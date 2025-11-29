Edit Profile
    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিন কেমন যাবে? জানুন ২৯ নভেম্বরের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশির আজকের দিনটি কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো আজ? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন দিনের সব রাশিফল।

    Published on: Nov 29, 2025 9:34 AM IST
    By Sayani Rana
    আজ ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। সম্পর্কের সেরা মুহুর্তগুলি পান যেখানে আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। পেশাগত জীবন ভালো ও ফলপ্রসূ হবে। আর্থিক সমস্যা বিনিয়োগে সমস্যা তৈরি করতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল (Freepik)
    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি প্রেমের রাশিফল আজ নিঃশর্তভাবে প্রেম চালিয়ে যান। আপনার প্রেমিক একগুঁয়েমি হতে পারে এবং আপনি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে আচরণ করবেন বলে আশা করতে পারেন। এটি প্রেমের বিষয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কিছু প্রেমের বিষয়গুলি পিতামাতার হস্তক্ষেপের দাবি করবে। ক্রাশকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্যও আজকের দিনটি শুভ, এবং অবিবাহিত স্থানীয়রা একটি নতুন প্রেমের সম্পর্ককে আলিঙ্গন করতে সফল হবে। বিবাহিত নারীরা পারিবারিক পথে যেতে পারেন। প্রাক্তন প্রেমিকের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখাও ভাল, কারণ এটি বর্তমান প্রেমের বিষয়ে সমস্যা তৈরি করতে পারে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিশ্রুতি পরিচালনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। পদোন্নতির মাধ্যমে আপনি ভূমিকায় পরিবর্তন আশা করতে পারেন। আইটি, স্বাস্থ্যসেবা, বিমান, ব্যাংকিং, পর্যটন, মিডিয়া এবং বিজ্ঞাপন পেশাদারদের সময়সীমা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আপনি যদি জুনিয়র হন তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি উদ্ভাবনী ধারণাগুলি নিয়ে এসেছেন যা ম্যানেজমেন্ট দ্বারা গৃহীত হবে। দিনের দ্বিতীয় অংশটি একটি নতুন ব্যবসায়ের ধারণা চালু করার জন্য ভাল। কিছু ট্রেডারের লাইসেন্সিং সমস্যা থাকতে পারে, এবং দিন শেষ হওয়ার আগে আপনাকে সেগুলি সমাধান করতে হবে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশিফল আজ আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। এটি বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা পালন করবে। আপনি একটি নতুন গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তও পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। কিছু মহিলাকে পরিবারের মধ্যে সম্পত্তি বিরোধে টেনে আনা হবে। যাদের বিদেশে পড়াশোনা করা সন্তান রয়েছে তাদের টিউশন ফি পরিশোধের জন্য অর্থের প্রয়োজন হবে। ব্যবসায়ীরা দুপুরের মধ্যে তহবিলের প্রবাহ দেখতে পাবেন এবং এটি আপনাকে প্রচার কার্যক্রমে সহায়তা করবে।

    বৃশ্চিক রাশির আজকের রাশিফল

    বৃশ্চিক রাশি স্বাস্থ্য রাশিফল আজ আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। তবে কিছু প্রবীণ নেটিভ শ্বাসকষ্ট বা নিদ্রাহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারেন, যার জন্য চিকিত্সার যত্নের প্রয়োজন হতে পারে। ছোটখাটো সংক্রমণ হতে পারে এবং এগুলি অফিস বা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রভাবিত হতে পারে। আপনার অফিস এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেও ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত। আপনি আপনার গলায় ব্যথাও অনুভব করতে পারেন। চর্বি এবং তেল এড়িয়ে চলুন এবং পরিবর্তে পুষ্টি, ভিটামিন এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ মেনু বেছে নিন।

