সেপ্টেম্বরে গ্রহদের বিশেষ কৃপা! এই ৫ রাশির ঘুরবে ভাগ্যের চাকা, শুরু হবে দারুণ সময়

সেপ্টেম্বরে গ্রহদের বিশেষ কৃপা! এই ৫ রাশির ঘুরবে ভাগ্যের চাকা, শুরু হবে দারুণ সময়
এই মাসে গঠিত বেশ কিছু শুভ যোগের প্রভাবে নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকারা জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় অগ্রগতি দেখতে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ গতি পাবে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং কর্মক্ষেত্রে বহু কাঙ্ক্ষিত সফলতা মিলবে।
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের বিচারে অত্যন্ত অলৌকিক এবং সমৃদ্ধিশালী হতে চলেছে। সেপ্টেম্বর মাসে একাধিক বড় গ্রহের শুভ গোচর ও অবস্থানগত পরিবর্তনের ফলে বেশ কয়েকটি রাশির জীবনে অর্থ, পদ-প্রতিষ্ঠা এবং আনন্দের শুভ বার্তা নিয়ে আসছে।
জ্যোতিষীয় বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই মাসে গঠিত বেশ কিছু শুভ যোগের প্রভাবে নির্দিষ্ট ৫টি রাশির জাতক-জাতিকারা জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অভাবনীয় অগ্রগতি দেখতে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কাজ গতি পাবে, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর হবে এবং কর্মক্ষেত্রে বহু কাঙ্ক্ষিত সফলতা মিলবে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে কোন কোন ৫ রাশির ভাগ্যে ধনবর্ষণ ও সাফল্যের যোগ রয়েছে—তা নিয়ে একটি বিশদ প্রতিবেদন নিচে তুলে ধরা হলো।
১. সেপ্টেম্বর ২০২৬: ভাগ্য উজ্জ্বল হবে যে ৫টি রাশির
ক) মেষ রাশি (Aries): মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসটি ক্যারিয়ার এবং আর্থিক স্বাবলম্বিতার ক্ষেত্রে এক সোনালী অধ্যায় নিয়ে আসছে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির (Promotion) পাশাপাশি কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলি বা নতুন কোনো উচ্চপদস্থ চাকরির অফার আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন প্রজেক্ট থেকে মোটা অঙ্কের লাভ তুলতে পারবেন। হঠাৎ কোনো অজানা উৎস থেকে আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির প্রবল যোগ রয়েছে। পারিবারিক জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্কে মধুরতা বজায় থাকবে।
খ) মিথুন রাশি (Gemini): মিথুন রাশির জাতকদের জন্য এই মাসটি বুদ্ধি, জ্ঞান এবং নতুন ব্যবসার সাফল্যের মাস হতে চলেছে। আপনার বাচনিক দক্ষতা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে ব্যবসায়িক পরিমণ্ডলে আপনার প্রভাব বহু গুণ বৃদ্ধি পাবে। শেয়ার বাজার, মিউচুয়াল ফান্ড বা যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে এই মাসে চমৎকার রিটার্ন মিলতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন শিক্ষার্থীরা দারুণ কোনো শুভ খবর পেতে পারেন।
গ) সিংহ রাশি (Leo): সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাসটি মান-সম্মান এবং সামাজিকভাবে প্রভাব বৃদ্ধির সূচনা করবে। প্রশাসনিক বা সরকারি চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের চাকরিতে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। জমিজমা বা প্রপার্টি কেনাবেচার মাধ্যমে বড় অঙ্কের মুনাফা অর্জিত হতে পারে। পুরনো কোনো বড় ঋণ শোধ করে ফেলার কারণে মানসিকভাবে চাপমুক্ত বোধ করবেন। পরিবারে কোনো মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন হওয়ার পূর্ণ যোগ রয়েছে।
ঘ) তুলা রাশি (Libra): তুলা রাশির জাতকদের জন্য মাসের প্রথম দিন থেকেই ধন ও বস্তুগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তে শুরু করবে। বৈদেশি বাণিজ্য বা আইটি সেক্টরে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি বরদানস্বরূপ। যদি নতুন গাড়ি বা বাড়ি কেনার চিন্তা করে থাকেন, তবে এই মাসে আপনার সেই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। দীর্ঘদিনের বকেয়া বা আটকে থাকা টাকা এই সময়ে খুব সহজেই আপনার হাতে ফেরত আসবে।
