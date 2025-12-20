Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ ডিসেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Dec 20, 2025 10:33 AM IST
    By Sayani Rana
    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24-নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফল ভবিষ্যদ্বাণী বলছে, অহংকারকে রুটিন জীবনে প্রভাব ফেলতে দেবেন না প্রেমের সম্পর্ককে ফলপ্রসূ রাখুন। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, আপনি পেশাদার অ্যাসাইনমেন্টে সফল হবেন। আপনার স্বাস্থ্যের সমস্যা হতে পারে। খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রেম জীবন আনন্দময় মুহূর্ত দেখতে পাবে। অতিরিক্ত পেশাগত দায়িত্ব গ্রহণ করুন। সম্পদ আসার সাথে সাথে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে ইতিবাচক বিনিয়োগের বিকল্পগুলি দেখতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্যের ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৃশ্চিক রাশির প্রেমের রাশিফল আজ রোম্যান্সে আরও লোভনীয় মুহুর্তগুলির জন্য যান। আপনার আবেগ ভাগ করে নিতে একসাথে সময় কাটান। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি আরও যোগাযোগের দাবি করবে এবং যারা প্রেমের সম্পর্ককে বিষাক্ত বলে মনে করেন তারা এটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আপনাদের দুজনকেই অবশ্যই ব্যক্তিগত এবং পেশাদার প্রচেষ্টায় একে অপরকে সমর্থন করতে হবে। আপনার প্রেমিক আর্থিক সিদ্ধান্তে আপনার দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করে। কিছু মহিলা তাদের প্রাক্তন প্রেমিকদের কাছে ফিরে যাবেন, তবে এটি বর্তমান সম্পর্ককে আঘাত করা উচিত নয়। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনার মনোভাব ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে প্রশংসাকে আমন্ত্রণ জানাবে। চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হন এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি সময়সীমা পূরণ করেছেন। যাদের আজকের জন্য ইন্টারভিউ নির্ধারিত রয়েছে তারা কাজের অবস্থানে ভ্রমণের সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। কিছু কাজ বিশেষ করে ব্যাংকিং সম্পর্কিত কাজের জন্য অতিরিক্ত মনোযোগ দাবি করবে। অফিসে নতুন মহিলাদের টিম মিটিংয়ে ধারণা প্রকাশ করার সময় আরও সতর্ক হওয়া দরকার। আপনি ব্যবসায়ের প্রচারগুলিও বিবেচনা করতে পারেন যা ইতিবাচক ফলাফল আনবে। শিক্ষার্থীরাও আজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আর্থিক সমৃদ্ধি থাকবে এবং আপনি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে ভাল। আজ একটি মেডিকেল জরুরি অবস্থাও আসবে এবং আপনাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আপনার কোষাগারে পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে। আপনি আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হতে পারেন। কিছু মহিলা দাতব্য সংস্থায় অর্থ দান করবেন, যখন দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি গাড়ি বা বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনার জন্য ভাল। ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য প্রোমোটারদের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহে সফল হবেন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে এবং যাদের কার্ডিয়াক সমস্যা রয়েছে তাদের দিনের দ্বিতীয় অংশে চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হবে। একজন ডায়াবেটিক নেটিভকে অবশ্যই ডায়েটের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মহিলারা আজ ত্বকের সংক্রমণ সম্পর্কে অভিযোগ করবেন। আপনার যদি ঘুম সম্পর্কিত সমস্যা থাকে তবে ওষুধের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পদ্ধতিগুলি বেছে নিন। আপনার মৌখিক স্বাস্থ্যের সমস্যা থাকতে পারে যা আপনার দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করবে। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বিচ্ছু উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার শুভ রঙ: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক রাশির সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন রাশি ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
