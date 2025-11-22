Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২২ নভেম্বরের রাশিফল

    ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 22, 2025 1:10 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, সৎ বন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সাথে আনন্দের পিছনে যান আপনি উত্সাহী বোধ করেন এবং ছোট অ্যাডভেঞ্চারের জন্য প্রস্তুত বোধ করেন। দয়া করে নতুন আইডিয়া চেষ্টা করুন। বন্ধুদের সাথে হাসি শেয়ার করুন। একটি পরিষ্কার পরিকল্পনা রাখুন এবং মজা করার জন্য উন্মুক্ত থাকুন। ধনু রাশির শক্তি আশাবাদ এবং কৌতূহল বাড়ায়। আজকের দিনটি শেখার জন্য বা শখ শুরু করার জন্য ভাল। আপনার বক্তব্যে সদয় এবং পরিকল্পনায় সৎ হন। বন্ধুরা আপনাকে ক্রিয়াকলাপে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়। ভারসাম্য এবং অবিচল অগ্রগতির জন্য শান্ত বিশ্রাম এবং সহজ কাজগুলির জন্য কিছু সময় সংরক্ষণ করুন। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল আজ বন্ধুত্ব এবং মজাদার আজ আপনার প্রেমের জীবনকে গাইড করে। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে হাসি এবং গ্রুপ ক্রিয়াকলাপে যোগ দিন; হালকা কথোপকথন একটি দয়ালু বন্ধনে পরিণত হতে পারে। দম্পতিদের জন্য, একসাথে হাসতে একটি কৌতুকপূর্ণ আউটিং বা ভাগ করে নেওয়া শখের পরিকল্পনা করুন। ভবিষ্যতের পরিকল্পনার আশা সম্পর্কে সততার সাথে তবে আলতো করে কথা বলুন। গুরুতর আলোচনাকে খুব দ্রুত চাপ দেওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার সঙ্গীর ইচ্ছাগুলি ঘনিষ্ঠভাবে শুনুন এবং ছোট, চিন্তাশীল কাজগুলির সাথে উষ্ণতা প্রদর্শন করুন যা দিনটিকে উজ্জ্বল করে এবং একসাথে সাধারণ মুহুর্তগুলি উদযাপন করে। ধনু রাশির রাশিফল আজ আপনার কৌতূহল আপনাকে কর্মক্ষেত্রে নতুন ধারণা খুঁজে পেতে সহায়তা করে। আপনার দলের সাথে পরিষ্কার পরিকল্পনা ভাগ করুন এবং যখন কিছু অস্পষ্ট হয় তখন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। একটি সংক্ষিপ্ত শেখার ক্রিয়াকলাপ বা ভিডিও একটি দরকারী দক্ষতা শেখাতে পারে। বড় পছন্দগুলি তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন; প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করুন। একজন সহকর্মীকে সাহায্য করুন এবং আপনি সদিচ্ছা অর্জন করতে পারেন। কাজগুলির একটি ঝরঝরে তালিকা রাখুন এবং একটি আইটেম শেষ করার উদযাপন করুন। ছোট অবিচল পদক্ষেপগুলি এখন শীঘ্রই সহায়ক দরজা খুলবে এবং আজ ফোকাসড ওয়ার্ক বিস্ফোরণের মধ্যে বিশ্রাম নেবে। ধনু রাশিফল আজ আপনি যদি বুদ্ধিমানের সাথে পরিকল্পনা করেন তবে অর্থের বিষয়গুলি ভারসাম্যপূর্ণ দেখায়। ব্যয় করার আগে প্রত্যাশিত বিল এবং ছোট ট্রিটগুলি নোট করুন। মজাদার আইটেমের জন্য ধার নেওয়া এড়িয়ে চলুন। যদি অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ আসে তবে বিশদ এবং প্রয়োজনীয় সময় পরীক্ষা করুন। যে কোনও অতিরিক্ত আয় থেকে সামান্য পরিমাণ সঞ্চয় করুন। বড় সিদ্ধান্তের আগে বিশ্বস্ত বন্ধু বা পরিবারের প্রবীণদের সাথে আর্থিক ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করুন। উদ্বেগ কমাতে এবং অবিচল স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর জন্য সহজ রেকর্ড রাখুন এবং মাসিক ছোট আমানত দিয়ে একটি পরিষ্কার সঞ্চয়ের লক্ষ্য পরিকল্পনা করুন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার শক্তি প্রাণবন্ত; এটি দয়া করে ব্যবহার করুন। মেজাজ বাড়ানোর জন্য দ্রুত হাঁটা বা হালকা যোগব্যায়ামের মতো মৃদু আন্দোলন দিয়ে শুরু করুন। আপনি যদি পছন্দ করেন তবে শস্য, ফলমূল, শাকসব্জী এবং দুগ্ধের দিকে মনোনিবেশ করে নিয়মিত খাবার খান। হাইড্রেটেড থাকুন এবং খুব বেশি চা বা কফি এড়িয়ে চলুন। স্ক্রিন থেকে সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন এবং পাঁচ মিনিটের জন্য একটি শান্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। আপনার শরীর অনুসরণ করতে এবং তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পারে এমন একটি সাধারণ শোবার সময়ের রুটিন সেট করে আজ রাতে ভাল ঘুমান। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Horoscope November 2025: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Sagittarius Horoscope November 2025: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২২ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes