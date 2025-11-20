Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    ধনু রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 20, 2025 8:24 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজই সম্পর্কের সমস্যাগুলি সমাধান করুন। পেশাগত জীবনেও ইতিবাচক কিছু দেখা যাবে। আর্থিকভাবে, একটি ভাগ্য আজ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রেমে আনন্দময় মুহূর্ত কাটান। আজ পেশাদার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর্থিকভাবে আপনি ভাল থাকলেও আপনার সাধারণ স্বাস্থ্যের সামান্য সমস্যা হতে পারে।

    ধনু রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    ধনু রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    ধনু রাশির আজকের রাশিফল

    ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের জীবনে কোনও বড় ঘটনা ঘটবে না। দিনের প্রথমার্ধে সামান্য ঘর্ষণ সত্ত্বেও, সম্পর্কটি মসৃণভাবে চলবে। প্রেমিকের ব্যক্তিগত স্থানে আক্রমণ করবেন না এবং একটি আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রাখুন যেখানে আপনি প্রতিটি আবেগ ভাগ করে নিতে পারেন। দিনের দ্বিতীয় অংশটি সারপ্রাইজ গিফট দেওয়ার জন্য ভাল। কিছু প্রেমের সম্পর্ক আজ পিতামাতার সমর্থন পাবে। ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেতে আপনি ক্রাশের প্রস্তাবও দিতে পারেন।

    ধনু রাশির আজকের রাশিফল

    ধনু রাশিফল আজ উত্পাদনশীলতা সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে এবং আপনাকে কাজের প্রতি আরও মনোযোগ দিতে হবে। কথোপকথনে সংবেদনশীল হন এবং সিনিয়রদের সন্তুষ্ট করার পদক্ষেপও নিন। যারা চাকরি পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করছেন তারা কাগজটি নামিয়ে রাখতে পারেন, কারণ আজ সন্ধ্যার মধ্যে একটি সাক্ষাত্কারের কল আসবে। আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, মিডিয়া, আইনি, বিজ্ঞাপন, আর্কিটেকচার এবং আতিথেয়তা পেশাদারদের একটি কঠোর সময়সূচী থাকবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবিদদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। নতুন উদ্যোগ শুরু করার সময় উদ্যোক্তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

    ধনু রাশির আজকের রাশিফল

    ধনু রাশিফল আজ রাশিফল আজ আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে। পরিবারের মধ্যে উদযাপন থাকবে এবং আপনি একটি শালীন পরিমাণ অবদান রাখবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিছু ব্যবসায়ী বকেয়া পরিশোধ করবেন এবং অংশীদারদের সাথে নতুন আর্থিক চুক্তিও করবেন। আপনি বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনার বা এমনকি বাড়িটি সংস্কার করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। মহিলা নেটিভদের একটি আইনি সমস্যা থাকবে যার জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। আপনি আজ কোনও দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করতে পারেন।

    ধনু রাশির আজকের রাশিফল

    ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা উঠে আসবে। আপনার শ্বাস নিতে সমস্যা হবে। কিছু নেটিভদের বুক সম্পর্কিত সমস্যা দেখা দেবে। ঘুম সম্পর্কিত ব্যাধি সম্পর্কেও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। গর্ভবতী মেয়েদের অবশ্যই জলের নীচে ক্রিয়াকলাপ সহ অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস এড়ানো উচিত। কিছু মহিলার সকালে স্ত্রীরোগ সম্পর্কিত সমস্যা হবে। যাদের মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

    News/Astrology/ধনু রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes