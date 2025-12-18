বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৮ ডিসেম্বরের রাশিফল
বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।
বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, সমস্ত সম্ভাবনা খোলা রাখুন আজ আপনার প্রেমিককে খুশি রাখুন। সেরা পেশাদার ফলাফল দেওয়ার জন্য সেরা বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যা থাকবে না। ব্যয়ের উপর নজর রাখুন। আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করার জন্য সম্পর্কের ছোটখাটো সমস্যাগুলি সমাধান করুন। একটি চাকরিতে, আপনি একাধিক দায়িত্ব পরিচালনা করবেন এবং লক্ষ্য অর্জনে সফল হবেন। নিশ্চিত করুন যে আপনি অধ্যবসায়ের সাথে সম্পদ পরিচালনা করছেন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা বজায় রাখছেন। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ মতবিরোধ করার সময় আপনাকে শব্দগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। বাক্যাংশ সম্পর্কিত কম্পন হবে। দিন শেষ হওয়ার আগেই প্রেমের সমস্যাগুলি নিষ্পত্তি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও যোগাযোগের দাবি করে। দ্বিতীয় অংশটি বিবাহিত মহিলাদের জন্য অত্যাবশ্যক, কারণ একজন প্রাক্তন প্রেমিক ফিরে আসবেন, যার ফলে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দেয়। যারা প্রেমের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পছন্দ করেন তারা বাড়ির সিনিয়রদের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনার সেশনগুলিতে মনোযোগী হওয়া দরকার। পারফরম্যান্সে সমস্যা হবে। ব্যবস্থাপনার ভাল বইয়ে থাকাও গুরুত্বপূর্ণ। কিছু জরুরি প্রতিবেদন টিম সেশনে প্রস্তুত হবে না। এতে সমালোচনাও হতে পারে। অফিসের গসিপ বা রাজনীতিতে জড়ানোরা এড়িয়ে চলুন। অফিসের নাটক থেকে দূরে থাকুন এবং আপনার সিনিয়রদের সাথে দৃঢ় যোগাযোগ রাখুন। যারা জব পোর্টালে তাদের প্রোফাইল আপডেট করতে আগ্রহী তারা দিনের দ্বিতীয় অংশে এটি করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা একটি নতুন ধারণা বা পণ্য চালু করার জন্য দিনটি বেছে নিতে পারেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যা উঠে আসবে। কোনও বন্ধু বা ভাইবোনকে প্রচুর পরিমাণে ধার দেওয়া এড়ানো ভাল। আপনার আজ কোনও ভাইবোনের সাথে সম্পত্তির সমস্যা নিষ্পত্তি করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কিছু মহিলা অনলাইন আর্থিক সমস্যায় সমস্যায় পড়বেন। একটি নতুন সম্পত্তি কেনার বিষয়টি বিবেচনা করুন। তবে শেয়ার বাজারে বড় ধরনের বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। ব্যবসায়ীরা প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহেও সফল হবেন। বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে পুনরুদ্ধারের বিকল্পগুলি সন্ধান করুন। তেল ও চিনি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সঠিক বিশ্রামের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দাপ্তরিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সঙ্গে বিশ্রাম নেওয়ার সময় থাকবে। অফিসের চাপ বাড়িতে না আনাটাও ভালো। দৃষ্টি সম্পর্কিত সমস্যাযুক্ত প্রবীণদের অবশ্যই আজ একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)