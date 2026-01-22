Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saraswati puja 2026 Basant Panchami Tithi: সরস্বতী পুজো ২০২৬র বসন্ত পঞ্চমীর তিথি কতক্ষণ থাকছে? পঞ্জিকামত দেখে নিন

    ২৩ জানুয়ারি পালিত হবে সরস্বতী পুজো। সেই দিন বসন্ত পঞ্চমীর তিথি কতক্ষণ থাকবে? দেখে নিন পঞ্জিকামত।

    Published on: Jan 22, 2026 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর আরাধনায় মেতে উঠতে চলেছে বাংলা। বইপত্র থেকে শুরু করে কলম, পড়াশোনার সমস্ত কিছু এই বিশেষ দিনে দেবীর কাছে রেখে প্রার্থনার রীতি এরাজ্যে বহু প্রাচীন। রীতি মেনে এই দিন পর্যন্ত বাঙালি মুখে তোলেনা কুল। স্কুল থেকে কলেজ সর্বত্র চলে বাগদেবীর আরাধনা। ফলত ২০২৬ সরস্বতী পুজোর তিথি কোন সময় পড়ছে, তা ঘিরে কৌতূহল অনেকেরই। ২২ জানুয়ারি থেকে বসন্ত পঞ্চমীর তিথি পড়ে গেলেও, সরস্বতী পুজো উদয়া তিথি অনুসারে ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার পড়ছে।

    সরস্বতী পুজো ২০২৬র তিথি দেখে নিন।
    সরস্বতী পুজো ২০২৬র তিথি দেখে নিন।

    লক্ষ্মীবারেই পড়ছে সরস্বতী বন্দনার বসন্ত পঞ্চমী তিথি। এমনই বার্তা দিচ্ছে পঞ্জিকা। পঞ্জিকা মতে, ২২ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত থেকে এই তিথি পড়ছে। আর তিথি শেষ হচ্ছে, শুক্রবার। শুক্রবার গোটা দিনই পঞ্চমী তিথি রয়েছে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে ২২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার পড়ছে পঞ্চমী তিথি। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে তা ৮ মাঘ, বৃহস্পতিবার। সেদিন, রাত ২টো ৩০ মিনিট থেকে এই তিথি পড়ছে। আর তিথি শেষ হচ্ছে, ৯ মাঘ, শুক্রবার। সেদিন ২৩ জানুয়ারি। সেদিন রাত ১টা ৪৭ মিনিটে শেষ হবে তিথি। ফলে গোটা দিনই রয়েছে এই বসন্ত পঞ্চমীর তিথি। এই দিনে অঞ্জলী দেওয়ার প্ল্যান থাকলে, এই বসন্ত পঞ্চমীর তিথিকে ঘিরে গুরুত্ব বেড়ে যায়। অন্যদিকে, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকামতে, পঞ্চমী তিথি শুরু ২২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার থেকে। সেদিন বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ৮ মাঘ। সেদিন, রাত ১টা ৩৭ মিনিট ৪০ সেকেন্ডে তিথি পড়ছে। তিথি শেষ হচ্ছে, শুক্রবার, ৯ মাঘ। সেদিন ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৩ জানুয়ারি। সেদিন রাত ১২টা ২৭ মিনিট ২৮ সেকেন্ডে তিথি শেষ হচ্ছে।

    সরস্বতী পুজোর জন্য লাগবে:-

    দেবী সরস্বতীর মূর্তি বা ফটো

    সাদা কাপড়

    পলাশ ফুল

    আম্রপল্লব

    বেলপাতা

    কাঁচা হলুদ

    সিঁদুর

    চাল

    ধান

    দুর্বা ঘাস

    ফল পাঁচ ধরনের (কলা এবং নারকেল থাকতেই হবে)

    কলস

    সুপুরি

    পানপাতা

    ধূপকাঠি

    প্রদীপ

    দুধ

    খাগের কলম

    দোয়াত

    উপরে লেখা উপকরণগুলি জোগাড় করে নিতে হবে। এর পরেও দশকর্মার দোকান থেকে কিনতে হবে কয়েকটি উপাদান।

    পুজোর সেই বিশেষ উপকরণগুলি কী কী:

    সিদ্ধি, সিঁদুর, পুরোহিতবরণ ১টি করে

    দিল, হরিতকি, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১টি করে

    ঘট ১টি

    ঘটা ঢাকা দেওয়ার গামছা ১টি

    নৈবেদ্য ২টি

    কুচা নৈবেদ্য ১টি

    সরস্বতীর শাড়ি ১টি

    লক্ষীর শাড়ি ১টি

    চন্দ্রমালা ১টি

    বিল্বপত্রমাল্য ১টি

    থালা, ঘটি , শঙ্খ ১টি করে

    লৌহ, নথ ১টি করে

    রচনা, আমের মুকুল, যবের শীষ, কুল ১টি করে

    আবির

    অভ্র

    মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনী ১টি করে

    ভোগের দ্রব্যাদি

    পান, কর্পূর, পূর্ণপাত্র ১টি করে।

    এছাড়াও গাঁদা সহ একাধিক রঙবেরঙের ফুল দিয়ে ঘরেই দেবীকে পুজো করার রীতি রয়েছে বাঙালি বাড়িতে। এই দিনে নিরামিষ খাওয়ার রীতি পালিত হয় বাঙালি গৃহস্থে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Saraswati Puja 2026 Basant Panchami Tithi: সরস্বতী পুজো ২০২৬র বসন্ত পঞ্চমীর তিথি কতক্ষণ থাকছে? পঞ্জিকামত দেখে নিন

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes