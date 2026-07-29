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    Rahu transit lucky zodiacs: শ্রাবণে রাহুর বড় নক্ষত্র গোচর! ১ অগস্ট থেকে শুরু সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির

    Rahu Nakshatra Gochar Sawan 2026: জ্যোতিষশাস্ত্রে সাওয়ান বা শ্রাবণ মাস হলো মহাদেব শিবের অত্যন্ত প্রিয় ও পরম পবিত্র এক সময়। এই পবিত্র সময়ে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তনের ঘটনাকে জ্যোতিষীরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন।

    Published on: Jul 29, 2026, 10:46:30 IST
    By Suman Roy
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    Rahu transit 1 August lucky zodiac signs: বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে ছায়া গ্রহ ‘রাহু’ (Rahu)-কে এক অত্যন্ত রহস্যময় এবং প্রভাবশালী গ্রহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাহু যখনই এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে গমন বা গোচর করে, তখনই মানুষের মনস্তত্ত্ব, কর্মক্ষেত্র এবং আর্থিক পরিস্থিতির ওপর এর গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব দেখা যায়। সাধারণত রাহুর নাম শুনলেই অনেকেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন, তবে জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী রাহু সবসময় অশুভ ফল দেয় না; বিশেষ কিছু রাশি ও নক্ষত্রের ক্ষেত্রে রাহুর গোচর অলৌকিক সাফল্য ও আকস্মিক ধনলাভের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

    শ্রাবণে রাহুর বড় নক্ষত্র গোচর! ১ অগস্ট থেকে সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির
    শ্রাবণে রাহুর বড় নক্ষত্র গোচর! ১ অগস্ট থেকে সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে ৩ রাশির

    আগামী ১ আগস্ট ২০২৬ থেকে পবিত্র শ্রাবণ মাস বা সাওয়ান (Sawan) চলার মাঝেই রাহু গ্রহ নক্ষত্র পরিবর্তন করতে চলেছে। শ্রাবণের পবিত্র আবহে রাহুর এই নক্ষত্র গমনের ফলে নির্দিষ্ট কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের কপাল খুলে যেতে চলেছে। সাওয়ানের শুভ সময়ে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তনের ফলে কোন কোন রাশির ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এবং তাঁদের জীবনে কী কী ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে, তা জেনে নিন।

    জ্যোতিষশাস্ত্রে সাওয়ান বা শ্রাবণ মাস হলো মহাদেব শিবের অত্যন্ত প্রিয় ও পরম পবিত্র এক সময়। এই পবিত্র সময়ে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তনের ঘটনাকে জ্যোতিষীরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করছেন। রাহুর শুভ কৃপায় হঠাৎ বড় অঙ্কের অর্থলাভের পাশাপাশি ক্যারিয়ারে অভাবনীয় সাফল্যের যোগ তৈরি হতে পারে।

    শ্রাবণে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তনের শুভ প্রভাব প্রাপ্ত ৩টি রাশি

    ১ আগস্টের এই নক্ষত্র গমনের ফলে মূলত তিনটি রাশির জাতক-জাতিকারা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে চলেছেন:

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতকদের জন্য সাওয়ানের এই সময়ে রাহুর নক্ষত্র পরিবর্তন শুভ ফল নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দীর্ঘদিনের বকেয়া কাজগুলো হঠাৎ শেষ হবে। পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসা বা ক্যারিয়ারের প্রয়োজনে ভ্রমণের যোগ তৈরি হতে পারে, যা থেকে ভবিষ্যতে বড় লাভ মিলবে। পারিবারিক জীবনে চলে আসা পুরনো মতভেদের অবসান ঘটবে।
    • মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকদের ওপর রাহুর এই পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব স্পষ্ট দেখা যাবে। আকস্মিক ধনলাভের দারুণ সুযোগ তৈরি হতে পারে। জমানো টাকা বা শেয়ার বাজারে থাকা বিনিয়োগ থেকে প্রত্যাশার চেয়েও বেশি রিটার্ন পেতে পারেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থী বা নতুন চাকরিপ্রার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
    • মকর রাশি: মকর রাশির জাতকদের জন্য রাহুর এই নক্ষত্র গোচর বরদানস্বরূপ প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং প্রখর বুদ্ধির তারিফ করবেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। ব্যবসায়ীদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিদ্বন্দীদের পেছনে ফেলে নতুন চুক্তিতে সই করতে পারবেন। শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক চাপ দূর হয়ে আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বাড়বে।

    আর্থিক উন্নতি ও শুভ যোগের সুবিধা

    রাহুর এই নক্ষত্র গমনের ফলে বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গতি আসবে। হঠাৎ নতুন কোনো প্রজেক্ট বা কাজের দায়িত্ব পেতে পারেন, যা আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের ভিত মজবুত করবে। ঋণমুক্তি এবং জমানো সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য এই সময়টি অত্যন্ত অনুকূল।

    রাহুর অশুভ প্রভাব এড়াতে শ্রাবণের বিশেষ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    যদি আপনার জন্মকুণ্ডলীতে রাহুর অবস্থান কিছুটা অশুভ থাকে, তবে শ্রাবণ মাসের এই পুণ্য তিথিতে কিছু সহজ উপায় মেনে চলতে পারেন:

    ১. শ্রাবণ মাসে নিয়মিত শিবলিঙ্গে গঙ্গাজল, কাঁচা দুধ ও কালো তিল অর্পণ করে জলাভিষেক করুন।

    ২. ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ এবং রাহুর বীজ মন্ত্র নিয়মিত জপ করুন। দেবোদেব মহাদেবের আরাধনা করলে রাহুর সমস্ত অশুভ প্রভাব বিনষ্ট হয়ে শুভ ফল প্রাপ্তি ঘটে।

    ৩. শনিবার বা অমাবস্যায় অশ্বত্থ গাছের নিচে সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালান এবং কুষ্ঠ রোগী বা অভাবী মানুষকে সাহায্য করুন।

    পবিত্র সাওয়ান মাসে রাহুর এই নক্ষত্র পরিবর্তন অনেক রাশির জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি ও নতুন সম্ভাবনার আলো নিয়ে আসছে। জ্যোতিষশাস্ত্রীয় এই পথপ্রদর্শনকে নিজের ইতিবাচক মানসিকতা ও কঠোর পরিশ্রমের সাথে যুক্ত করতে পারলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/Rahu Transit Lucky Zodiacs: শ্রাবণে রাহুর বড় নক্ষত্র গোচর! ১ অগস্ট থেকে শুরু সুবর্ণ সময়, ভাগ্য চমকাবে এই ৩ রাশির

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