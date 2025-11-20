Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 20, 2025 8:22 AM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজ সম্পদও আসবে। আজ একটি শক্তিশালী এবং মসৃণ রোমান্টিক সম্পর্কের সন্ধান করুন, যেখানে আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিটি পেশাদার সুযোগকে কাজে লাগান। যদিও সম্পদ আসবে, স্বাস্থ্য একটি সমস্যা হতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ সম্পর্কের জন্য আজ আরও মনোযোগ দাবি করে। সামান্য অশান্তি আসবে। একসাথে বসে আপনি যে বিবৃতি দেন সে সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আপনার প্রেমিক আজ একগুঁয়েমি বলে মনে হতে পারে এবং এটি মতামতের পার্থক্যও আনতে পারে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনাকে অভিব্যক্তিপূর্ণ হতে হবে। পিতামাতার সাথে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। অবিবাহিত স্থানীয়রা আজ বিশেষ কারও সাথে দেখা করবেন। রোম্যান্সের তারকারা শক্তিশালী হওয়ার সাথে সাথে আপনার প্রস্তাবটি ইতিবাচক সাড়া পাবে। বিবাহিত নারীরাও আজ গর্ভধারণ করতে পারেন।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ পেশাগত জীবন আরও যোগাযোগের দাবি করে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কাজ করার জন্য আপনার প্রস্তুত থাকা উচিত। কিছু পেশাদারদের ঝামেলাপূর্ণ ক্লায়েন্টদের পরিচালনা করার জন্য দক্ষতার উপর ব্রাশ করার প্রয়োজন হবে। টিম সেশনে আপনাকে উদ্ভাবনী ধারণা নিয়ে আসতে হতে পারে। আপনি যদি সৃজনশীল ক্ষেত্রে থাকেন তবে আপনি সমালোচনার মুখোমুখি হতে পারেন। চাকরিপ্রার্থীরা দিন শেষ হওয়ার আগে উপযুক্ত চাকরি খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা আত্মবিশ্বাসের সাথে আজ একটি নতুন ধারণা বা ধারণা চালু করতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও খুব অসুবিধা ছাড়াই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে আজ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে সহায়তা করবে। পরিবারের মধ্যে আর্থিক বিরোধ দেখা দেবে। আপনাকে তর্কের মধ্যে টেনে আনা হতে পারে, যা মানসিক চাপের দিকে পরিচালিত করবে। যাদের বিদেশে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা রয়েছে তারা তাদের আর্থিক অবস্থা অনুমতি হিসাবে হোটেল রিজার্ভেশন এবং ফ্লাইট বুকিং নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। পার্টনারশিপে উদ্যোক্তাদের সমস্যা হবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মহিলা স্ত্রীরোগ সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে অভিযোগ করবেন। গর্ভবতী মহিলাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া উচিত নয় এবং ভ্রমণের সময় ওষুধও বহন করা উচিত। যোগব্যায়াম বা ধ্যান অনুশীলন করুন এবং সকালে বা সন্ধ্যায় কোনও পার্কে হাঁটা শুরু করুন। আজ আপনার ডায়েটের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। অ্যালকোহল এবং তামাক উভয়ই ত্যাগ করার জন্যও আজকের দিনটি একটি ভাল দিন।

    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২০ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes