Saptahik Rashifal 1 to 7 november 2026: ১ থেকে ৭ নভেম্বর ২০২৬ কেমন কাটবে! রইল সাপ্তাহিক রাশিফল
নভেম্বর ২০২৬ সালের প্রথম সপ্তাহ ১থেকে ৭ নভেম্বর কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
নতুন সপ্তাহ শুরু হতে চলেছে। ১ থেকে ৭ নভেম্বর ২০২৬র এই সপ্তাহ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। রইল জ্যোতিষমত।
মেষ- মেষ রাশির সামগ্রিক অবস্থা খুব ভাল। স্বাস্থ্য, প্রেম-সন্তানের অবস্থা বা ব্যবসায়িক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সবকিছু খুব ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে জমি নির্মাণ এবং যানবাহন কেনা সম্ভব। বৈষয়িক সুখ বৃদ্ধির ভাল লক্ষণ রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তু-তু, আমি-আমি-এর অবস্থা হতে পারে, তবে শুভ থাকবে। সপ্তাহের শেষে শারীরিকভাবে ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে। বজরংবলিকে প্রণাম করা শুভ হবে।
বৃষ রাশি- বৃষ রাশির লোকদের স্বাস্থ্য কিছুটা মাঝারি হবে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থাও কিছুটা মাঝারি, যদিও খারাপ নয়। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনার বীরত্ব রঙ বয়ে আনবে। আপনি চাকরিতে উন্নতি করবেন এবং ব্যবসায়ের ভারসাম্য বজায় থাকবে। মাঝখানে কিছুটা ঘরোয়া সমস্যা হতে পারে। বুকের ব্যাধি হতে পারে, তবে বস্তুগত সম্পদ বাড়বে। সপ্তাহের শেষে মানসিকভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। এটি ক্ষতির কারণ হতে পারে। কাছাকাছি একটি সবুজ জিনিস রাখা শুভ হবে।
মিথুন রাশি- মিথুন রাশির লোকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা ভাল এবং ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে অর্থ থাকবে এবং পরিবারে উন্নতি হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় বিনিয়োগের জন্য খুব উপযুক্ত হবে। তবে নাক, কান এবং গলা সম্পর্কিত সমস্যা হতে পারে। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন হবে, তবে পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সপ্তাহের শেষে পারিবারিক সুখ কিছুটা ব্যাহত হতে পারে। ঘরোয়া বিষয়গুলি শান্তভাবে পরিচালনা করুন। আপনি জমি, বিল্ডিং এবং যানবাহনে বিনিয়োগ করতে পারেন। গণেশকে প্রণাম করা শুভ হবে।
কর্কট- কর্কট রাশির লোকদের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল এবং ব্যবসাও খুব ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে নায়ক-নায়িকার মতো জ্বলজ্বল করতে দেখা যাবে। ইতিবাচক শক্তি সঞ্চারিত হবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি অর্থ ক্ষতির লক্ষণ রয়েছে। এখনই বিনিয়োগ করবেন না। আপনি কিছু সমস্যার শিকার হতে পারেন। সপ্তাহের শেষে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনার জন্য একটি ভাল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। আপনি একটি নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বজরংবলিকে প্রণাম করা শুভ হবে।
সিংহ - সিংহ রাশির লোকদের স্বাস্থ্য কিছুটা উপরে এবং নীচে যাবে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল হয়ে উঠেছে এবং ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে, অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করতে পারে। ঋণের পরিস্থিতিও আসতে পারে। মাঝখানে শক্তির স্তর কিছুটা ওঠানামা করবে। নার্ভাসনেস এবং অস্থিরতা থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষে আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি পারিবারিক সুখ উপভোগ করবেন। এখনই বিনিয়োগ স্থগিত রাখুন। কাছাকাছি একটি হলুদ জিনিস রাখা শুভ হবে।
কন্যা রাশি- কন্যা রাশির লোকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা ভাল থাকবে এবং ব্যবসাও ভাল চলছে। আর্থিক অবস্থা খুব ভাল থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে অর্থ ফেরত আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় মনকে বিরক্ত করতে পারে। সপ্তাহের শেষে, প্রচুর শক্তি থাকবে। প্রয়োজন অনুসারে জীবনে জিনিসগুলি পাওয়া যাবে। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি শুভ সময় হবে। প্রণাম করা শুভ হবে। গণেশের কাছে।
