Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 17, 2025 11:18 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনি নীতির মানুষ চাকরিতে গভীর ভালবাসা এবং সাফল্য দিনের হাইলাইটস। জীবনে সমৃদ্ধি থাকবে, যা ভাল জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিও দেয়। স্বাস্থ্যও আজ অক্ষত রয়েছে। প্রেম সম্পর্কিত কোনও বড় সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলবে না। আপনি অফিসে ভালো আছেন। স্বাস্থ্যও ভাল থাকলেও আরও ভাল বিনিয়োগের বিকল্পগুলি সন্ধান করুন।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল
    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির প্রেমের রাশিফল আজ প্রেমের ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যা আসতে পারে। আপনার সঙ্গী আপনার মনোভাব নিয়ে খুশি নাও হতে পারে। এতে তর্ক শুরু হবে। তবে আপনাকে অবশ্যই কূটনৈতিকভাবে এটি পরিচালনা করতে হবে। কিছু প্রেমের সম্পর্ক অধিকারী হয়ে উঠবে। আপনি আপনার প্রেমের জীবনে কোনও বহিরাগতের হস্তক্ষেপ আশা করতে পারেন, যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে। এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ থাকা জরুরি। অবিবাহিত মহিলারা একটি প্রস্তাব পেতে পারেন। প্রাক্তন প্রেমিকের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখাও ভাল, কারণ দাম্পত্য জীবন আপোষ করবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার সেরা পারফরম্যান্স দিন। অহংকার বা অফিসের রাজনীতি আপনার কাজের উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। স্বাস্থ্যসেবা, আইটি, হোটেল ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যানিমেশন পেশাদাররা বিদেশে সুযোগ পাবেন। যাদের দিনের জন্য সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধভাবে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তারা খুব বেশি লড়াই ছাড়াই তাদের সাফ করে দেবেন। উদ্যোক্তারা অংশীদারিত্বের সম্প্রসারণের বিষয়ে সিরিয়াস হতে পারেন। টেক্সটাইল, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, ফ্যাশন এক্সেসরিজ, নির্মাণ এবং পরিবহন পরিচালনা করা ব্যবসায়ীরা আজ ভাল রিটার্ন দেখতে পাবেন।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ সমৃদ্ধি আসবে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কিনতে ভাল হবেন। কিছু মহিলাকে একটি পারিবারিক ইভেন্টে অবদান রাখতে হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি কেনার জন্য ভাল। কিছু নেটিভ পরিবারের মধ্যে সম্পত্তির সমস্যা নিষ্পত্তি করবে। আপনি একটি অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করার আগে, বাজারটি অধ্যয়ন করুন, কারণ আপনাকে অন্ধভাবে বিনিয়োগ করতে হবে না এবং অর্থ হারাতে হবে না।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনি হালকা ব্যায়াম বা যোগব্যায়াম দিয়ে দিনটি শুরু করতে পারেন। নিশ্চিত করুন যে আপনি প্রচুর পরিমাণে জল পান করছেন এবং তামাক এবং অ্যালকোহল উভয়ই থেকে দূরে থাকুন। মাথাব্যথা বা পায়ে ব্যথার মতো ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রবীণদের পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত এবং ব্যর্থতা ছাড়াই একটি মেডিকেল কিট বহন করা উচিত। অফিসের চাপ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এড়িয়ে চলুন। পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করুন। আপনি তেল এবং চর্বি সমৃদ্ধ খাবার ত্যাগ করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারেন।

    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ১৭ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes