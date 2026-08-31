September Lucky Zodiac Signs: সেপ্টেম্বরে কপাল খুলবে একঝাঁক রাশির, পুজোর আগে লাকি কারা!
সেপ্টেম্বর ২০২৬এ রয়েছে একাধিক গ্রহ গোচর। তারফলে একাধিক রাশির ভাগ্যে আসবে সুসময়।
সেপ্টেম্বরের শুরুতে গ্রহগুলির গতিবিধিতেও একটি বড় পরিবর্তন আসবে। বিশেষত শুক্রের রাশিচক্রের পরিবর্তন অনেক রাশিচক্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। ২ সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী ৩০ দিন পর্যন্ত, অর্থ, ক্যারিয়ার, ব্যবসা এবং আরামের দিক থেকে কিছু রাশির লোকদের জন্য সময় অনুকূল হতে পারে।
জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে সুখ, জাঁকজমক, প্রেম, সৌন্দর্য এবং বস্তুগত আরামের কারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই ধরনের একটি পরিস্থিতি, শুক্রের শক্তিশালী প্রভাব জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, শুক্র ২ সেপ্টেম্বর তুলা রাশিতে প্রবেশ করবে। এদিকে, দুর্গাপুজো ২০২৬র ১৭ অক্টোবর থেকে। কোন কোন রাশি দুর্গাপুজো ২০২৬র আগে লাকি হবে দেখে নিন।
মেষ
আগামী ৩০ দিন আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি হতে পারে। চাকরিতে দায়িত্ব বাড়তে পারে এবং এর সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা ব্যবসা করছেন তারা নতুন চুক্তি বা গ্রাহক পেতে পারেন। বন্ধ অর্থ ফিরে আসার লক্ষণ হয়ে উঠতে পারে। সম্পর্কের দিক থেকেও সময় ভাল হতে পারে।
মিথুন
রাশির জাতকদের জন্য শুক্রের ট্রানজিট ক্যারিয়ার এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে। চাকরির সন্ধানকারী ব্যক্তিরা সুসংবাদ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ তৈরি হবে এবং আয়ের নতুন পথ খুলতে পারে। এই সময়ে, আপনার যোগাযোগের শৈলী মানুষকে মুগ্ধ করবে।
সিংহ
রাশি এই সময়টি সিংহ রাশির জন্য আরাম বৃদ্ধি করতে পারে। পরিবারে কিছু শুভ কাজ হতে পারে। বাড়ি, যানবাহন বা কোনও দামি জিনিসের জন্য ব্যয় করা সম্ভব। চাকুরীজীবী ব্যক্তিরা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমর্থন পেতে পারেন। ব্যবসায়ও লাভের সুযোগ থাকবে।
তুলা
রাশির রাশিতে শুক্রের প্রবেশের কারণে, এই ট্রানজিটটি তুলা রাশির লোকদের জন্য বিশেষ বলে মনে করা হয়। আত্মবিশ্বাস বাড়বে এবং ব্যক্তিত্ব অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়া যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী করার সুযোগ থাকবে। প্রেম এবং বিবাহিত জীবনেও ইতিবাচকতা দেখা যায়।
মকর
রাশির জাতকদের জন্য, শুক্রের ট্রানজিট ভাগ্য আনতে পারে। দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকা যে কোনও কাজ এগিয়ে যেতে পারে। চাকরি এবং ব্যবসায় অগ্রগতির সুযোগ থাকবে। ভ্রমণ উপকারী হতে পারে। আর্থিকভাবে, এই সময়টি আগের চেয়ে ভাল হতে পারে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More