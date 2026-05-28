Saraswati Yog 2026 Luck Change: দুর্লভ 'সরস্বতী যোগ' তৈরি কালই! এই ৬ রাশির চমকাবে ভাগ্য, পালটে যাবে জীবনের মোড়
Saraswati Yog 2026 Luck Change: শুক্রবার থেকে সৃষ্টি হওয়া এই সরস্বতী যোগের ফলে মূলত ৬টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্য সূর্যের মতো চকচক করে উঠবে। আসুন বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক সেই ভাগ্যবান রাশিগুলির তালিকা। তাঁদের জীবনে কী কী প্রভাব পড়তে চলেছ?
Saraswati Yog 2026 Luck Change: বুদ্ধি ও বাণীর কারক গ্রহ বুধ নিজের রাশি মিথুনে প্রবেশ করতে চলেছে। জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, মিথুন রাশিতে আগে থেকেই অবস্থান করছে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং সুখ-সমৃদ্ধির কারক গ্রহ শুক্র। এই পরিস্থিতিতে মিথুন রাশিতে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র—এই তিনটি প্রধান গ্রহের এক অভূতপূর্ব মিলন বা যুতি ঘটতে চলেছে। তিন গ্রহের এই মহা-সংযোগের ফলে মহাশূন্যে সৃষ্টি হচ্ছে অত্যন্ত শুভ ও বিরল ‘সরস্বতী যোগ’।
জ্যোতিষশাস্ত্রে সরস্বতী যোগকে অত্যন্ত পবিত্র ও শক্তিশালী বলে মনে করা হয়। মনে করা হয়, এই যোগের শুভ প্রভাবে মানুষের বুদ্ধি, কর্মজীবন, পড়াশোনা, আর্থিক স্থিতি এবং বাচনভঙ্গিতে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের জ্ঞান প্রদান করেন, বুধ দেয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চমৎকার বাণী এবং শুক্র দেয় শিল্পকলা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। এই তিনটি শক্তির মেলবন্ধন মানবজীবনে এক অভাবনীয় সৌভাগ্যের দুয়ার খুলে দেয়।
বৃষ রাশি: আর্থিক উন্নতির জোয়ার
আর্থিক দিক থেকে বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সরস্বতী যোগ চরম সৌভাগ্য নিয়ে আসতে চলেছে। যদি আপনার কোনও টাকা দীর্ঘদিন ধরে কোথাও আটকে থাকে, তবে এই সময়ে তা ফেরত পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার উপার্জনের নতুন নতুন উৎস তৈরি হবে। যাঁরা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা বড় কোনও ডিল বা বিনিয়োগ থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন করতে পারবেন। আপনার বাচনভঙ্গি বা কথার জাদু মানুষকে দ্রুত প্রভাবিত করবে, যার ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার আটকে থাকা কাজগুলো সহজেই সম্পন্ন হয়ে যাবে।
মিথুন রাশি: মান-সম্মান ও আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে
যেহেতু এই বিরল সরস্বতী যোগ মিথুন রাশিতেই তৈরি হচ্ছে, তাই এই রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি সুফল পাবেন। এই সময়ে আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। সমাজ এবং কর্মক্ষেত্র—উভয় জায়গাতেই আপনার মান-সম্মান ও পসার বাড়বে। বিশেষ করে যারা মিডিয়া, শিক্ষা, লেখালেখি, সাংবাদিকতা বা যে কোনও ধরণের ক্রিয়েটিভ (সৃজনশীল) ফিল্ডের সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের জন্য এই সময়টি স্বর্ণযুগ হতে চলেছে। আপনার প্রতিভা চারদিকে প্রশংসিত হবে।
সিংহ রাশি: আয়ের নতুন উৎস ও বন্ধুমহল থেকে লাভ
সিংহ রাশির জাতকদের জন্য আয়ের গ্রাফ এবার দ্রুত ওপরের দিকে উঠবে। একাধিক উৎস থেকে অর্থ আসার যোগ তৈরি হচ্ছে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে এই সময়ে বাম্পার রিটার্ন পেতে পারেন। বন্ধুদের পাশাপাশি নিকটাত্মীয় বা পরিবারের বড়দের থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার মানসিক শক্তি বাড়াবে। আর্থিক টানাপোড়েন থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়ার এটাই সেরা সুযোগ।
কন্যা রাশি: কর্মজীবনে বড় প্রমোশন ও নতুন দায়িত্ব
কন্যা রাশির জাতকদের কর্মজীবনে বা কেরিয়ারে এই যোগ বড় ধরণের এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। চাকরিজীবীরা অফিসে নতুন কোনও বড় দায়িত্ব পেতে পারেন অথবা কাঙ্ক্ষিত প্রমোশন ও বেতন বৃদ্ধির সুখবর পেতে পারেন। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নতুন কোনও অংশীদারি বা চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। অফিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আপনার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করবেন, যা আপনার কেরিয়ারকে এক ধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাবে।
তুলা রাশি: ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন ও বিদেশ যাত্রার সুযোগ
তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই সময়ে অনায়াসে সম্পন্ন হবে। ভ্রমণের প্রবল যোগ রয়েছে, যা আপনার জন্য লাভদায়ক প্রমাণিত হবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বা কর্মপ্রার্থীরা উচ্চশিক্ষা কিংবা চাকুরির উদ্দেশ্যে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাঁরা এই সরস্বতী যোগের প্রভাবে দারুণ কোনো সুখবর পেতে পারেন।
ধনু রাশি: ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ও দাম্পত্য সুখ
ধনু রাশির জাতকদের জন্য পার্টনারশিপ বা যৌথ ব্যবসায় দারুণ লাভের ইঙ্গিত মিলছে। নতুন কোনও নির্ভরযোগ্য মানুষ আপনার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন, যা অদূর ভবিষ্যতে লাভ দেবে। বিবাহিত ব্যক্তিদের জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে সব কাজে পূর্ণ সহযোগিতা ও ভালোবাসা পাবেন। কেরিয়ার এবং আর্থিক ক্ষেত্রে একের পর এক চমৎকার সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়বে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More