ঙ) ধনু রাশি (Sagittarius): ধনু রাশির জাতকদের জন্য সেপ্টেম্বরের গ্রহ গোচর ভাগ্যের বন্ধ দরজাকে সম্পূর্ণ খুলে দিতে চলেছে। যে কাজে হাত দেবেন, তাতেই সফলতা নিশ্চিত হবে। ধর্মীয় বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে দূরবর্তী কোনো লাভজনক ভ্রমণ হতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে, যার জোরে আপনি কঠিন সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন। বৈবাহিক সম্পর্কে মাধুর্য বজায় থাকবে এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি হবে।
২. সেপ্টেম্বরে শুভ প্রভাব দ্বিগুণ করার সহজ জ্যোতিষীয় প্রতিকার
গ্রহদের এই শুভ সময়কে শতভাগ কাজে লাগাতে এবং ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন বজায় রাখতে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলুন:
- সূর্যদেবের উপাসনা: প্রতিদিন সকালে তামার পাত্রে জল ও সামান্য লাল চন্দন দিয়ে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য দিন।
- বিষ্ণু সহস্রনাম পাঠ: প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রী হরি বিষ্ণুর আরাধনা করুন এবং কলাগাছে জল নিবেদন করুন।
- দান-ধ্যান: শনিবার দুঃস্থ বা অসহায় মানুষদের সাধ্যমতো খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্র দান করা অত্যন্ত মঙ্গলজনক।
২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসটি মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা ও ধনু রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য জীবনের মোড় ঘোরানোর এক অনন্য সময়। সঠিক সময়ে সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং পরিশ্রম বজায় রাখলে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সফলতা অর্জিত হবে।
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সুমন রায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় ডেপুটি নিউজ এডিটর পদে কর্মরত। এই মুহূর্তে তিনি এই ওয়েবসাইটের ভারপ্রাপ্ত। কলেজের গণ্ডি পেরিয়েই সুমন সাংবাদিকতার পেশায় চলে এসেছিলেন। মূল আগ্রহের জায়গা ছিল লেখালিখি। সাংবাদিক হিসাবে কাজ শুরু করার পরে সংবাদপত্রের উত্তর সম্পাদকীয় পাতায় কাজ, বিনোদন এবং জীবনযাপন বিভাগে কাজ করতে করতে এখন সুমন ডিজিটাল মাধ্য়মের কনটেন্ট প্রোডিউসার হিসাবে কর্মরত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১৮ বছরের সামান্য বেশি সময় ধরে সুমন এই পেশায় কর্মরত। প্রথম বছর খানেক কাটে খবরের কাগজে। তার পরে তারা নিউজে স্বল্প কিছু সময়ের কাজ এবং তার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খবরের কাগজে কাজ করেছেন সুমন। এর মধ্যে ‘একদিন’ নামক দৈনিক পত্রিকায় কয়েক বছর কেটেছে। তবে কেরিয়ারের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে। সেখানে বিনোদন, জীবনযাপন এবং ফিচার বিভাগে সুমন কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে এক বছর কাটে আনন্দবাজার ডিজিটালে। ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় কর্মরত সুমন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিন্দুস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সুমন। তার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলা নিয়ে স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করেন তিনি। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: গল্পের বই পড়া, গান শোনা এবং বেড়ানো। কাজের বাইরে মূলত এই তিনটি জিনিস নিয়েই বাঁচেন সুমন। একটু লম্বা ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন নতুন জায়গা দেখতে। অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে, তাঁদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে এবং সেই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পছন্দ করেন সুমন।Read More