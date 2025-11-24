Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৪ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 24, 2025 12:46 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শান্ত শক্তি আপনাকে উদ্দেশ্যের সাথে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করে আপনার অভ্যন্তরীণ ফোকাস আজ তীক্ষ্ণ হয়। সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করুন। বন্ধুরা আপনার স্থিরতা লক্ষ্য করুন। ধৈর্য ধরুন; ছোট, অবিচল পদক্ষেপগুলি অর্থবহ পরিবর্তন নিয়ে আসে। আজ, আপনার মনোযোগ এবং শান্ত পুরানো সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করবে। সতর্কতার সাথে শব্দ, অবিচল প্রচেষ্টা এবং অন্যের সাথে সততা ব্যবহার করুন। বাড়ি এবং কর্মক্ষেত্রে ছোট ছোট ব্যবহারিক পরিবর্তনগুলি সুরক্ষা তৈরি করে। অগ্রগতির ধীর গতিতে বিশ্বাস করুন এবং ছোট জয়গুলি উদযাপন করুন। সামনের দিনগুলির জন্য শক্তি বজায় রাখার জন্য ভাল বিশ্রাম নিন এবং শ্বাস নিন। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ আপনার আবেগগুলি গভীরভাবে চলে তবে আজ স্থিতিশীল থাকে। প্রিয়জনের সাথে সৎ এবং মৃদুভাবে কথা বলুন। ছোট চমক বা চিন্তাশীল নোট অনেক অর্থ বহন করবে। যদি অবিবাহিত হয়, তবে কারও সাথে দেখা করার সময় আন্তরিক আগ্রহ দেখান; আপনার ক্রিয়াকলাপগুলি আপনার শব্দের সাথে মেলে যাক। দম্পতিরা পরিষ্কার পরিকল্পনা এবং ভাগ করে নেওয়া কাজগুলি থেকে উপকৃত হন, উষ্ণতা তৈরি করেন। ভাগ করে নেওয়া প্রচেষ্টা এবং খোলামেলা কথা বলে ঈর্ষা এড়িয়ে চলুন। একটি শান্ত, যত্নশীল পদ্ধতির বন্ধনকে শক্তিশালী করে এবং শান্ত, অর্থবহ ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আসে যা সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। এবং মৃদু ধৈর্য। বৃশ্চিক রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে, আপনার শক্তিকে এমন কাজগুলিতে ফোকাস করুন যার জন্য যত্ন সহকারে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিষ্কার তালিকা তৈরি করুন এবং একে একে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন। সহকর্মীরা আপনার অবিচলিত ফোকাসকে সম্মান করে; যখন সাহায্য দেওয়া হয় তখন গ্রহণ করুন। শর্টকাট বা ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি নেওয়া এড়িয়ে চলুন। বিভ্রান্তি কমাতে পরিষ্কার আপডেটগুলি শেয়ার করুন। আজ একটি নতুন ছোট দক্ষতা শেখা শীঘ্রই ফলপ্রসূ হবে। পরিবর্তনের সময় শান্ত থাকুন এবং নিয়ম মেনে চলুন। আপনার চিন্তাশীল কর্মকাণ্ড অন্যের কাছ থেকে অবিচলিত অগ্রগতি এবং দৃঢ় আস্থা নিয়ে আসে। এবং আপনার সুনামও রক্ষা করুন। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনি যখন পরিকল্পনা করেন তখন অর্থ স্থির বোধ করে। বিলগুলি পর্যালোচনা করুন এবং অতিরিক্ত ব্যয়ের সহজ সীমা নির্ধারণ করুন। যে কোনও অতিরিক্ত আয় থেকে সামান্য পরিমাণ সঞ্চয় করুন, এমনকি এটি সামান্য হলেও । ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলি এড়িয়ে চলুন এবং স্বাক্ষর করার আগে বিশদ পরীক্ষা করুন। অনিশ্চিত হলে পরিবারের কোনও বিশ্বস্ত সদস্যের পরামর্শ নিন। উপার্জন বা সঞ্চয়ের ছোট ছোট উপায়গুলি সন্ধান করুন, যেমন অব্যবহৃত জিনিসগুলি বিক্রি করা বা একটি ছোট মাসিক খরচ হ্রাস করা। ধারাবাহিক যত্ন ধীরে ধীরে আর্থিক উন্নতি করবে বৃশ্চিক রাশিফল আজ সহজ, অবিচল অভ্যাসের সাথে আপনার শরীরের যত্ন নিন। নিয়মিত সময়ে হালকা, উদ্ভিদ-ভিত্তিক খাবার খান এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন। আপনার মাথা পরিষ্কার করতে সংক্ষিপ্ত হাঁটাচলা করুন এবং প্রতি ঘন্টা কয়েক মিনিটের জন্য প্রসারিত করুন। ভারী চাপ এড়িয়ে চলুন এবং স্বাভাবিকের চেয়ে আগে ঘুমানোর চেষ্টা করুন। আপনি যদি উত্তেজনা অনুভব করেন তবে পাঁচ মিনিটের জন্য ধীর শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন করুন। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you. (Freepik)
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৪ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes