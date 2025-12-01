বৃশ্চিক রাশির মাসিক রাশিফল! ডিসেম্বর ২০২৫ কেমন যাবে?
বৃশ্চিক রাশির ডিসেম্বর মাস কেমন যাবে? অর্থভাগ্য কতটা ভালো যাবে? প্রেমের জগতে কী হবে? জেনে নিন রাশিফল।
বৃশ্চিক রাশিফল (অক্টোবর 24-নভেম্বর 22) মাসিক রাশিফলের পূর্বাভাস বলছে, শান্ত শক্তি আপনাকে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে গাইড করে এই মাস আপনাকে ভিতরের দিকে তাকাতে, সৎ শব্দ চয়ন করতে এবং সাবধানতার সাথে পরিকল্পনা করতে বলে। অন্তর্দৃষ্টিতে বিশ্বাস করুন, ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাখুন এবং প্রতিদিন অবিচল সাহসের সাথে কাজ করুন। অভ্যন্তরীণ ফোকাস স্পষ্টতা নিয়ে আসে: আপনার শক্তি জটিল সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করে। ছোট সাহসী পদক্ষেপগুলি কর্মক্ষেত্রে এবং বাড়িতে নতুন পথ খুলে দেয়। একটি অবিচল পরিকল্পনা রাখুন, প্রয়োজনে সত্য কথা বলুন এবং বিশ্বস্ত লোকদের কাছ থেকে সহায়তা গ্রহণ করুন। আপনি যদি যত্ন এবং ধৈর্যের সাথে কাজ করেন তবে পরিবর্তনগুলি মৃদু হয়। সর্বদা বৃশ্চিক রাশিফল এই মাসের রাশিফল প্রেম সততা এবং শান্ত শ্রবণের জন্য জিজ্ঞাসা করে। হৃদয় থেকে কথা বলুন কিন্তু মৃদু শব্দ ব্যবহার করুন; আপনার সুর গুরুত্বপূর্ণ। অবিবাহিতরা এমন কারও প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ অনুভব করতে পারে যিনি শান্ত মূল্যবোধ এবং অবিচল আগ্রহ ভাগ করে নেন। অংশীদারদের জন্য, শ্রদ্ধা এবং ধৈর্যের ছোট ছোট কাজগুলি আস্থা পুনর্নির্মাণ করে। গোপন পছন্দ বা আকস্মিক দাবি এড়িয়ে চলুন। অনুভূতি ভাগ করুন, আপনার বন্ধনকে আরও গভীর করতে এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য প্রতিদিন ছোট ছোট বিশ্বাস-তৈরির পদক্ষেপগুলি উদযাপন করুন। বৃশ্চিক রাশি রাশিফল এই মাসে কাজ একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানের সুযোগ নিয়ে আসে। কাজগুলি শেষ করতে ফোকাসড প্রচেষ্টা এবং পরিষ্কার পরিকল্পনা ব্যবহার করুন। দলের সদস্যরা আপনার অবিচল পদ্ধতিকে সম্মান করতে পারে; প্রকল্পগুলি সফল হলে ক্রেডিট ভাগ করুন। প্রতিশ্রুতির সাথে সাবধান থাকুন; হ্যাঁ বলুন তখনই যখন আপনি বিতরণ করতে পারবেন। একটি ছোট নতুন দায়িত্ব আপনার সীমাবদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারে তবে আপনার দক্ষতাও দেখাতে পারে। নোট রাখুন, অনিশ্চিত হলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন, নম্র থাকুন, শিখতে থাকুন এবং মৃদু লক্ষ্য সেট করুন। বৃশ্চিক রাশির অর্থ এই মাসের রাশিফল আর্থিকভাবে, এই মাসে সাবধানতা এবং পরিকল্পনার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়। দ্রুত বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন এবং নথিগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রতি সপ্তাহে আয়ের একটি ছোট অংশ সংরক্ষণ করুন এবং অর্থ কোথায় যায় তা ট্র্যাক করুন। যদি পরিবারের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তবে স্ট্রেস এড়াতে পরিষ্কার সীমা এবং সহায়ক পরিকল্পনা নির্ধারণ করুন। ধীরে ধীরে তহবিল বাড়ানোর জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ উপায়গুলি সন্ধান করুন। একটি ছোট অপ্রত্যাশিত বিল উপস্থিত হতে পারে; শান্তভাবে এটি পরিচালনা করুন। লক্ষ্যগুলি পুনর্বিবেচনা করুন, বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের জিজ্ঞাসা করুন, দীর্ঘমেয়াদী ফোকাস রাখুন। বৃশ্চিক রাশির স্বাস্থ্য রাশিফল এই মাসে শান্ত অভ্যাস এবং সহজ বিশ্রামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। সময়মতো ঘুমানোর চেষ্টা করুন এবং সম্ভব হলে গভীর রাত এড়িয়ে চলুন। হাঁটা বা প্রসারিত করার মতো মৃদু অনুশীলন শক্তি স্থির রাখে। ফলমূল, শস্য এবং উদ্ভিদ প্রোটিন সহ নিয়মিত খাবার খান এবং ভারী স্ন্যাকিং এড়িয়ে চলুন। আপনার চোখ এবং কাঁধ শিথিল করার জন্য কাজের সময় সংক্ষিপ্ত বিরতি নিন। আপনি যদি দৃঢ় উদ্বেগ বোধ করেন তবে আপনার মনকে তাড়াতাড়ি স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু বা নিরাময়কারীর সাথে কথা বলুন। সহজ শ্বাস প্রশ্বাস এবং সৎ স্ব-যত্ন অনুশীলন করুন। বৃশ্চিক রাশির গুণাবলী শক্তি: রহস্যময়, ব্যবহারিক, বুদ্ধিমান, স্বাধীন, নিবেদিত, মনোমুগ্ধকর, সংবেদনশীল দুর্বলতা: সন্দেহজনক, জটিল, অধিকারী, অহংকারী, চরম প্রতীক: বৃশ্চিক উপাদান: জলের দেহের অংশ: যৌন অঙ্গ চিহ্ন শাসক: প্লুটো, মঙ্গল শুভ দিন: মঙ্গলবার ভাগ্যবান রং: বেগুনি, কালো ভাগ্যবান সংখ্যা: 4 ভাগ্যবান পাথর: লাল প্রবাল বৃশ্চিক চিহ্ন সামঞ্জস্যতা চার্ট প্রাকৃতিক আত্মীয়তা: কর্কট, কন্যা, মকর, মীন ভাল সামঞ্জস্য: বৃষ, বৃশ্চিক রাশির মেলার সামঞ্জস্য: মেষ, মিথুন, তুলা, ধনু রাশি কম সামঞ্জস্য: সিংহ রাশি, কুম্ভ রাশি লিখেছেন: ডঃ জে এন পান্ডে বৈদিক জ্যোতিষ এবং বাস্তু বিশেষজ্ঞ ওয়েবসাইট: www.astrologerjnpandey.com ই-মেইল: djnpandey@gmail.com ফোন: 91-9811107060 (শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপ)