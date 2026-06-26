Saptahik Rashifal Lucky Zodiac Signs: আসন্ন সপ্তাহে লাকি কারা! ২৭ জুন থেকে ৩ জুলাইর সাপ্তাহিক রাশিফল রইল
আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশিচক্রের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এই সময়ে, কিছু ভাগ্যবান রাশিচক্রের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। আপনার রাশিচক্র আসন্ন সপ্তাহের শুভ লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিনা তা জানুন?
আসন্ন সপ্তাহটি অনেক রাশিচক্রের জীবনে সুখ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। ২৭ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত গ্রহ এবং নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান সমস্ত ১২ টি রাশিচক্রকে প্রভাবিত করবে, তবে কিছু রাশিচক্রের জন্য এই সময়টি একটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র আগামী সপ্তাহে তাদের ভাগ্য উজ্জ্বল করবে এবং অর্থ লাভ করবে। আসন্ন সপ্তাহের ৪ টি ভাগ্যবান রাশিচক্র হল:
মেষ- এই সপ্তাহটি মেষ রাশির লোকদের জন্য সুখ বয়ে আনতে পারে। এই সময়ে, আপনি ক্যারিয়ার সম্পর্কিত ভাল সুযোগ পেতে পারেন। আটকে থাকা তহবিল ফেরতের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কর্মরত কিছু লোক পদোন্নতির সাথে আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি খুবই ভালো সময়। ব্যবসায় অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে মন খুশি হবে।
সিংহ - এই সপ্তাহটি সিংহ রাশির জন্য ভাল ফলাফল দিতে পারে। আপনার কাজের বাধাগুলি এই সপ্তাহে শেষ হবে। আপনি পরিবারের সাথে ভাল সময় কাটাবেন এবং দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থ সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলি সফল হবে, যা আপনাকে মানসিক স্বস্তি দেবে। আপনার যেকোনো স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া আপনাকে কর্মক্ষেত্রে কাজ করার মতো অনুভূতি দেবে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন।
তুলা রাশি- এই সপ্তাহটি তুলা রাশির লোকদের জন্য অনুকূল ফলাফল সরবরাহ করতে পারে। এই সপ্তাহে আপনার বৈষয়িক আনন্দ বাড়বে। জমি, ভবন ও যানবাহন কেনার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। টাকা আসবে। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে, পুরনো রুট থেকেও টাকা আসবে। অফিসে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন। ব্যবসা বাড়তে পারে। কাজের সাথে আপনাকে ভ্রমণ করতে হতে পারে, যা উপকারী হবে।
মকর রাশি- এই সপ্তাহটি মকর রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ এবং অনুকূল হতে চলেছে। প্রেমের সম্পর্কের উন্নতি হবে। আপনি কিছু ভাল খবর পেতে পারেন। চাকরি খুঁজছেন এমন ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। বিনিয়োগের জন্য সময়টি ভালো। একটি পুরানো বিনিয়োগ ভাল রিটার্ন পেতে পারে। আয় বাড়তে পারে। দুর্ঘটনাজনিত আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More