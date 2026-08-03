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    শ্রাবণের সোমবারে রাশি মেনে জপ করুন শিব মন্ত্র! জানুন ভোলেবাবাকে প্রসন্ন করার ১২ রাশির বিশেষ জ্যোতিষ উপায়

    শ্রাবণের প্রথম সোমবারে ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নির্দিষ্ট শিব মন্ত্র এবং জ্যোতিষীয় প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। রাশি অনুযায়ী ভগবান শিবের আরাধনার সঠিক নিয়ম ও মন্ত্র জপের পদ্ধতি জেনে নিন।

    Published on: Aug 3, 2026, 10:10:06 IST
    By Suman Roy
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    সনাতন ধর্মে শ্রাবণ বা সাওয়ান মাস হলো পরম করুণাময় দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার জন্য বছরের সবচেয়ে পুণ্যময় ও পবিত্র সময়। শ্রাবণ মাসের সোমবার (Sawan Somwar) শিব ভক্তদের জন্য অত্যন্ত বিশেষ ও কৃপাধন্য বলে বিবেচিত হয়। বৈদিক জ্যোতিষ ও সনাতন শাস্ত্র অনুযায়ী, শ্রাবণের সোমবারে ভোলেবাবার পূজা-অর্চনার পাশাপাশি নিজের রাশি অনুযায়ী বিশেষ শিব মন্ত্র জপ ও উপায় পালন করলে জীবনের সমস্ত অশুভ দশা, দুঃখ-কষ্ট এবং আর্থিক অনটন নিমেষে দূর হয়ে যায়।

    শ্রাবণের সোমবারে রাশি মেনে জপ করুন শিব মন্ত্র! জানুন ভোলেবাবাকে প্রসন্ন করার পথ
    শ্রাবণের সোমবারে রাশি মেনে জপ করুন শিব মন্ত্র! জানুন ভোলেবাবাকে প্রসন্ন করার পথ

    শ্রাবণের প্রথম সোমবারে ১২টি রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য নির্দিষ্ট শিব মন্ত্র এবং জ্যোতিষীয় প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে। রাশি অনুযায়ী ভগবান শিবের আরাধনার সঠিক নিয়ম ও মন্ত্র জপের পদ্ধতি জেনে নিন।

    জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে, প্রতিটি রাশির ওপর নির্দিষ্ট গ্রহের আধিপত্য থাকে। শ্রাবণের সোমবারে নিজের রাশির অধিপতি অনুযায়ী ভগবান শিবকে পছন্দের নৈবেদ্য অর্পণ ও বিশেষ মন্ত্র জপ করলে গ্রহদোষ কাটে এবং আশাতীত ফল মেলে।

