    ধনু রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?

    ধনু রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।

    Published on: Dec 01, 2025 12:47 PM IST
    By Sayani Rana
    ধনু রাশি (নভেম্বর 23-ডিসেম্বর 21) মাসিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, উজ্জ্বল কৌতূহল এই মাসে নতুন দরজা খুলে দেয় কৌতূহল আপনাকে নতুন দক্ষতা চেষ্টা করতে, সহায়ক লোকদের সাথে দেখা করতে এবং ছোট সাফল্য উপভোগ করতে পরিচালিত করে। প্রফুল্ল থাকুন, প্রায়শই শিখুন এবং প্রতিদিন আপনার ধারণাগুলি সদয়ভাবে ভাগ করুন। ভাল শক্তি শেখার, সহায়ক লোকদের সাথে দেখা করার এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারণাগুলি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ নিয়ে আসে। গতি বাড়ানোর জন্য ছোট ছোট কাজগুলি শেষ করুন। বন্ধুরা সমর্থন দিতে পারে- সদয়ভাবে গ্রহণ করুন। কাজ এবং বিশ্রামের জন্য একটি সহজ পরিকল্পনা রাখুন এবং আনন্দের সাথে আপনার ব্যবহারিক দক্ষতা বাড়ানোর সময় আনন্দদায়ক পারিবারিক মুহুর্তগুলি উপভোগ করুন। ধনু রাশির প্রেমের রাশিফল এই মাসে প্রেম কৌতুকপূর্ণ এবং দয়ালু হয়ে ওঠে। বন্ধু এবং পরিবারের সাথে হালকা মুহুর্তগুলি ভাগ করুন; হাসি উষ্ণ সংযোগ তৈরি করে। অবিবাহিতরা কোনও ক্লাস, ভ্রমণ বা গ্রুপ ইভেন্টের সময় কারও সাথে দেখা করতে পারে। দম্পতিরা আনন্দ পুনর্নবীকরণের জন্য একসাথে ছোট বিস্ময় বা শেখার ক্রিয়াকলাপের পরিকল্পনা করতে পারেন। যোগাযোগ পরিষ্কার এবং মৃদু হওয়া উচিত; তীক্ষ্ণ শব্দ এড়িয়ে চলুন। আপনার প্রাকৃতিক উষ্ণতা বিশ্বাস করুন এবং ছোট জয়গুলি উদযাপন করুন এবং যত্ন গভীর করার জন্য প্রতিদিন ধন্যবাদ প্রকাশ করুন। ধনু রাশির রাশিফল এই মাসে কাজ নতুন সরঞ্জাম বা পদ্ধতি শেখার বন্ধুত্বপূর্ণ সুযোগ নিয়ে আসে। সহজ পদক্ষেপে আপনার ধারণাগুলি দেখান এবং নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ছোট সুযোগগুলি জিজ্ঞাসা করুন। প্রকল্পগুলি শুরু করার আগে বর্তমান কাজগুলি ভালভাবে সম্পন্ন করুন। প্রফুল্ল সুরের সাথে টিমওয়ার্ক আরও সমর্থন এবং মসৃণ দিন নিয়ে আসে। যদি ভ্রমণ বা প্রশিক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া হয় তবে এটি আপনার সময়সূচীর সাথে মানানসই কিনা তা বিবেচনা করুন। অগ্রাধিকারগুলির একটি পরিষ্কার তালিকা রাখুন। সংগঠিত থাকুন, নোট করুন জিতুন, শিখতে থাকুন। ধনু রাশির অর্থ রাশিফল এই মাসে আপনি যদি ব্যয় এবং সঞ্চয়ের ভারসাম্য বজায় রাখেন তবে অর্থ স্থিতিশীল দেখায়। ছোট ট্রিটগুলি ভাল তবে একটি সাধারণ বাজেটের মধ্যে রাখুন। একটি নোট বা অ্যাপ দিয়ে প্রতিদিনের ব্যয়গুলি ট্র্যাক করুন এবং সঞ্চয় তৈরি করার জন্য একটি অপ্রয়োজনীয় খরচ কাটান। অতিরিক্ত আয়ের জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পগুলি বিবেচনা করুন, যেমন সংক্ষিপ্ত কাজ বা কোনও দক্ষতা শেখানোর জন্য। বিস্ময় এড়াতে প্রয়োজনে পরিবারের সাথে অর্থের পরিকল্পনা ভাগ করুন। ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তা পরিকল্পনা করুন এবং লক্ষ্যগুলি পর্যালোচনা করুন। ধনু রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে কৌতুকপূর্ণ চলাচল এবং স্থির ঘুমের সাথে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। পরিবারের সাথে হাঁটাচলা, যোগব্যায়াম বা হালকা খেলার মতো সংক্ষিপ্ত অনুশীলনের চেষ্টা করুন। ফলমূল, শস্য এবং উদ্ভিদ প্রোটিন সহ সুষম খাবার খান এবং খুব বেশি মিষ্টি এড়িয়ে চলুন। প্রতিদিন শ্বাস নিতে এবং হাসির জন্য সময় নিন, স্ট্রেস হ্রাস করুন। আপনি যদি ছোট ছোট ব্যথা বা উদ্বেগের মুখোমুখি হন তবে বিশ্রাম নিন এবং আপনার বিশ্বাসী কারও সাথে কথা বলুন। প্রতিদিন সংক্ষিপ্ত শ্বাস এবং মৃদু স্ব-যত্ন অনুশীলন করুন। ধনু রাশির গুণাবলী শক্তি: জ্ঞানী, ব্যবহারিক, দুঃসাহসী, সুন্দর, প্রাণবন্ত, উদ্যমী, সুন্দর, আশাবাদী দুর্বলতা: ভুলে যাওয়া, অসাবধানতাবশত, বিরক্তিকর প্রতীক: তীরন্দাজ উপাদান: অগ্নি দেহের অংশ: উরু এবং যকৃত চিহ্ন শাসক: বৃহস্পতি শুভ দিন: বৃহস্পতিবার ভাগ্যবান রং: হালকা নীল শুভ সংখ্যা: 6 ভাগ্যবান পাথর: হলুদ নীলকান্তমণি ধনু রাশির সামঞ্জস্য চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: মেষ, সিংহ, তুলা, কুম্ভ ভাল সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: মিথুন, ধনু রাশি ন্যায্য সামঞ্জস্য: বৃষ, কর্কট, বৃশ্চিক, মকর রাশি কম সামঞ্জস্য: কন্যা, মীন রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Sagittarius Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
