Sawan Rashifal: শ্রাবণে স্থিতি বদল করবেন শনিদেব ও গুরু বৃহস্পতির! লাভ একঝাঁক রাশিতে
শ্রাবণ মাসে শনি ও বৃহস্পতির গতিবিধি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হবে। গ্রহের সংমিশ্রণ আপনাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে?
এই বছর, শ্রাবণ মাস খুব বিশেষ। শ্রাবণ মাসে এ বছর খুব ভালো যোগের সৃষ্টি হচ্ছে। এই বছর শ্রাবণে একাধিক শুভ সময় থাকছে, বলছে জ্যোতিষমত।
শ্রাবণের সোমবার মানেই দেবাদিদেব মহাদেবকে বিশেষ পুজো করার পালা! আর তা খুব শিগিগর আসন্ন। ১১ আগস্ট, ভক্তরা শ্রাবণ শিবরাত্রি উদযাপন করবেন। হরিয়ালি তিজ ১৫ আগস্ট এবং ১৭ আগস্ট নাগ পঞ্চমী উদযাপিত হবে। এরপর পূর্ণিমার দিন ২৮ আগস্ট রাখি বন্ধন উদযাপিত হবে।
শ্রাবণে শনির গতিবিধি এবং বৃহস্পতির পরিবর্তন সময়চক্রের সমস্ত রাশিচক্রের জন্য খুব বিশেষ বলে মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে এই দুটি পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের উপর প্রভাব ফেলবে।
জ্যোতিষ গণনা বলছে, শনি তার গতি পরিবর্তন করছে। শনি বক্রী রূপ নিচ্ছেন। যার কারণে শনির সাড়েসাতিতে থাকা রাশি সহ অনেক রাশির জন্য জিনিসগুলি পরিবর্তিত হবে। এর পাশাপাশি বৃহস্পতি, নক্ষত্রের পরিবর্তন করবেন। বৃহস্পতি শ্রাবণে আশ্লেষা নক্ষত্রে যাবেন। শনিদেবও পরিবর্তন করবেন নক্ষত্র, বলছে কিছু জ্যোতিষগণনা।
এদিকে, শনির পশ্চাদমুখী গতির কারণে, শ্রাবণে শিব ও শনি দেব উভয়ের আশীর্বাদ পাবেন অনেকে। কারা কারা লাকি হবেন, দেখে নিন রাশি অনুসারে।
ধনু রাশির জন্য কী কী উপকারিতা?
ধনু রাশির জন্য, শনি এবং বৃহস্পতির যোগ শুভ হবে এই রাশির জন্য। আপনি ভাগ্য এবং আর্থিক লাভ উভয়ই পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। শ্রাবণে শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন।
সিংহ রাশির জন্যও কী কী উপকারিতা রয়েছে?
শ্রাবণে শনি এবং বৃহস্পতির কারণে আপনি নানাভাবে উপকার পাবেন, আপনি যদি এত দিন ধরে চাপের মুখোমুখি হন তবে শনি আপনার জন্য ভাগ্য নিয়ে এসেছে। পেশাগত জীবন থেকে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত, ভাল যোগগুলি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আয় নিয়ে চাকরিতে উত্তেজনা দূর হবে।
মেষ রাশির জন্য উপকারিতা কী?
মেষ রাশির জন্য ভাল সুযোগ তৈরি হচ্ছে, এই সময়ে আপনার জন্য অর্থ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি হ্রাস পেতে পারে। ভাল চুক্তি আপনাকে ব্যবসায় সুবিধা দিতে পারে। আপনার জন্য অর্থ আসার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More