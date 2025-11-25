Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৫ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 25, 2025 1:39 PM IST
    By Sayani Rana
    বৃশ্চিক রাশি (অক্টোবর 24 - নভেম্বর 22) দৈনিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শান্ত শক্তি চ্যালেঞ্জগুলিকে নতুন সুযোগে পরিণত করে আপনি আজ মনোনিবেশ এবং সাহসী বোধ করেন; শান্ত শক্তির সাথে কাজগুলি মোকাবেলা করুন। বন্ধুত্ব গভীর হয়, এবং ছোট জয়গুলি শান্ত আনন্দ এবং অবিচল আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসে। এবং হাসতে থাকুন। মনোযোগ এবং শান্ত আজ আপনার মিত্র। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে অবিচল প্রচেষ্টা ব্যবহার করুন। সৎ কথা ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করে এবং বন্ধুরা পরিকল্পনাকে সমর্থন করে। বিশ্রামের জন্য সময় নিন এবং আপনার মনকে অগ্রাধিকারগুলি বাছাই করতে দিন, তারপরে আপনি যে লক্ষ্যে যত্ন নেন তাতে পৌঁছানোর জন্য পরিষ্কার পদক্ষেপের সাথে কাজ করুন। বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ আপনার অনুভূতিগুলি গভীর তবে এখন অবিচল। আপনি যদি অবিবাহিত হন তবে মৃদু কথোপকথনের জন্য উন্মুক্ত হন - সৎ শব্দগুলি দ্রুত বিশ্বাস তৈরি করতে পারে। একটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দিনের জন্য একটি সহজ পরিকল্পনা ভাগ করুন এবং আপনার সঙ্গীর ছোট আশার কথা শুনুন। বড় প্রতিশ্রুতির চেয়ে সদয় অঙ্গভঙ্গি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি অতীতের উদ্বেগ ফিরে আসে তবে শান্তভাবে কথা বলুন এবং এটি পরিষ্কার করার জন্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। ধৈর্য আপনাকে পথ দেখাক; সত্যিকারের ঘনিষ্ঠতা প্রতিদিন ছোট, সৎ কাজ থেকে বৃদ্ধি পায় এবং ছোট ছোট ভুল ক্ষমা করে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে, আপনার অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করুন তবে সত্যগুলি পরীক্ষা করুন। এখন সাবধানতার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া পরে ভুলগুলি এড়াতে পারে। একটি স্মার্ট ধারণা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন এবং অন্যকে সহায়তা করার জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপগুলি সরবরাহ করুন। যদি কোনও ছোট প্রকল্পের দায়িত্ব নিতে বলা হয়, হ্যাঁ বলুন এবং সহজ লক্ষ্য নির্ধারণ করুন। আপনার অবিচল মনোযোগ সম্মান অর্জন করবে। নোট রাখুন এবং প্রতিশ্রুতিগুলি অনুসরণ করুন। আজকের ছোট, পরিষ্কার পদক্ষেপগুলি প্রকল্পগুলি মসৃণভাবে চালাতে এবং আপনার শক্তিশালী, শান্ত নেতৃত্ব দেখাবে এবং জয়গুলি উদযাপন করবে। বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনি যদি পরিকল্পনা করেন তবে অর্থ স্থিতিশীল বোধ করে। একটি সাম্প্রতিক বিল পর্যালোচনা করুন এবং এই সপ্তাহে আপনার কী প্রয়োজন তার একটি সহজ তালিকা তৈরি করুন। আপনার কাছে কোনও স্পষ্ট কারণ এবং সঞ্চয়ের পরিকল্পনা না থাকলে বড় কেনাকাটা বিলম্বিত করুন। যদি কেউ আপনার কাছে টাকা পাওনা রাখেন, তাহলে তারিখ এবং পরিমাণ সহ একটি বিনয়ী অনুস্মারক পাঠান। এখন ছোট, সাবধানী পছন্দগুলি পরে চাপ রোধ করবে। অর্থকে একটি সরঞ্জামের মতো ভাবুন - এটি প্রকৃত প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করুন এবং একটি ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অভ্যাস একটি বাফারে পরিণত হবে। শান্ত থাকো। বৃশ্চিক রাশি রাশিফল আজ আপনার শক্তি স্থিতিশীল, তবে ছোট যত্ন সাহায্য করে। পর্যাপ্ত ঘুম করুন এবং খাবার এবং বিশ্রামের জন্য একটি সাধারণ সময়সূচী রাখুন। হাঁটা বা প্রসারিত করার মতো মৃদু চলাচল উত্তেজনা কমিয়ে দেবে এবং আপনার মনকে তীক্ষ্ণ করবে। যদি স্ট্রেস তৈরি হয় তবে একটি সংক্ষিপ্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অনুশীলন চেষ্টা করুন বা তাজা বাতাসের জন্য বাইরে পা রাখুন। জল পান করুন এবং ফল বা বাদামের মতো হালকা, স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস চয়ন করুন। বিশ্রাম এড়িয়ে চলুন; ধীর, অবিচলিত যত্ন আপনার শরীর এবং মনকে ভারসাম্য বজায় রাখবে এবং দয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করবে। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)

    Scorpio Horoscope Today: Read our expert astrological predictions to find out what the stars have in store for you.
    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৫ নভেম্বরের রাশিফল

