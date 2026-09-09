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শনি ও বুধের অলৌকিক সমসপ্তক যোগ! এই মাসের শেষে ৪ রাশির অপেক্ষা শেষ হবে, ঝেঁপে আসবে টাকা, মিটবে অশান্তি

মসপ্তক রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও গোল্ডেন টাইম নিয়ে আসতে চলেছে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কাজের সমাধান, কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন, ব্যবসায় হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থলাভ এবং মানসিক শান্তির পথ প্রশস্ত হবে।

Published on: Sep 9, 2026, 13:19:21 IST
By Suman Roy
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বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেব ও বুধদেবের মেলবন্ধনকে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং শুভ বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক গ্রহ রাশিমণ্ডলে শনি হলেন কর্মফলদাতা ও বিচারের দেবতা, আর বুধ হলেন বুদ্ধি, যুক্তি, ব্যবসা ও বাচনিক দক্ষতার কারক। জ্যোতিষশাস্ত্রে এই দুই গ্রহকে পরম মিত্র বা বন্ধু গ্রহ মানা হয়। যখন শনি ও বুধ একে অপরের থেকে সপ্তম ভাবে বা ১৮০ ডিগ্রি কোণে অবস্থান করেন, তখন মহাকাশে গঠিত হয় পরম শুভ ‘সমসপ্তক যোগ’ (Samsaptak Yog)।

শনি ও বুধের সমসপ্তক যোগ! এই মাসের শেষে ৪ রাশির অপেক্ষা শেষ হবে, ঝেঁপে আসবে টাকা
শনি ও বুধের সমসপ্তক যোগ! এই মাসের শেষে ৪ রাশির অপেক্ষা শেষ হবে, ঝেঁপে আসবে টাকা

বৈদিক পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গণনা অনুযায়ী, সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর শেষে গঠিত হতে চলা এই সমসপ্তক রাজযোগ নির্দিষ্ট ৪টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য চরম শুভ ও গোল্ডেন টাইম নিয়ে আসতে চলেছে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা কাজের সমাধান, কর্মক্ষেত্রে প্রমোশন, ব্যবসায় হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থলাভ এবং মানসিক শান্তির পথ প্রশস্ত হবে। শনি ও বুধের এই মহাশুভ সমসপ্তক যোগে কোন ৪ রাশির ভাগ্যে সোনালী অধ্যায় শুরু হতে চলেছে—জেনে নিন।

বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে শনি-বুধের 'সমসপ্তক যোগ'-এর বিশেষ গুরুত্ব

জ্যোতিষশাস্ত্রে দুই পরম বন্ধু গ্রহের মুখোমুখি অবস্থান জাতকের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক মোড় এনে দেয়:

  • কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার মেলবন্ধন: শনিদেবের শৃঙ্খলা ও পরিশ্রম এবং বুধদেবের প্রখর বুদ্ধি যখন একীভূত হয়, তখন জাতক যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ব্যবসায় ও কেরিয়ারে রেকর্ড সাফল্য অর্জন করেন।
  • কেরিয়ার, আইটি ও বাণিজ্যে বাম্পার উন্নতি: শেয়ার বাজার, ব্যাঙ্কিং, তথ্যপ্রযুক্তি, আইন, রিয়েল এস্টেট, লেখালেখি এবং স্বাধীন ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা এই সময়ের মধ্যে অভূতপূর্ব আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করেন।

সমসপ্তক যোগে যে ৪ রাশির খুলবে ভাগ্যের বন্ধ দুয়ার

ক) বৃষ রাশি (Taurus): বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য শনি-বুধের এই শুভ সংযোগ অত্যন্ত চমৎকার ফল আনবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সুখ্যাতি ছড়াবে এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পূর্ণ সাহায্য পাবেন। চাকুরিজীবীদের জন্য পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পুরোনো কোনো বড় বিনিয়োগ থেকে হঠাৎ মোটা অঙ্কের অর্থলাভ হতে পারে।

খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির অধিপতি গ্রহ হলেন বুধদেব। ফলে শনিদেবের সাথে বুধের এই সমসপ্তক যোগ মিথুন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে চলেছে। আয়ের একাধিক নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। যৌথ উদ্যোগে বা অংশীদারিত্বের ব্যবসায় বড় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আয়ের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

গ) কন্যা রাশি (Virgo): কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য এই রাজযোগ আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। দীর্ঘদিনের থমকে থাকা আইনি বিবাদ বা প্রপার্টি সংক্রান্ত বিবাদ আপনার পক্ষে মিটে যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। পরিবারে খুশির আমেজ বজায় থাকবে।

ঘ) মকর রাশি (Capricorn): মকর রাশির অধিপতি হলেন স্বয়ং শনিদেব। ফলে বুধের শুভ দৃষ্টিকোণ মকর রাশির জাতকদের জীবনে বড় সাফল্য এনে দেবে। চাকুরিজীবীরা কাঙ্ক্ষিত বদলি বা নতুন আকর্ষণীয় কাজের অফার পেতে পারেন। মানসিক উদ্বেগ দূর হবে এবং সমাজে আপনার মান-সম্মান ও প্রভাব বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

এই রাজযোগের শতভাগ শুভ ফল লাভের সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

সমসপ্তক যোগের পূর্ণ শুভ প্রভাব বজায় রাখতে এবং শনি ও বুধ গ্রহের কৃপা পেতে কিছু সহজ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করতে পারেন:

  • শ্রী গণেশ ও শনিদেবের আরাধনা: বুধবারে ভগবান গণপতিকে কচি দুর্বা ঘাস এবং শনিবারে অসচ্ছল ব্যক্তিদের সাহায্য করুন।
  • অশ্বত্থ গাছে সর্ষের তেলের প্রদীপ: প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান।
  • বুধ ও শনি বীজ মন্ত্র জপ: প্রতিদিন সকালে 'ওঁ বুং বুধায় নমঃ' এবং 'ওঁ শং শনৈশ্চরায় নমঃ' মন্ত্র জপ করলে গ্রহজনিত বাধা কেটে যায়।

সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ গঠিত হতে চলা শনি-বুধের ‘সমসপ্তক যোগ’ বৃষ, মিথুন, কন্যা ও মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অর্থ, সাফল্য ও কেরিয়ারে স্থায়ী প্রগতির এক অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে। সঠিক কর্মপরিকল্পনা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে এই সময়টি আপনার জীবনে শুভ পরিবর্তন সুনিশ্চিত করবে।

  • Suman Roy
    ABOUT THE AUTHOR
    Suman Roy

    সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

Home/Astrology/শনি ও বুধের অলৌকিক সমসপ্তক যোগ! এই মাসের শেষে ৪ রাশির অপেক্ষা শেষ হবে, ঝেঁপে আসবে টাকা, মিটবে অশান্তি

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