তুলা রাশি - তুলা রাশির লোকদের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল থাকবে। তবে শারীরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রেম-সন্তান এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি চমৎকার সময় চলছে। সপ্তাহের শুরুতে আদালতে বিজয় হবে। ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ হবে এবং রাজনৈতিক সুবিধাও পাওয়া যাবে। মাঝখানে আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। তবে কিছু বিভ্রান্তিকর খবর থাকতে পারে। সপ্তাহের শেষটি ব্যয়বহুল হবে এবং মন কিছুটা বিরক্ত হতে পারে। তবে অজানা কারণে এই সমস্যা হবে। আপনি অযথা চিন্তা করবেন, তবে কোনও বিশেষ খারাপ পরিস্থিতি থাকবে না। কাছাকাছি একটি সবুজ জিনিস রাখা শুভ হবে।
বৃশ্চিক রাশি - বৃশ্চিক রাশির লোকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থা ভাল এবং ব্যবসাও খুব ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকবে এবং আপনি ধর্মীয় কাজে অংশ নেবেন। মাঝখানে ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন থাকবে, তবে ব্যবসায়িক পরিস্থিতিতে ভারসাম্য থাকবে। আপনি আদালতে সমর্থন পাবেন। সপ্তাহের শেষে, আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। পুরানো রুট থেকেও অর্থ আসবে। পুরো সপ্তাহটি দুর্দান্ত হবে। সপ্তাহের শুরু থেকে ভাগ্য আপনাকে সমর্থন করবে এবং শেষ অবধি আর্থিক, শারীরিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক, সমস্ত পরিস্থিতি আপনার পক্ষে থাকবে। কাছাকাছি একটি হলুদ বস্তু রাখা শুভ হবে।
ধনু রাশি- ধনু রাশির জাতকদের আজকাল স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রেম-সন্তানের পরিস্থিতি কিছুটা মাঝারি চলছে, তবে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সপ্তাহের শুরুতে, আঘাত লাগতে পারে বা আপনি কিছু সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রেমের সম্পর্কগুলিতেও তু-তু, আই-মি এর লক্ষণ রয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে কিছুটা অপমানিত হওয়ার ভয় থাকবে। এখনই ভ্রমণ করবেন না। সপ্তাহের শেষে ব্যবসায়িক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আপনি রাজনৈতিক সুবিধা পাবেন এবং আপনার সমর্থন পাবেন পিতা। কাছাকাছি একটি হলুদ বস্তু রাখা শুভ হবে।
মকর রাশি- মকর রাশির লোকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেমিক-সন্তানদের অবস্থা খুব ভাল এবং ব্যবসাও খুব ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গ পাবেন। চাকরি এবং চাকরির পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি খারাপ হতে পারে। এই সময়ে আপনি আঘাত পেতে পারেন বা কোনও সমস্যায় পড়তে পারেন। সপ্তাহের শেষটি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবে এবং ভাল দিনগুলির দিকে এগিয়ে যাবে। ভাগ্যবান দিনগুলি তৈরি হতে শুরু করবে। ভ্রমণের সুযোগ থাকবে। কালীজিকে প্রণাম জানানো শুভ হবে।
কুম্ভ রাশি- কুম্ভ রাশির মানুষের স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভাল হবে। প্রেম-সন্তানদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ব্যবসাও ভাল চলছে। সপ্তাহের শুরুতে আপনি শত্রুদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন। শত্রুরা আপনার সামনে উপস্থিত হওয়ার সাহস করবে না। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আপনার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক এবং স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দিন। সপ্তাহের শেষটি খারাপ হতে পারে। এই সময়ে আঘাতের লক্ষণ রয়েছে। সাবধানে সময় অতিক্রম করুন। গণেশকে প্রণাম করা শুভ হবে।
মীন - মীন রাশির লোকদের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। প্রেম-সন্তানের পরিস্থিতিতে কিছু উত্থান-পতন হবে, ব্যবসায়িক পরিস্থিতি ভাল থাকবে। সামগ্রিকভাবে, স্বাস্থ্যের দিকে প্রচুর মনোযোগ দেওয়া দরকার। স্বাস্থ্যের ওঠানামাকে কখনই নৈমিত্তিক ভাবে নেবেন না, বিশেষত যতক্ষণ শনি আরোহণে রয়েছে। সপ্তাহের শুরুটি শিক্ষার্থীদের জন্য ভাল হবে। পড়া এবং লেখার জন্য সময় অনুকূল। কেবল আবেগে ভাঙা হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনি একেবারে রঙিন থাকবেন। আপনি ছুটির মতো অনুভব করবেন এবং একটি আনন্দময় জীবন কাটাবেন। ভগবান গণেশকে প্রণাম করা এবং কালী মন্দিরে সাদা জিনিস নিবেদন করা শুভ হবে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More