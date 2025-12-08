Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 08, 2025 1:25 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24-নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফলের ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, একজন ভাল শ্রোতা হোন ব্যক্তিগত অহংকার সম্পর্কের বাইরে থাকা উচিত। পেশাদার দক্ষতা প্রমাণের জন্য অফিসে নতুন সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্য ও সম্পদ উভয়ই ভালো থাকবে। অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি পরিচালনা করার জন্য আজ সম্পর্কের মধ্যে একটি পরিপক্ক মনোভাব রাখুন। চাকরিতে কূটনৈতিক এবং সংবেদনশীল হন এবং বেড়ে ওঠার প্রতিটি সুযোগ ব্যবহার করুন। আর্থিকভাবে, আপনি ভাল থাকবেন এবং কোনও চিকিত্সা অসুস্থতা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে না। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর সময় হাসি রাখুন এবং মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও কঠোর শব্দগুলি এড়িয়ে চলুন। যারা মনে করেন যে সম্পর্ককে একটি নতুন অর্থ দেওয়া দরকার তারা এমনকি বিয়ের কথাও ভাবতে পারেন। কিছু মহিলা তাদের পিতামাতার সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে পেরে খুশি হবেন। আপনি প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে সমস্যা সমাধানের বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন, যা আজ আপনার জীবনে সুখ ফিরিয়ে আনবে। বিবাহিত মহিলা নেটিভদের আজ তাদের স্ত্রীর দিকে নজর রাখা দরকার। বৃশ্চিক রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রমাণ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন কারণ দিনটি এর জন্য আদর্শ। ক্লায়েন্টদের মুগ্ধ করার জন্য যোগাযোগটি ব্যবহার করুন, যখন যারা অভিনয়, চিত্রকলা, সংগীত এবং লেখক সহ সৃজনশীল বিভাগগুলিতে রয়েছেন তারা নতুন সুযোগ দেখতে পারেন। টিম মিটিংয়ে ব্যতিক্রমী ধারণা দিন, এবং আপনার সিনিয়ররা সম্ভাবনা সনাক্ত করবে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য দিনটি বেছে নেবেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে ঝামেলা সৃষ্টি না করার জন্যও আপনার সতর্ক হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে পারে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। যাইহোক, আপনার একটি বৃষ্টির দিনের জন্য সঞ্চয় করার চেষ্টা করা উচিত। আপনি একটি আইনি লড়াইয়ে জিতবেন, যখন আপনি স্টক, বাণিজ্য এবং অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে পারেন। অপ্রয়োজনীয় খরচ রোধ করতে হবে। সোনা বা গয়না কিনুন, এটিও একটি বিনিয়োগ। কিছু মহিলা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিও কিনবেন। ব্যবসায়ীরা আজ প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করতে পারেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ ফুসফুসের সাথে সম্পর্কিত ছোটখাটো সমস্যা হতে পারে এবং ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা ভাল। হাড় সম্পর্কিত সমস্যার জন্য আপনার চিকিত্সা সহায়তাও প্রয়োজন হতে পারে। কিছু শিশু দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বিকাশ করবে। কর্মক্ষেত্রে চাপ এড়িয়ে চলুন এবং আজকের দিনটি জিম বা যোগব্যায়াম সেশনে যোগ দেওয়ার জন্য একটি ভাল সময়। যাদের স্নায়ু এবং অম্লতার সমস্যা রয়েছে তাদের অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ৮ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes