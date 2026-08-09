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    আসছে শ্রাবণের শিবরাত্রি ২০২৬! মনের ইচ্ছা পূরণে কী কী প্রতিকার কার্যকরী? দেখে নিন

    আসছে শ্রাবণ ২০২৬ সালের শিবরাত্রি। 

    Published on: Aug 9, 2026, 17:00:41 IST
    By Sritama Mitra
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    শ্রাবণ মাসকে ভগবান শিবের ভক্তির জন্য পবিত্রতম বলে মনে করা হয়। শ্রাবণ শিবরাত্রি এই মাসের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, এই বছর শ্রাবণ শিবরাত্রি ১১ আগস্ট, ২০২৬ এ পড়ে। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশী তারিখটি ১১ আগস্ট ভোর ৪:৪৩ মিনিটে এ শুরু হবে এবং ১২ আগস্ট রাত ১:৫১ মিনিটে এ শেষ হবে।

    আসছে শ্রাবণের শিবরাত্রি ২০২৬! মনের ইচ্ছা পূরণে কী কী প্রতিকার কার্যকরী? দেখে নিন
    আসছে শ্রাবণের শিবরাত্রি ২০২৬! মনের ইচ্ছা পূরণে কী কী প্রতিকার কার্যকরী? দেখে নিন

    উদয়তিথির মতে, উপবাস এবং পূজা কেবল ১১ আগস্টেই করা হবে। এই দিনে শিবলিঙ্গের জলাভিষেক করে এবং কিছু উপায় গ্রহণ করলে ভোলেশঙ্কর খুশি হন এবং মনোভাব পূরণ হয়। রইল সেই উপায়ের সন্ধান।

    শাস্ত্রজ্ঞরা বলছেন, পুজোর দিন সকালে জলভিষেক করুন, শ্রাবণ শিবরাত্রির দিন সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠুন, স্নান করুন এবং পরিষ্কার পোশাক পরুন। শিবলিঙ্গকে জল, কাঁচা দুধ, মধু, ঘিয়ে, আখের রস এবং গঙ্গার জল দিয়ে অভিষেক করুন। অভিষেক করার সময় 'ওম নমঃ শিবায়' মন্ত্রটি ক্রমাগত জপ করুন। অভিষেকের পরে, অক্ষত, চন্দন কাঠ এবং বেলপাত্র অর্পণ করুন। এই প্রতিকারের মাধ্যমে, ভগবান শিবের কৃপায় কাজের বাধাগুলি দূর হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।

    একটি ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে যে শ্রাবণ শিবরাত্রির রাতে ঘুমিয়ে পড়লেও ভাগ্য ঘুমিয়ে পড়ে। এমন শুভ দিনে শিব চালিসা পাঠ করারও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এতে করে জীবনে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক শান্তি পাওয়া যায়। সারা রাত জেগে থাকার ফলে ভক্তিবোধ আরও গভীর হয় এবং ভোলানাথের বিশেষ কৃপা পাওয়া যায়।

    উপাসনায় দুর্বা ঘাসকে কেন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়? শিব পুরাণ অনুসারে, চারটি প্রহরে ভগবান শিবের উপাসনার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। শ্রাবণ শিবরাত্রির দিনে, চার ঘন্টার মধ্যে শিবলিঙ্গকে অভিষেক করা খুব শুভ বলে মনে করা হয়। প্রতিটি প্রহরে, জল, দুধ বা পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করুন এবং বেলপাতা নিবেদন করুন। এতে করে ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই অর্জিত হয়। চার প্রহরের পূজা করলে ভক্তের মন সম্পূর্ণরূপে শিবের কৃপা পায় এবং জীবনের বাধা দূর হয়।

    শাস্ত্রজ্ঞ বলছেন, শ্রাবণ শিবরাত্রির দিন বাড়ির প্রধান দরজা এবং উত্তর-পূর্ব কোণের প্রতিকার, বাড়ির প্রধান দরজার দু'পাশে স্বস্তিকা তৈরি করুন। প্রদোষের সময়ে শিবের পূজা করুন এবং সন্ধ্যায় বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালান। এই প্রতিকারটি কালসর্প দোষ থেকে মুক্তি দেয় এবং শুভ ফলাফল এনে দেয় বলে মনে করা হয়।

    শ্রাবণ একাদশীতে শিবকে খুশি করবেন কীভাবে, প্রতিকার কী?

    সাদা চন্দন দিয়ে ত্রিপুণ্ড তৈরি করুন: পূজার সময় শিবলিঙ্গের উপর সাদা চন্দন পেস্ট দিয়ে ত্রিপুন্ড তৈরি করুন। সাদা চন্দন কাঠ শিবের খুব প্রিয় এবং শীতলতা সরবরাহ করে। এছাড়াও, এই দিনে গম এবং যব দান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। দান রোগ থেকে মুক্তি দেয় এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে। শ্রাবণ শিবরাত্রিতে এই ছোট ছোট পদক্ষেপগুলি নিতে পেরে ভোলেশঙ্কর খুশি হন। এই আচারগুলি শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করে, ভক্তরা তাদের জীবনে শান্তি এবং সমৃদ্ধি আনতে পারেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/আসছে শ্রাবণের শিবরাত্রি ২০২৬! মনের ইচ্ছা পূরণে কী কী প্রতিকার কার্যকরী? দেখে নিন

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