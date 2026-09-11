Weekly Horoscope: ১৩ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬র সাপ্তাহিক রাশিফলে দেখে নিন ১২ রাশির ভাগ্যফল
আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশিচক্রের জীবনে ভালো ফলাফল আনছে। এই রাশিচক্রগুলি ক্যারিয়ার, সম্পদের পাশাপাশি পরিবারে ইতিবাচক ফলাফল পেতে পারে।
আগামী সপ্তাহে, ১৩-১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর, বুধ তার উচ্চতর রাশি কন্যা রাশিতে উঠবে। ১৭ সেপ্টেম্বর, সূর্য তার নিজস্ব রাশি সিংহ থেকে সরে যাবে এবং তার বন্ধু রাশি কন্যা রাশিতে ভ্রমণ করবে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, মঙ্গল তার দুর্বল রাশি কর্কট রাশিতে আসবে।
শুক্র থাকবে নিজের রাশিতে বৃষ রাশি এবং মালব্য রাজযোগে থাকবে। বৃহস্পতি কর্কট রাশিতে থাকবে। শনি মীন রাশিতে থাকবে, রাহু কুম্ভ রাশিতে থাকবে এবং কেতু সিংহ রাশির ট্রানজিটে থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থানের পরিবর্তন সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে এই সময়টি পাঁচটি ভাগ্যবান রাশিচক্রের জন্য খুব শুভ এবং উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আসুন আসন্ন সপ্তাহের ভাগ্যবান রাশিচক্রের লক্ষণগুলি জেনে নেওয়া যাক।
বৃষ রাশি - বৃষ রাশির লোকদের সম্পদ বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সময়ে কিছু ভাল খবর পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতির উন্নতি হবে। আপনি আপনার প্রিয়জনের সমর্থন পাবেন। পরিবারে সুখ থাকবে। জমি, বিল্ডিং বা গাড়ি কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়বে। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন।
মিথুন- এই সপ্তাহটি মিথুন রাশির জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভাগ্যক্রমে, আপনার কাজ শেষ হবে এবং আটকে থাকা কাজ গতি অর্জন করতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে। হঠাৎ অর্থের আগমন হতে পারে যা ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়িয়ে তুলতে পারে। ব্যবসায় অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে।
কন্যা রাশি- এই সময়টি কন্যা রাশির জন্য খুব ভাল হবে। এই সময়ে, কাজের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব শেষ হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবেন। নতুন কাজ শুরু করার জন্য সময় ভাল হবে। কথা সংযত থাকবে এবং ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে। বিনিয়োগের ভাল সুযোগ পাওয়া যাবে। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। চাকরি পরিবর্তনের জন্য ভাল লক্ষণ রয়েছে।
তুলা রাশি- এই সময়ে তুলা রাশির লোকদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে। সঞ্চয়ের সুযোগ থাকবে। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন চুক্তি বা চুক্তি করার সুযোগ পেতে পারেন। এই সময়ে, আপনি আপনার যে কোনও স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন। কিছু ভাল সংবাদ পাওয়া যেতে পারে। আপনি মানসিকভাবে স্বস্তি বোধ করবেন।
মকর রাশি: মকর রাশির জন্য এটি ভাল পরিবর্তনের সময়। প্রিয়জনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আপনি ছুটির মতো অনুভব করবেন। এটি শারীরিক এবং মানসিকভাবে স্বস্তির সময় হতে চলেছে। পরিবারের সদস্যরা আপনাকে সমর্থন করবে, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করতে পারে। আপনি কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করতে পারেন, যা আপনার ক্যারিয়ারে সুবিধা দেবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে এবং পুরানো উত্স থেকেও অর্থ আসতে পারে।
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- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More