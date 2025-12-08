Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 08, 2025 1:26 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু রাশি (নভেম্বর 23 - ডিসেম্বর 21) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আপনার একটি শক্তিশালী হৃদয় প্রেম জীবনে সমস্যার প্রত্যাশা করুন। নতুন কাজগুলি চ্যালেঞ্জিং বলে মনে হবে, তবে আপনি নিশ্চিত করবেন যে সেগুলি সম্পন্ন হয়েছে। আজ আর্থিক অবস্থা অক্ষুন্ন রাখুন। আপনার সম্পর্ক আরও মনোযোগ প্রাপ্য। অফিসিয়াল জীবনে চ্যালেঞ্জ থাকবে, তবে সেগুলি অনিয়ন্ত্রিত হবে না। আর্থিকভাবে, আপনি স্থিতিশীল থাকবেন এবং আপনার স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। ধনু রাশির রাশিফল আজ একই সাথে সংবেদনশীল এবং সংবেদনশীল হন। আপনি অপ্রীতিকর কথোপকথনও এড়াতে পারেন যা সঙ্গীর আবেগে আঘাত করতে পারে। আজ একটি রোমান্টিক ডিনারের কথা বিবেচনা করুন। প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতে পেরে আজকের দিনটি ভাল। যাইহোক, এটি বর্তমান প্রেমের সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে না। আপনার পিতামাতাকে সম্পর্কের বিষয়ে বোঝাতে আপনাকে অনেক লড়াই করতে হতে পারে। বিবাহিত মহিলাদের অবশ্যই আজ সামঞ্জস্য করতে হবে এবং গর্ভধারণও করতে পারে। প্রেমের বিষয়ে তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে বিষয়গুলি নির্দেশ করতে না দেওয়ার জন্যও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। ধনু রাশির রাশিফল আজ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি পরিচালনা করার সময় ইতিবাচক মনোভাব রাখুন। একজন বিদেশী ক্লায়েন্ট আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে এবং একটি ইমেলও শ্যুট করবে, যা আপনার প্রোফাইলে মূল্য যোগ করবে। কর্মক্ষেত্রে বিতর্ক থেকে দূরে থাকুন। কিছু আইটি এবং মেকানিক্যাল পেশাদার বিদেশে চলে যাবেন। সরকারি কর্মচারীদের নির্দিষ্ট কিছু কাজে আপস করার চাপ থাকবে। আপনার অতিরিক্ত ঘন্টা কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। যারা চাকরির ইন্টারভিউতে অংশ নিচ্ছেন তারা সেগুলো সাফ করবেন। ইলেক্ট্রনিক্স, নির্মাণ এবং অটোমোবাইল পরিচালনা করা ব্যবসায়ীরা ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন। ধনু রাশিফল আজ আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। আপনি বিভিন্ন উৎস থেকে সম্পদ আসতে দেখবেন। বন্য বিনিয়োগের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। পরিবর্তে, অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে বাজার অধ্যয়ন করুন। কিছু স্থানীয়রা পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যার অংশ হবে। আজকের দিনটি নতুন গাড়ি কেনার জন্য ভালো। ব্যবসায়ীরা সব বকেয়া মিটিয়ে দেবেন। ব্যবসায়ীরা কর সংক্রান্ত বিষয়গুলিও নিষ্পত্তি করবেন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না। তবে কিছু মহিলার মাইগ্রেন বা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে, যার জন্য চিকিত্সা সহায়তার প্রয়োজন হবে। ছোটখাটো ত্বক সম্পর্কিত সংক্রমণ হবে এবং বাচ্চাদের খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার, কারণ আজ ক্ষত হতে পারে। কনুইতে ব্যথার জন্য আপনার চিকিত্সা সহায়তাও প্রয়োজন হতে পারে। দিনের শেষের দিকে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Sagittarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes