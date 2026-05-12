Saturn to enter in revathi nakshatra: ভাগ্য খোলার দিন শুরু! রেবতী নক্ষত্রে দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতেই লাকি হবে কারা?

Saturn to enter in revathi nakshatra: ভাগ্য খোলার দিন শুরু! রেবতী নক্ষত্রে দণ্ডনায়ক শনিদেব যেতেই লাকি হবে কারা?
এবার দণ্ডনায়ক শনিদেব খুলে দিতে চলেছেন ভাগ্য! শনিদেবকে গ্রহদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ বলে মনে করা হয় জ্যোতিষমতে। বিভিন্ন সময় এই শনিদেব নিজের নক্ষত্র পরিবর্তন করে থাকেন। আপাতত মীন রাশিতে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে রয়েছেন শনিদেব। তবে খুব শিঘ্রই তিনি বদল করবেন নক্ষত্র। তার ফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। শনিদেব, খুব শিগগিরই রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। কারা লাকি, দেখে নিন।
আগামী ১৭ মে, রবিবার, দুপুর ৩ টে ৩৯ মিনিটে রেবতী নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন শনিদেব। তারফলে একাধিক রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পেতে পারেন। ৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই নক্ষত্রেই থাকবেন শনিদেব। তারফলে কোন কোন রাশির জাতক জাতিকারা লাভ পাবেন, দেখেনিন জ্যোতিষমতে।
মেষ
চাকরি ও ব্যবসায় বিশেষ লাভ হতে পারে। যাঁরা নতুন চাকরি খুঁজছেন, তাঁরা লাভ পেতে পারেন। কর্মস্থল এই সময় আপনাকে ভালো রাখবে। বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন থাকলে তা পুরো হতে পারে। জীবনের থেকে অনেক কিছু পেতে পারেন এই সময়। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন। জীবনে কোনও বড় বদল আসতে পারে।
তুলা
কর্মস্থলে আপনার করা কাজের প্রশংসা হতে পারে। আপনার কাজে খুশি হতে পারেন সিনিয়ররা। তাতে আপনার ভাগ্যে আসতে পারে প্রমোশন। কাজের সূত্রে কোথাও যেতে পারেন। এই সময় আপনার মন ভালো থাকবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভ হতে পারে। বিদেশে কোনও কাজ থাকলে, তা থেকে সাফল্য পেতে পারেন। ব্যবসার বিস্তার হতে পারে।
মকর
সব কাজে ভাগ্যের পুরো সমর্থন পাবেন। যে কোনও কাজে এগিয়ে গেলেই ভাগ্যের থেকে সহায়তা পেতে থাকবেন। কাজের সূত্রে ভালো লাভ পেতে পারেন। অনেক বিলাসী দ্রব্যে খরচ হতে পারে। ফালতু খরচা থেকে নিজেকে বাঁচান।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
