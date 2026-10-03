Saturn Transit: টেনশনের দিন শেষ! ৪ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার ৬ দিন পর থেকেই, কৃপার মেজাজে শনিদেব

Saturn Transit: টেনশনের দিন শেষ! ৪ রাশির ভাগ্যে সুখের জোয়ার ৬ দিন পর থেকেই, কৃপার মেজাজে শনিদেব
শনি আগামী সপ্তাহে তার নক্ষত্রপুঞ্জ পরিবর্তন করতে চলেছে। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়ের মতে, শনির অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই মোট 4 টি রাশি উপকৃত হতে চলেছে। তাদের বিশদ জানুন।
শনি ৬ দিন পরে একটি নতুন নক্ষত্রপুঞ্জে যাবে ৯ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭:২৮ টায়। এই মুহূর্তে শনি বুধের রেবতী নক্ষত্রে বসে থাকবেন। শনি কর্ম এবং ন্যায়ের দেবতা এবং এই পরিস্থিতিতে, যখনই শনির গতিবিধিতে কোনও বড় পরিবর্তন আসে, এটি প্রতিটি রাশির চিহ্নকে প্রভাবিত করে।
৯ অক্টোবর সন্ধ্যায়, শনি উত্তরা ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যাবেন এবং এটি শনির সাথে সম্পর্কিত। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায়জির মতে, মোট রাশিচক্র এই জ্যোতিষশাস্ত্রের উপকার পাবেন। শনি ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত এই নক্ষত্রপুঞ্জে থাকবেন, অর্থাৎ ট্রানজিটের পরবর্তী ১২২ দিন শনি রাশিচক্রের প্রতি সদয় হতে চলেছেন। কোন কোন রাশি লাভ পাবে, দেখে নিন।
বৃষ রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
শনির নক্ষত্রপুঞ্জের পরিবর্তন বৃষ রাশির জীবনে স্বস্তি আনবে। যদি এখনও পর্যন্ত কোনও কাজ আটকে থাকে এবং মন নষ্ট হয়ে যায়, তবে ধৈর্য ধরুন কারণ শীঘ্রই আপনার অবস্থার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনি দেরি করে তবে যখন আপনি দেন তখন প্রতিটি অসুবিধা সহজ হতে শুরু করে। কাজে জিনিসগুলি আরও ভাল হতে পারে। ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন। আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী হবে। আপনি কোনও পুরানো বিনিয়োগ থেকে ভাল সুবিধা পেতে পারেন।
শনির ট্রানজিটের প্রভাব কন্যা রাশির উপর কেমন পড়বে?
শনির পরিবর্তিত গতিতে কন্যা রাশির লোকরাও ভাল পরিবর্তন পাবেন। স্থগিত কাজ দ্রুত গতিতে বাড়তে পারে। এটি হতে পারে যে আগামী কয়েক দিন অফিসে কাজের চাপ অনুভব করবে, তবে এটি কেবল উপকৃত হবে। ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একটি চুক্তির মাধ্যমে ভাল বৃদ্ধি পেতে পারেন। অর্থের সমস্যা শেষ হবে। পরিবারও সহায়ক হবে।
তুলা রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কীভাবে পড়বে?
তুলা রাশির জাতীয়রা এই পরিবর্তনের সাথে তাদের ক্যারিয়ারে একটি ইতিবাচক চিহ্ন দেখতে পাবেন। যারা চাকরি করছেন তারা কোথাও থেকে একটি নতুন অফার পেতে পারেন। সম্ভবত পুরানো অফিসেই কিছু নতুন কাজ বা নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে। সিনিয়ররা কাজ নিয়ে খুশি হবেন। ধীরে ধীরে সবকিছু অনুকূলে আসবে বলে মনে হবে।
মকর রাশির উপর শনির ট্রানজিটের প্রভাব কেমন হবে?
মকর রাশি শনির রাশি এবং এই জ্যোতিষশাস্ত্রের ঘটনাটি এই রাশির লোকদের জন্যও খুব উপকারী হবে। চাকরিতে ভাল বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে। বেতন বাড়তে পারে। ব্যবসায় একটি নতুন পথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আয়ের উৎস বাড়ানোর একটি উপায় থাকবে। এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেবেন না।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More