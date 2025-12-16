Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 16, 2025 1:34 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, গসিপকে সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করতে দেবেন না প্রেমের সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য আবেগ প্রকাশ করুন। চাকরিতে চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে, তবে আপনি সেগুলি পরিচালনা করতে সফল হবেন। স্বাস্থ্যগত সমস্যাও উঠে আসবে। পেশাগতভাবে বেড়ে ওঠার একাধিক সুযোগের পাশাপাশি একটি চাপমুক্ত প্রেম জীবন থাকুন। কোনও গুরুতর আর্থিক দুর্দশা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না। আপনি আজ স্বাস্থ্য সমস্যা আশা করতে পারেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ প্রেমের সম্পর্ক আজ ফলপ্রসূ হবে এবং আপনারা দুজনেই একসাথে আরও বেশি সময় কাটাবেন। তর্কে জড়াবেন না এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রেমের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করেছেন। যাদের সম্প্রতি ব্রেকআপ হয়েছে তারা জেনে খুশি হবেন যে একটি নতুন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার জন্য দিনের দ্বিতীয় অংশটি বিবেচনা করুন। দৃষ্টিভঙ্গিতে রোমান্টিক হন এবং একসাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করে সুখী আবেগগুলি ভাগ করে নিন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনাকে কাজের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। যারা অটোমোবাইল, আইটি, মেকানিক্স, বায়োটেকনোলজি, স্বাস্থ্যসেবা এবং বিদ্যুতের সাথে জড়িত তারা কঠিন সময়সীমার সাথে কাজ পাবেন। কাজের মানের সাথে আপস করবেন না, কারণ সিনিয়রদের কাছ থেকে সমালোচনা আসবে। দিনের প্রথম অংশটি একটি নতুন প্রকল্প চালু করতে বা কোনও নতুন কার্যভার গ্রহণ করতে ভাল। যখন কোম্পানি আপনাকে একটি নতুন কাজ অর্পণ করে, তখন বুঝতে হবে যে আপনার প্রোফাইল আরও শক্তিশালী হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা অংশীদারিত্বের সমস্যাগুলি পরিষ্কার করবেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ সমৃদ্ধি আপনাকে অনুমানমূলক ব্যবসায় ভাগ্য চেষ্টা করার অনুমতি দেবে। কিছু পেশাদার নতুন ব্যবসা শুরু করবেন এবং আপনার স্ত্রীও আর্থিক বিষয়ে সহায়ক হবেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধটি একটি নতুন গাড়ি কেনার জন্য শুভ। আপনি আজ কোনও ভাইবোনের সাথে আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিছু মহিলাকে কর্মক্ষেত্রে একটি উদযাপনে অবদান রাখতে হবে। পরিবারের মধ্যে একটি বিবাহের জন্য আপনার অবদানের প্রয়োজন হবে। বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল আজ যাদের কার্ডিয়াক বা লিভারের অসুস্থতার ইতিহাস রয়েছে তাদের জটিলতা দেখা দিতে পারে। বাইরে থেকে তৈলাক্ত খাবার এবং খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলার চেষ্টা করুন। আজ ভারী জিনিস তুলবেন না। কিছু স্থানীয়দের গলা ব্যথা এবং হজমের সমস্যা সহ ছোটখাটো সমস্যাও থাকবে। ট্রেন বা বাসে ওঠার সময় সিনিয়রদের সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিদিন অনুশীলন করার চেষ্টা করুন এবং আজই স্বাস্থ্যকর খাবারে স্যুইচ করুন। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বিচ্ছু উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার শুভ রঙ: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৬ ডিসেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes