ত রাখবে। যাঁরা তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা, অ্যানিমেশন, আর্কিটেকচার এবং পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা তাঁদের দক্ষতা প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন। কিছু সিনিয়ররা আপনার পারফরম্যান্স সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করবেন, তবে আপনার অতীতের রেকর্ড আপনাকে উদ্ধার করবে। পেশাগত কারণে আপনি আজ ভ্রমণ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন ধারণা বা ধারণা চালু করার জন্য দিনের প্রথম অংশটি বেছে নিতে পারেন। চাকরির ইন্টারভিউতে অংশ নেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। ধনু রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি ভাল রিটার্ন আনবে। কিছু মহিলা একটি ব্যবসা শুরু করবে এবং প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল আসবে। আপনি পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্যও দিনটি বেছে নিতে পারেন। আপনি দিনের দ্বিতীয়ার্ধে দাতব্য সংস্থায় সম্পদ দান করতে পারেন। ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের নতুন অংশীদার পাবেন যারা আজ আরও সম্প্রসারণে সহায়তা করতে পারেন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ যত্নের সাথে সমস্ত স্বাস্থ্য সমস্যা পরিচালনা করুন। যদিও আপনি গুরুতর সমস্যায় ভুগছেন না, তবে ছোটখাটো সংক্রমণ হতে পারে। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে মহিলাদের স্ত্রীরোগ সমস্যা হতে পারে। অফিসের চাপ বাড়িতে নিয়ে যাবেন না, এবং সন্ধ্যাটি কোনও পার্কে বা পরিবারের সাথে কাটান, যেখানে আপনি পুনরুজ্জীবিত হতে পারেন। আপনার আরও শাকসবজি, ফল এবং সিরিয়াল দিয়ে প্লেট পূরণ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)