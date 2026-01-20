শনিদেবের আশীর্বাদে জানুয়ারিতেই খুলে যাবে এই ৩ রাশির ভাগ্য! হাতে আসবে টাকা, কেরিয়ারেও হবে ব্যাপক উন্নতি

Edit Profile
    ন্যায়ের দেবতা শনিদেব বর্তমানে মীন রাশিতে গমন করেছেন। তিনি ২০ জানুয়ারি তারিখে তার নক্ষত্রও পরিবর্তন করবেন। যা কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই উপকারি হতে চলেছে। বিশেষ করে তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে, কাঙিক্ষত ফল পাবেন। 

    Published on: Jan 20, 2026 5:00 PM IST
    By Sayani Rana
    ন্যায়ের দেবতা শনিদেব বর্তমানে মীন রাশিতে গমন করেছেন। তিনি ২০ জানুয়ারি তারিখে তার নক্ষত্রও পরিবর্তন করবেন। জ্যোতিষীদের মতে, ২০ জানুয়ারি দুপুর ১২টা ১৩ মিনিটে শনি দেব তার নিজস্ব নক্ষত্র, উত্তরভাদ্রপদে প্রবেশ করছেন। যেহেতু শনি নিজেই এই নক্ষত্রের অধিপতি, তাই এটা অত্যন্ত শুভ এবং প্রভাবশালী বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তার ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। যা কিছু নির্দিষ্ট রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুবই উপকারি হতে চলেছে। বিশেষ করে তাঁরা তাঁদের কর্মক্ষেত্রে, কাঙিক্ষত ফল পাবেন। এই রাশির জাতক জাতিকাদের কেরিয়ারে উন্নতি, আর্থিক লাভ এবং বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে। মানসিক চাপের মাত্রাও হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    শনিদেবের আশীর্বাদে জানুয়ারিতেই খুলে যাবে এই ৩ রাশির ভাগ্য!
    মিথুন রাশি

    মিথুন রাশির জাতকদের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে শক্তিশালী হবে। বিনিয়োগ, কেরিয়ার-ব্যবসা, সম্পর্ক এবং সরকারি খাত থেকে আপনি কাঙিক্ষত ফল পেতে পারেন। পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হবে, যার ফলে সন্তুষ্টি এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।কর্মক্ষেত্রে সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষের উপর প্রভাবও বৃদ্ধি পাবে। ভাগ্য অনুকূলে থাকবে। আয়ের নতুন উৎসও তৈরি হবে।

    কর্কট রাশি

    অর্থের ক্ষেত্রে চিন্তাশীল বিনিয়োগ ভবিষ্যতে লাভজনক হবে। বাড়ি বা যানবাহন কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কঠোর পরিশ্রম সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে, যা লাভ এবং প্রভাব উভয়ই বৃদ্ধি করবে। এই সময়টা আপনার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক এবং উপকারী হবে। চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে। কর্মজীবনে কাঙিক্ষত সাফল্য আপনার প্রচেষ্টার ফল বয়ে আনবে। প্রেমের প্রস্তাব আসতে পারে।

    মকর রাশি

    নতুন প্রকল্পে সাফল্যের সম্ভবনা বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক পরিবেশ মনোরম থাকবে এবং প্রিয়জনের সান্নিধ্য মনকে প্রশান্তি দেবে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিপত্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে সময়টা ভালো যাবে। বড় লক্ষ্যগুলিতে মনোনিবেশ করার এবং নতুন পরিকল্পনা শুরু করার এখনই সঠিক সময়। নতুন প্রকল্প থেকে সুবিধা মিলবে এবং ব্যবসার প্রসারও দেখা যাবে। বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছা পূরণ হবে। পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি হবে।

