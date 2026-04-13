Saptahik Rashifal: পয়লা বৈশাখের সপ্তাহটি কেমন কাটবে! ১৮ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রাশিফল রইল

Saptahik Rashifal: পয়লা বৈশাখের সপ্তাহটি কেমন কাটবে! ১৮ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত সাপ্তাহিক রাশিফল রইল
সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১২ থেকে ১৮ তারিখের সপ্তাহ আপনার কেমন কাটবে!
গ্রহের গতিবিধি অনুসারে, সাপ্তাহিক রাশিফল মূল্যায়ন করা হয়। নতুন সপ্তাহ শুরু হয় ১২ এপ্রিল থেকে। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই সপ্তাহে বুধাদিত্য এবং শুক্রদিত্য রাজ যোগের সংমিশ্রণ হবে। এমনই বহু যোগে ভরা পয়লা বৈশাখের সপ্তাহটি কেমন কাটবে দেখে নিন।
মেষ রাশির সাপ্তাহিক রাশিফল পড়ুন - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিল সপ্তাহে সাবধানে পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্য বজায় রাখার দিকে নজর দিতে হবে। সময় এসেছে নিজের পারফরম্যান্সের দিকে নজর দেওয়ার। এটি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনার জন্য রোম্যান্সের সময়। সম্পদ বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করুন। অতীতের কিছু বিনিয়োগ এই সপ্তাহে ফলপ্রসূ হতে পারে।
বৃষ রাশি - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার প্রকল্পগুলি আপনার সামনে আসবে, যা আপনাকে স্বীকৃতি দেবে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, একটি আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, যা বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার সাথে নেওয়া দরকার।
মিথুন - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে কোনও অপ্রত্যাশিত বৈঠক আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানালে অবাক হবেন না। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আপনাকে ভাল বিনিয়োগের সুযোগগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করবে, বিশেষত আপনার সৃজনশীল প্রচেষ্টার সাথে সম্পর্কিত।
কর্কট- ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার নতুন ধারণাগুলি ভাগ করে নিতে অনুপ্রাণিত হন। আর্থিক বিরোধ সমাধানের চেষ্টা করুন। ব্যায়ামকে জীবনযাত্রার অংশ করে তুলুন। কিছু অবিবাহিত নেটিভ নতুন একজনের প্রেমে পড়তে পারে।
সিংহ রাশি - ১২ থেকে ১৮এপ্রিলের সপ্তাহে, সঞ্চয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এই 7 দিন প্রেমের দিক থেকে ভাল হবে। অফিসে উত্পাদনশীলতার দিক থেকে এটি একটি ভাল সপ্তাহ। আর্থিক এবং স্বাস্থ্য উভয়ই আপনাকে সমর্থন করবে।
কন্যা রাশি - আপনি ১২ থেকে ১৮ এপ্রিল সপ্তাহে পদোন্নতির আশা করতে পারেন। এই সপ্তাহটি আপনার সৃজনশীল প্রতিভার উপর জোর দেয়। প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও বড় সমস্যা থাকবে না তবে প্রেমিকের অনুভূতিতে আঘাত না করার বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। সংরক্ষণ করুন।
তুলা রাশি - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে আপনার বাজেটে থাকুন। আত্মবিশ্বাস কিছুটা কমতে পারে। ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। অফিসের চাপ সাবধানে সামলান। কিছু নেটিভ ব্যবসায় সাফল্য পাবেন।
বৃশ্চিক রাশি - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, আপনি আপনার সৃজনশীলতার গভীরে প্রবেশ করবেন, নতুন সংযোগ তৈরি করতে এবং সুযোগগুলি খুঁজে পেতে আপনার সম্ভাবনা ব্যবহার করবেন। পেশাদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
ধনু রাশি - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, অবিবাহিতরা এমন অংশীদারদের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যারা কেবল রোমান্টিক নয়, বুদ্ধিমানও হবে। আপনি ব্যয় করার মতো বোধ করতে পারেন, বিশেষত কাছের লোকদের সমর্থনে বা শৈল্পিক প্রকল্পগুলিতে।
মকর রাশি- ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার বিভিন্ন পছন্দগুলি গ্রহণ করুন এবং দিকনির্দেশনার জন্য উন্মুক্ত হন। আপনি যখন এই সপ্তাহের চ্যালেঞ্জগুলি জয়ের সাথে মোকাবেলা করবেন তখন আপনার মেজাজ আপনার সবচেয়ে বড় সম্পদ হবে।
কুম্ভ - ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, আপনি প্রেমে একটি ভাল সময় কাটাবেন, যেখানে আপনি রোমান্টিক অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারেন। অফিসে সেরা ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করুন। মনে রাখবেন যে আপনি অধ্যবসায়ের সাথে অর্থ পরিচালনা করেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভাল।
মীন রাশি- ১২ থেকে ১৮ এপ্রিলের সপ্তাহে, ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। আপনার প্রেম জীবন চমৎকার হবে না। অফিসে দায়িত্ব গ্রহণ করুন এবং অর্থের বিষয়েও মনোযোগ দিন। সারা সপ্তাহ আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
(ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More