Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 28, 2025 1:11 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করুন। নিশ্চিত করুন যে আপনি নতুন কাজগুলি গ্রহণ করেছেন যা আরও ভাল ক্যারিয়ারের বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেয়। সম্পদ সাবধানতার সাথে পরিচালনা করার দাবি করে। প্রেমের বিষয়ে ন্যায্য থাকুন এবং রোম্যান্স উদযাপনের সুযোগগুলি সন্ধান করুন। নতুন দায়িত্ব আপনাকে অফিসে শক্তিশালী করে তুলবে। স্মার্টভাবে সম্পদ পরিচালনা করুন। ছোটখাটো স্বাস্থ্য সমস্যা সমস্যা তৈরি করতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল
    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ আপনি সম্পর্কের মধ্যে ছোটখাটো সমস্যা দেখতে পাবেন। দিনের প্রথম অংশটি নতুন প্রেমিক-প্রেমিকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তর্ক এড়িয়ে চলুন। আপনি এমন একটি ছুটি বিবেচনা করতে পারেন যেখানে সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করার উদাহরণ থাকবে। অহংকার নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হবে। এতে নতুন নতুন সমস্যা আসতে পারে। কিছু মহিলা তাদের সঙ্গীর সাথে ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করতে পেরে খুশি হবেন। আপনার বাবা-মা আজ সহায়ক হতে পারেন। অবিবাহিত নেটিভরা বা সাম্প্রতিক অতীতে যাদের ব্রেক-আপ হয়েছে তারা নতুন প্রেম খুঁজে পাবেন।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ আপনার ক্যারিয়ারে সমস্যায় পড়বেন না। আপনাকে অবশ্যই আপনার পেশাগত জীবনে মনোনিবেশ করতে হবে। নতুন দায়িত্ব আসতে পারে। একটি প্রকল্প বা ক্লায়েন্ট সেশনে আপনার প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগও থাকবে। যারা চাকরি পরিবর্তন করতে আগ্রহী তারা দিন শেষ হওয়ার আগে জব পোর্টালে তাদের জীবনবৃত্তান্ত আপডেট করতে পারেন। বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অপেক্ষায় থাকা শিক্ষার্থীরা সুখবর পাবেন। ব্যবসায়ীদের নতুন অংশীদারিত্ব করার সময় সতর্ক থাকতে হবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ সম্পদ আসবে। এটি আপনাকে স্মার্ট আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। আপনি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারেন। পূর্ববর্তী বিনিয়োগগুলি থেকে ভাল রিটার্ন পাওয়া যাবে। এটি একটি নতুন সম্পত্তি কিনতে সহায়তা করবে। কিছু স্থানীয়দের আজ চিকিত্সার কারণেও ব্যয় করার প্রয়োজন হতে পারে। উদ্যোক্তারা আর্থিক সমস্যায় সফল হবেন এবং সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করা হবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল আজ স্বাস্থ্যের সাথে আপস করবেন না। বুক, ফুসফুস এবং পেটের সাথে সম্পর্কিত সমস্যা থাকবে। সবকিছু ঠিক আছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একজন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। জয়েন্টগুলিতে ব্যথাও হতে পারে যা আজকের জীবনযাত্রাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করবে। উচ্চ গতিতে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে রাতে, কারণ দুর্ঘটনাও হতে পারে। যাদের কার্ডিয়াক সমস্যার ইতিহাস রয়েছে তাদের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছুটিতে যাওয়ার সময় ওষুধ বহন করতেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে।

    News/Astrology/বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৮ নভেম্বরের রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes