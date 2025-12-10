Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 10, 2025 11:40 AM IST
    By Sayani Rana
    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, আন্তরিকতা আপনার ট্রেডমার্ক আজ একটি সুখী ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবন উপভোগ করুন। আর্থিক সমৃদ্ধি স্মার্ট বিনিয়োগের অনুমতি দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্যও সারা দিন ভাল থাকে। আপনার প্রেম জীবন আজ ঝামেলা থেকে মুক্ত। পেশাগত সাফল্য আপনার পাশে থাকবে। স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয়ই আপনার পাশে থাকবে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ প্রেম সম্পর্কিত বিষয়গুলি পরিচালনা করার সময় কূটনৈতিক হন এবং আপনার প্রেমিকের সাথে সময় কাটানোর সময় আপনি খুশি থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করুন। প্রাক্তন প্রেমিকের সাথে সমস্যা সমাধানের জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন। কিছু প্রেমের বিষয়ে ছোটখাটো অহং-সম্পর্কিত ঝামেলা দেখা যাবে যা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তির দাবি করে। যারা ইতিমধ্যে বিবাহিত তারা পরিবার সম্প্রসারণের কথা ভাবতে পারেন। অবিবাহিত স্থানীয়রা ভ্রমণের সময়, শ্রেণিকক্ষে বা অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে বা কোনও পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সময় কারও সাথে দেখা করতে পারে। আজ বাবা-মায়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করাও ভাল। বৃশ্চিক রাশিফল আজ রাশিফল ছোটখাটো উত্পাদনশীলতার সমস্যা আসতে পারে। বিতর্ক থেকে দূরত্ব বজায় রাখা ভালো। যারা চাকরি ছাড়তে আগ্রহী তারা চাকরির ওয়েবসাইটে চাকরির প্রোফাইল আপডেট করতে পারেন এবং এক দিনের মধ্যে নতুন ইন্টারভিউ কল আশা করতে পারেন। কিছু পেশাদার ক্লায়েন্টের অফিস পরিদর্শন করবেন, যখন বিক্রয়কর্মীদের প্রত্যাশিত লক্ষ্য পূরণের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এমন উদাহরণ থাকবে যেখানে সহকর্মীদের সাথে আপনার তর্ক হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করবেন না। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনি ব্যক্তিগত সুখের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন, তবে নিশ্চিত করুন যে এটি অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় না করা হয় এবং দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ও গুরুত্বপূর্ণ। দিনের দ্বিতীয় অংশটি গাড়ি কেনার জন্য ভাল। একটি সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত আইনি বিষয়গুলিতেও একটি যুগান্তকারী সাফল্য হবে। পরিবারের মধ্যে কিছু উদযাপন অনুষ্ঠিত হবে এবং আপনাকে উদারভাবে অবদান রাখতে হবে। বৃশ্চিক রাশির রাশিফল আজ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে কিছু নেটিভ শ্বাসকষ্টের সমস্যা বিকাশ করবে। সন্ধ্যায় দু'চাকার গাড়ি চালানোর সময়ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একটি নিয়মতান্ত্রিক ডায়েট প্ল্যান তৈরি করুন এবং আপনার ডায়েটে অনেকগুলি সবুজ শাকসব্জী এবং ফল অন্তর্ভুক্ত করুন। বাইরে থেকে তৈলাক্ত খাবার এবং খাবার খাওয়া এড়াতে চেষ্টা করুন, কারণ এটি আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বাচ্চাদের খেলার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ ছোটখাটো আঘাত হতে পারে। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