    ১২টি রাশি অনুযায়ী শিব মন্ত্র ও বিশেষ জ্যোতিষীয় প্রতিকার

    • মেষ রাশি: মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের শ্রাবণের সোমবারে শিবলিঙ্গে লাল ফুল অর্পণ করা উচিত। পূজার সময় ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ বা ‘ওঁ রুদ্রায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করুন। এটি কর্মক্ষেত্রে সফলতা এনে দেবে।
    • বৃষ রাশি: এই রাশির জাতকরা ভোলেবাবাকে জল ও কাঁচা দুধের অর্ঘ্য দিন। সাথে ‘ওঁ সোমেশোরায় নমঃ’ মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন। এতে পারিবারিক সুখ ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাবে।
    • মিথুন রাশি: মিথুন রাশির জাতকরা শিবলিঙ্গে দূর্বা ঘাস ও সবুজ ফল নিবেদন করুন। পূজার সময় ‘ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়’ মন্ত্র জপ করলে কুণ্ডলীতে বুধ গ্রহের শুভ প্রভাব বাড়বে।
    • কর্কট রাশি: শিবলিঙ্গে কাঁচা দুধ, গঙ্গাজল ও সাদা আখন্দ চাল অর্পণ করুন। ‘ওঁ চন্দ্রশেখরায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করলে মনের অস্থিরতা কেটে গিয়ে সৌভাগ্য বৃদ্ধি পাবে।
    • সিংহ রাশি: শ্রাবণের সোমবারে সিংহ রাশির জাতকরা গুড় বা রলি মেশানো জল দিয়ে শিবের অভিষেক করুন। ‘ওঁ ভাস্করায় নমঃ’ এবং শিব চালিশা পাঠ করা বিশেষ ফলদায়ী।
    • কন্যা রাশি: এই রাশির জাতকরা শিবলিঙ্গে বেলপাতা ও বেল ফল অর্পণ করুন। ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ মন্ত্র জপের মাধ্যমে মনস্কামনা পূরণ হবে এবং ব্যবসায় উন্নতি আসবে।
    • তুলা রাশি: তুলা রাশির জাতকরা গঙ্গাজল, দই বা সুগন্ধি দিয়ে শিবলিঙ্গের অভিষেক করুন। ‘ওঁ নীলকণ্ঠায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করলে আর্থিক দৈন্য কাটে।
    • বৃশ্চিক রাশি: লাল জবা ফুল ও মধু দিয়ে শিবের অভিষেক করুন। ‘ওঁ হৌং জূং সঃ’ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের ক্ষুদ্র রূপ জপ করলে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি মেলে।
    • ধনু রাশি: শিবলিঙ্গে হলুদ ফুল ও ছোলার ডাল নিবেদন করুন। ‘ওঁ নমো শিবায়’ এবং ‘ওঁ ঈশানায় নমঃ’ মন্ত্র জপ করলে শিক্ষায় ও ভাগ্যোদয়ে সাফল্য আসবে।
    • মকর রাশি: মকর রাশির জাতকরা নীল অপরাজিতা ফুল ও সর্ষের তেল দিয়ে পরম ভক্তিতে শিবের অভিষেক করুন। ‘ওঁ নমঃ শিবায়’ জপ করলে শনির শুভ দৃষ্টি মিলবে।
    • কুম্ভ রাশি: শিবলিঙ্গে সর্ষের তেল, কাঁচা দুধ ও তিল অর্পণ করুন। ‘ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায়’ মন্ত্র জপ করলে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর হয়।
    • মীন রাশি: কাঁচা দুধ, হলুদ ও কেশর মিশ্রিত জল দিয়ে শিবের অভিষেক করুন। ‘ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে’ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপে মোক্ষ ও পরম শান্তি লাভ হয়।

    শ্রাবণ সোমবার পূজার সঠিক সাধারণ নিয়ম

    ১. সকালে প্রাতঃ স্নান সেরে পরিষ্কার শুভ্র বা লাল রঙের বস্ত্র পরিধান করুন।

    ২. শিবলিঙ্গে একমুখী জল অর্পণ করে বেলপাতা, ধুতরো ও আকন্দ ফুল নিবেদন করুন।

    ৩. নিজের রাশি অনুযায়ী নির্দিষ্ট মন্ত্রটি অন্তত ১০৮ বার ধ্যানের সাথে জপ করুন।

    ৪. পুরো দিন সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করুন এবং শিব আরতি করে পূজা সম্পন্ন করুন।

    শ্রাবণ মাস হলো কৃপার মাস। কোনো জটিল আড়ম্বর ছাড়া কেবল পরম ভক্তি, সততা এবং নিজের রাশি অনুযায়ী এই সহজ শিব মন্ত্রগুলো জপ করলেই ভোলেবাবার আশীর্বাদে জীবনের সকল অন্ধকার কেটে গিয়ে পরম সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

    • Suman Roy
      ABOUT THE AUTHOR
      Suman Roy

      সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More

    Home/Astrology/শ্রাবণের সোমবারে রাশি মেনে জপ করুন শিব মন্ত্র! জানুন ভোলেবাবাকে প্রসন্ন করার ১২ রাশির বিশেষ জ্যোতিষ উপায়

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