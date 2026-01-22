Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saraswati puja 2026 Astrology: সরস্বতী পুজো ২০২৬র সময় থেকেই ঘুরতে পারে ভাগ্য! ৪ গ্রহের বিরল যোগে লাকি কারা?

    প্রতি বছর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চম দিনে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব উদযাপিত হয়। এই বছর, বসন্ত পঞ্চমী ২৩ জানুয়ারী, ২০২৬ শুক্রবারে পড়েছে সরস্বতী পুজো। এই দিনটির গুরুত্বও বৃদ্ধি পায় কারণ পঞ্চমী তিথিতে চারটি গ্রহ - সূর্য, বুধ, মঙ্গল এবং শুক্র - মকর রাশিতে একসাথে বসবে।

    Published on: Jan 22, 2026 8:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মাঘের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে আয়োজিত হচ্ছে সরস্বতী পুজো। এই পুজো ঘিরে দিকে দিকে সাজো সাজো রব। এরই মাঝে জ্যোতিষমত বলছে, ৪ গ্রহের যুতিতে এই বসন্ত পঞ্চমীতে বিরল যোগ তৈরি হচ্ছে। তাতে লাভ বহু রাশির।

    বসন্ত পঞ্চমীতে 4 টি গ্রহের শুভ সংমিশ্রণ, এই রাশিচক্রগুলি দুর্দান্ত উপকার পাবে, ভাগ্য পূর্ণ সমর্থন পাবে. (ANI Photo) (Samir Kar)
    বসন্ত পঞ্চমীতে 4 টি গ্রহের শুভ সংমিশ্রণ, এই রাশিচক্রগুলি দুর্দান্ত উপকার পাবে, ভাগ্য পূর্ণ সমর্থন পাবে. (ANI Photo) (Samir Kar)

    জ্যোতিষশাস্ত্রে এটি একটি বিরল এবং শুভ কাকতালীয় ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়। এই গ্রহীয় যোগের প্রভাব পড়বে, বিশেষ করে পড়াশোনা, কেরিয়ার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদ এবং আত্মবিশ্বাসের উপর।

    চারটি গ্রহের এই যুতি কিছু রাশিচক্রের জন্য বিশেষভাবে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র এই বিশেষ কাকতালীয় ঘটনা থেকে শুভ ফল পাবে।

    মেষ- বসন্ত পঞ্চমীতে গঠিত এই যোগ মেষ রাশির লোকদের আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করবে। কাজ করার শক্তি থাকবে এবং নতুন ক্যারিয়ারের সুযোগ তৈরি হতে পারে। চাকুরীজীবীরা নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন বা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। পড়াশোনা বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থীদের জন্যও এই সময়টি ইতিবাচক হবে। কঠোর পরিশ্রমের সরাসরি সুফল পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে।

    বৃষ রাশি - এই কাকতালীয়তা বৃষ রাশির জন্য আর্থিকভাবে স্বস্তি প্রমাণিত হতে পারে। অর্থ আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং ক্যারিয়ারে স্থিতিশীলতা থাকবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হতে পারেন এবং নতুন চুক্তি বা চুক্তিগুলি উপকারী হবে। যদিও ব্যয়ও বাড়তে পারে, তবে সামগ্রিকভাবে অর্থের অবস্থান শক্তিশালী হতে দেখা যাবে।

    মিথুন – মিথুন রাশির মানুষের জন্য বসন্ত পঞ্চমীর দিনটি নতুন চিন্তাভাবনা ও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আসবে। চাকরি পরিবর্তন, পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আলোচনা এবং নেটওয়ার্কিং কাজটি সম্পন্ন করবে। যারা সৃজনশীল কাজ বা মিডিয়া, লেখালেখি, শিক্ষার সাথে জড়িত, তাদের জন্য সময়টি বিশেষভাবে শুভ হবে।

    সিংহ রাশি - সিংহ রাশির জাতকদের সম্মান ও স্বীকৃতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি চাকরিতে কর্মকর্তাদের সমর্থন পাবেন এবং নেতৃত্ব সম্পর্কিত কাজে সাফল্য পেতে পারেন। সরকারি কাজ বা প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি অনুকূল হবে। কেবল অহংকার এবং তাড়াহুড়ো এড়ানো দরকার, তবেই আপনি পুরো সুবিধা পেতে সক্ষম হবেন।

    মকর রাশি - মকর রাশিতে চারটি গ্রহের এই শুভ সংমিশ্রণ তৈরি হচ্ছে, তাই মকর রাশির জাতক-জাতিকারা এর থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন। পদোন্নতি, নতুন দায়িত্ব বা ক্যারিয়ারে বড় অগ্রগতির লক্ষণ রয়েছে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং অনেকে আপনার কাজের প্রশংসা করবেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে কঠোর পরিশ্রম করছেন তারা এখন পুরস্কৃত হতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Saraswati Puja 2026 Astrology: সরস্বতী পুজো ২০২৬র সময় থেকেই ঘুরতে পারে ভাগ্য! ৪ গ্রহের বিরল যোগে লাকি কারা?

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes